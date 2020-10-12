البث الحي
اقتصاد|عُمان

رابع دولة خليجية.. سلطنة عمان تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%

ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان تستثني السلع الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية (الفرنسية)
ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان تستثني السلع الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية (الفرنسية)
12/10/2020
|
آخر تحديث
18/10/2020
(مكة المكرمة) 06:00 PM

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق الاثنين مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سيتم فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات -باستثناءات محددة في القانون واللائحة- في كل نقطة بيع، أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما أنها ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة، باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك.

ونص المرسوم على أنه "يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه".

وقالت الحكومة على تويتر إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/نيسان القادم، وسيستثنى من الضريبة السلع الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وإيجارات المنازل، وإمدادات النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

وأضافت الحكومة العمانية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقات الدولية والإقليمية، وتحسين بيئة الأعمال.

وضريبة القيمة المضافة ضريبة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإنه من المنتظر أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة، ليضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما أنها ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيراداتها.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع 2018، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة عام 2016، وزادت الرياض هذه الضريبة بمقدار 3 أضعاف هذا العام.

وبدأت البحرين تطبيق الضريبة مطلع 2019، في حين تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير لأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية، مما قد يسرع إقرار خطط إصلاح جديدة.

وقالت مونيكا مالك -كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري- إن "تطبيق ضريبة القيمة المضافة بادرة أخرى مهمة وإيجابية للسوق؛ بأن عمان تتطلع إلى السير قدما في برنامج لإصلاح المالية العامة تحتاجه كثيرا بعد الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام"، حسب ما أوردته رويترز.

وفي مواجهة انكماش اقتصادي بنسبة 2.8% هذا العام، وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي؛ خفضت السلطنة الإنفاق العام لاحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة تراجعًا سنويا بنسبة 12.4% بنهاية يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى نحو 4.8 مليارات ريال عماني (الريال العماني يعادل 2.6 دولار أميركي).

كما انخفض إجمالي الإنفاق العام في نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة سنوية بلغت 8.4%، ليصل إلى نحو 5.7 مليارات ريال عماني، وفق الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

حول هذه القصة

مقالات

تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين العقاريين الأجانب

إن الأجانب غير المقيمين في تركيا والشركات الأجنبية التي لا تقع مقراتها الرئيسية في تركيا تستطيع الاستفادة امتياز التخفيض الضريبي، حيث تطبق الشركات العقارية التركية هذا على عقود البيع الخاصة بها.

حذر منها في ظل أزمة كورونا.. صندوق النقد: لم نوص بزيادة ضريبة القيمة المضافة السعودية

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لم يصدر توصية بقرار السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة ٣ أمثالها هذا الشهر، محذرا من زيادة ضرائب الاستهلاك بالمنطقة وسط تباطؤ اقتصادي جراء فيروس كورونا.

المزيد من اقتصاد

فيتنام تشق طريقها نحو الازدهار.. هل ستكون المعجزة الآسيوية المقبلة؟

فيتنام تخصص مواردها لتهيئة البنية التحتية للتصدير من خلال بناء الطرق والموانئ (غيتي)

اكتشاف جديد للغاز في البحر الأسود.. ما تأثيراته الإقليمية وتداعياته الاقتصادية على تركيا؟

الرئيس التركي أعلن عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (الأوروبية)

أكبر اقتصاد عالمي يخطو للوراء.. هذا ما أفرزته الخلافات الانتخابية بأميركا

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أصبح أكثر حدة في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية (غيتي إيميجز)

هل تمحو الورقة البيضاء السنوات السوداء من اقتصاد العراق؟

حكومة الكاظمي حددت 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ الورقة البيضاء بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد (الصحافة العراقية)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)