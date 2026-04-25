ذاكرة "نفق برلين".. يوم حفرت واشنطن فخا وقعت هي في شباكه

في ذروة الحرب الباردة، بدا أن واشنطن تمسك بخيوط اختراق استخباراتي بالغ الحساسية، غير أن عملية نفق برلين سرعان ما كشفت مفارقة لافتة، حيث تحول الإنجاز التقني إلى مصيدة أعادت رسم حدود القوة والاختراق في عالم العمليات السرية.

تكشف معطيات فيلم "العمليات الخاصة" الذي بثته قناة الجزيرة عبر شهادات باحثين ومؤرخين، كيف تداخل النجاح العملياتي مع اختراق مضاد غير مرئي، ليصنع واحدة من أكثر القصص تعقيدا، إذ لم يكن ما جرى مجرد عملية تجسس بل صراع عقول مفتوح.

في هذا السياق، يرى أندرو لونج مؤلف كتاب "أسرار الحرب الباردة: عمليات التجسس والاستخبارات"، أن العملية مثلت نموذجا متقدما لقدرات جمع المعلومات، إذ جسدت انتقال الاستخبارات الغربية إلى أدوات أكثر جرأة قادرة على اختراق العمق السوفيتي بوسائل مبتكرة.

بدأ التنفيذ عام 1954 بسرية مشددة، حين تعاونت وكالة الاستخبارات الأمريكية مع جهاز "إم آي 6" البريطاني لحفر نفق يمتد من برلين الغربية إلى الشرقية مستهدفا خطوط الاتصالات العسكرية السوفيتية، في عملية عُرفت لاحقا باسم "الذهب".

غطاء هندسي

ولإخفاء المشروع، أُنشئ غطاء هندسي متكامل تمثل في مستودعات ومبانٍ ظاهرها مدني، بينما كانت أعمال الحفر تجري على عمق يقارب 80 قدما ممتدة لمسافة طويلة تحت الأرض، وصولا إلى الشبكات الهاتفية التي تشكل هدف العملية الرئيسي.

ويؤكد لونج أن هذا الإنجاز لم يكن عاديا، بل عكس مستوى متقدما من الابتكار التقني، إذ جرى تجاوز تحديات معقدة في الحفر والتخفي، ما أتاح الوصول إلى بنية الاتصالات السوفيتية دون إثارة الانتباه خلال مراحل التنفيذ الأولى.

من جانبه، يوضح شون نايلور، مؤلف كتاب "الضربة التي لا هوادة فيها"، أن العملية حققت حصيلة معلوماتية ضخمة تمثلت في اعتراض نحو 67 ألف رسالة شملت اتصالات عسكرية وسياسية حساسة بين موسكو وحلفائها في ألمانيا الشرقية.

غير أن هذا النجاح المعلن أخفى خللا عميقا في صميم العملية، إذ كشفت وثائق أمريكية لاحقة أن أحد عناصر الفريق، جورج بليك، كان عميلا مزدوجا قام بتسريب تفاصيل المشروع إلى السوفيت منذ مراحله الأولى.

خطوة محسوبة

المثير أن موسكو لم تسعَ إلى إيقاف العملية بل اختارت الإبقاء عليها قيد التنفيذ، في خطوة محسوبة هدفت إلى حماية عميلها، وفي الوقت نفسه تحويل النفق إلى قناة مضللة تُمرر عبرها معلومات غير دقيقة إلى الطرف المقابل.

ويؤكد المؤرخ العسكري الروسي بوريس فيتاليفتش يولين أن العملية، رغم ما بدا فيها من نجاح، كانت في جوهرها خدعة إستراتيجية، إذ استغل السوفيت معرفتهم المسبقة لتوجيه مسار المعلومات بما يخدم أهدافهم ويقوض فعالية الجهد الغربي.

في المقابل، يشير لونج إلى أن المشروع اعتمد على بنية لوجستية وتقنية ضخمة شملت مئات أجهزة التسجيل ومحللين لغويين لفك الشيفرات، ما مكّن العملية من الاستمرار قرابة عام كامل في واحدة من أطول عمليات التنصت آنذاك.

لكن النهاية جاءت مدوية، حين دبّر السوفيت اكتشاف النفق بشكل محسوب، ما أدى إلى فضيحة دولية أحرجت واشنطن ولندن وطرحت تساؤلات حادة حول جدوى العمليات السرية حين تتعرض لاختراق بشري بهذا الحجم.