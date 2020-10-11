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اقتصاد|تركيا

يضر بسلاسل التوريد العالمية.. مجموعات أعمال تركية تشكو منع السعودية استيراد بضائعها

مجموعات أعمال تركية قالت إن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين تركيا والسعودية ستكون لها تداعيات سلبية (غيتي)
مجموعات أعمال تركية قالت إن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين تركيا والسعودية ستكون لها تداعيات سلبية (غيتي)
10/10/2020
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آخر تحديث
14/10/2020
(مكة المكرمة) 04:56 PM

قالت مجموعات أعمال تركية إن السلطات السعودية صعّدت إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا التصعيد يضر بسلاسل التوريد العالمية.

وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتها على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكت المجموعات التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وأشارت المجموعات إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة "إيه بي مولر ميرسك" (A.P. Moller-Maersk Group) -وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم- بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية.

كما أشارت إلى تغريدة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، والتي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

وتضم المجموعات الموقعة مصدري منسوجات ومقاولين وروادا في مجال الصناعة ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية، كما تضم مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع.

وأوضح البيان المشترك أن "هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية".

وأضاف أن "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما".

ويفيد موقع وزارة الخارجية التركية بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بلغ نحو 5.59 مليارات دولار، وانخفض في العام التالي إلى 5 مليارات، ثم إلى 4.84 مليارات في 2017، وبعدها إلى 4.95 مليارات في 2018، ثم ارتفع إلى 5.1 مليارات دولار في 2019.

ويميل الميزان التجاري لصالح تركيا، وقد تفوقت الصادرات التركية بين 2015 و2017 على الواردات السعودية بحدود 1.3 مليار دولار، ثم تقلص الفارق إلى 300 مليون دولار فقط عام 2018، قبل أن يعاود الارتفاع إلى مستواه الطبيعي عند 1.3 مليار دولار عام 2019.

ووفقا لأحدث أرقام موقع وزارة التجارة التركية، فإن الصادرات التركية إلى السعودية بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من العام الجاري بلغت 1.9 مليار دولار، بانخفاض 400 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 

المصدر : وكالات

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