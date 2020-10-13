البث الحي
اقتصاد|روسيا

بعد الصين وأوروبا.. روسيا تدرس إصدار عملتها الرقمية

البنك المركزي الروسي يدرس إصدار الروبل الرقمي لتعزيز نظام المدفوعات (رويترز)
البنك المركزي الروسي يدرس إصدار الروبل الرقمي لتعزيز نظام المدفوعات (رويترز)
13/10/2020

قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات، وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في البلاد نهاية المطاف.

وذكر في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر "الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية" وقال إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.

وتأتي الخطوة في وقت يسرّع تفشي جائحة فيروس كورونا التخلي عن الأوراق النقدية، حيث باتت البنوك المركزية في أنحاء العالم تتسابق لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك لدرء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة على غرار "بيتكوين" (Bitcoin).

وقد أطلق المركزي الأوروبي أمس الاثنين مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتخاذ قرار بشأن تأسيس "يورو رقمي" لدول العملة الموحدة الـ 19.

وقد أطلقت الصين سابقا عملتها "اليوان الرقمي" وسجلت نجاحا جيدا، كما شرعت مجموعة من 7 بنوك مركزية كبرى، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا التابعة لفيسبوك.

وإلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، فإن من بين البنوك السبعة التي تحالفت مع بنك التسويات الدولية، البنك المركزي الأوروبي، البنك الوطني السويسري، بنك اليابان المركزي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

فيتنام تشق طريقها نحو الازدهار.. هل ستكون المعجزة الآسيوية المقبلة؟

فيتنام تخصص مواردها لتهيئة البنية التحتية للتصدير من خلال بناء الطرق والموانئ (غيتي)

اكتشاف جديد للغاز في البحر الأسود.. ما تأثيراته الإقليمية وتداعياته الاقتصادية على تركيا؟

الرئيس التركي أعلن عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (الأوروبية)

أكبر اقتصاد عالمي يخطو للوراء.. هذا ما أفرزته الخلافات الانتخابية بأميركا

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أصبح أكثر حدة في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية (غيتي إيميجز)

هل تمحو الورقة البيضاء السنوات السوداء من اقتصاد العراق؟

حكومة الكاظمي حددت 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ الورقة البيضاء بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد (الصحافة العراقية)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)