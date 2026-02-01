الجزيرة مصر تطلق حسابها الرسمي على منصة "أبسكرولد"

أعلنت "الجزيرة مصر" إطلاق حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "أبسكرولد" (UpScrolled) في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق وصول محتواها الإخباري والرقمي والتفاعل مع الجمهور.

والمنصة، التي يقول صاحبها الفلسطيني الأسترالي عصام حجازي إنها تجمع بين سهولة الاستخدام وحرية التعبير، تحقق أرقاما قياسية في قوائم أكثر التطبيقات تحميلا.

وجاء إطلاق منصة "أبسكرولد" ردا على التضييق على المحتوى الفلسطيني في المنصات الكبرى خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذ رأى مؤسسها الحاجة إلى إنشاء مساحة رقمية تتيح للناشطين حرية التعبير دون قيود خفية أو رقابة صارمة.

وللوصول إلى حساب الجزيرة مصر على "أبسكرولد" يُرجى البحث عن معرّفها (@AJAegypt)، كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى الحساب مباشرة بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في أسفل الصورة.

