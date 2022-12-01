خوسيه ميغيل بويرتا فليشيت، ولد في قرية دوركل جنوب غرناطة عام 1959، درس تاريخ الفن وتخرج عام 1981م ثم حصل على الدكتوراه في اللغة العربية سنة 1995 من جامعة غرناطة، برسالة عنوانها "مفاهيم الجمال والفن والإدراك البصري في الفكر الأندلسي".

ويعد بويرتا أحد أشهر المستعربين الجدد، وهو اليوم أستاذ تاريخ الفن في الجامعة نفسها، وعضو الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بغرناطة، ويشار إليه كأحد أبرز الأسماء المتخصصة في تأريخ الفن الإسلامي والأندلسي وعلم الجمال عند العرب.

تعلق بالثقافة العربية وما تحويه من فنون وآداب، سحره قصر الحمراء مبكرا ومن أجله قرر إصدار كتاب موسوعي بعنوان "قصر الحمراء" بمشاركة مجموعة من الباحثين العرب والإسبان.

أدار بويرتا مكتبة دوركل العامة واشتغل مترجما في القسم العربي بوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) في غرناطة. وعام 2017، كرمته بلدية العاصمة الأرجنتينية بـ وسام "ضيف شرف" لمدينة بوينس آيرس لإسهامه في تقريب قراء الإسبانية من الثقافة الإسلامية العربية.

وأثرى ضيفنا المكتبة العلمية بعدد من المؤلفات حيث أصدر حتى الآن مجموعة من الكتب، منها: "البنية الطوباوية لقصور الحمراء"" (عام 1990)، "تأريخ الفن الجمالي عند العرب-الأندلس والجمالية الكلاسيكية العربية" (عام 1997)، ترجمته إلى الإنجليزية دار نشر بريل، "مغامرة القلم- تاريخ الخط العربي وفنانيه وأساليبه" (عام 2007)، رواية "فقير في بلاط الحمراء".

ومن كتبه أيضا "شعرية الماء في الإسلام" (خيخون، عام 2011)، "معنى فنون وعمائر قرطبة الأموية" (عام 2013).

كما شارك بويرتا بالتأليف والإشراف، بالاشتراك مع خورخي ليرولا، في إنجاز موسوعة "مكتبة الأندلس" التي ساهم فيها حوالي 150 باحثا مستعربا من إسبانيا وخارجها، وهي تعالج السير الذاتية والإنتاج المكتوب لكل المؤلفين الأندلسيين ومؤلفاتهم (عام 2013)، "معنى قرطبة الفني" (عام 2015)، "مسجد قرطبة الأموي، قبة الإسلام في الأندلس" وهو أول كتاب (دليل توضيحي) تم تأليفه ونشره بالعربية، وصدر بدعم مؤسسة البيت العربي في مدريد وسفارة قطر بإسبانيا (عام 2018).

كما ترجم هذا المستعرب الأكاديمي عددا من الأعمال الإبداعية من العربية إلى الإسبانية، ومن الإسبانية إلى العربية. فنجد توقيعه مترجما إلى الإسبانية على روايتين لغادة السمان (بيروت 75، والقمر المربع)، على "الصوفية والسريالية" لأدونيس، "على الريح-واجهات إسبانية" لصلاح نيازي، "تلخيص كتاب الشعر" (ترجمة جزئية) لابن رشد، كما عرب نصوصا مختلفة من الإسبانية ونشرت بمجلات عربية لأسماء أدبية مثل: غارثيا لوركا، خوان غويتيسولو، أنطونيو مونيوث مولينا، لويس غرثيا مونتيرو.

وقد استضافت الجزيرة نت بويرتا في هذا الحوار الخاص، للوقوف على معرفة واقع العمارة الإسلامية وتأثيراتها اليوم على الإسبان والأوروبيين، وعلاقته بالعربية والفن الإسلامي الأندلسي.

رحلة مع العربية

كيف اكتشفت شغفك باللغة العربية؟

قصتي مع العربية بدأت بعد أن اكتشفت يوما، خلال زيارة لطلاب صفي إلى قصر الحمراء السنة الأخيرة للتخرج في تاريخ الفن، أن جدران تلك القصور العجيبة كانت مليئة بالكتابات بلغة لم أسمع الكثير عنها رغم أنني كنت على وشك التخرج بعد 5 سنوات من دراسة تاريخ الفن في كلية الآداب بغرناطة، المدينة التي كانت لغتها الرسمية والمتداولة فيها طيلة 8 قرون، وخاصة منذ تأسيس مملكة بني زيري عام 1013 عقب انهيار خلافة قرطبة الأموية.

الهوية والجذور

هل ما زال الإسبان يعتبرون العربية لغة الثقافة الأندلسية، وبالتالي أساسية للهوية الإسبانية؟

يشعر الإسبان بأن الحضارة الإسلامية والعربية جزء من تاريخهم، بيد أنهم لا يعدون العربية لغة لهم.

ورغم ذلك فإن الكثير من الإسبان، خاصة المناطق التي ازدهرت فيها الأندلس، كل الجنوب والشرق حتى كاتالونيا بالإضافة إلى العاصمة مدريد وطليطلة وسرقسطة وغيرها، يشتاقون إلى العربية ويحسدون من يجيدها بسبب وجود عمائر ماثلة في مدنهم وأريافهم والعديد من التحف الفنية المحفوظة في المتاحف.

الكل يعلم أيضا أن نسبة لا بأس بها من مفردات لغة الشاعر والروائي الإسباني ميغيل دي ثربانتس (1547-1616م) ذات أصول عربية، وما زلنا نستعمل أمثالا عربية مأسبنة ومائدتنا حافلة بالوصفات العربية الأندلسية.

الكل يعلم أيضا أن نسبة لا بأس بها من مفردات لغة الشاعر والروائي الإسباني ميغيل دي ثربانتس (1547-1616م) ذات أصول عربية، وما زلنا نستعمل أمثالا عربية مأسبنة ومائدتنا حافلة بالوصفات العربية الأندلسية. لكل ذلك، فإن الإسبان يعبرون عن اعتزازهم بماضي أرضهم العربي ويستخدمون تعابير وأمثالا إيجابية للإشارة لتعجبهم بالفنون العربية ورقي حضارتهم.

غرناطة.. المملكة التاريخية الأخيرة

ما أهمية دور غرناطة وأثرها في حنين الإسبان لفترة الحكم العربي الإسلامي والعربية؟

بالنسبة لغرناطة، فدورها مهم في هذا الموضوع لأنها المدينة الإسبانية التي تحظى بأكثر عدد من العمائر الأندلسية من أسوار وبوابات وبيوت وحدائق بما فيها الخان الوحيد الأندلسي المتبقي في إسبانيا، وآثار المدرسة اليوسفية وبيمارستان الغني بالله، وهما بناءان فريدان من نوعهما، علاوة على قصور الحمراء وقصر جنة العريف وسواها من القصور الملكية بالمدينة وضواحيها.

في عصرنا، أنشئت بغرناطة "مدرسة الدراسات العربية" في ثلاثينيات القرن الفائت في قصر كان لابن الخطيب (الشاعر والمؤرخ الأندلسي من القرن الـ 14) على الأرجح، ومؤسسة التراث الأندلسي في الثمانينيات، وبعد ذلك المؤسسة الأوروبية العربية، كما فتحت في مدينتنا أحد أقدم أقسام الدراسات الإسلامية والعربية في القرن الـ 19.

الشاعر والمسرحي العظيم فيديريكو غارثيا لوركا (1898-1936م) تعاون مباشرة مع أساتذة وباحثين مستعربين وكتب عن علاقة غرناطة وإسبانيا بالثقافة العربية حتى أنه خطط لتأسيس "زاوية" مع مكتبة لتكريم "ابن طفيل وعلماء مسلمين آخرين" وتنظيم ندوات ومحاضرات مع مفكرين وأدباء عرب.

في هذا الجو نشأ مثلا الشاعر والمسرحي العظيم فيديريكو غارثيا لوركا (1898-1936م) الذي تعاون مباشرة مع أساتذة وباحثين مستعربين، وكتب عن علاقة غرناطة وإسبانيا بالثقافة العربية وحتى أنه خطط لتأسيس "زاوية" مع مكتبة لتكريم "ابن طفيل وعلماء مسلمين آخرين" وتنظيم ندوات ومحاضرات مع مفكرين وأدباء عرب. وكون الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939م) خربت هذه الطموحات، قامت المؤسسات المشار إليها سابقا بتطبيق هذا الحلم لاستعادة الثقافة العربية، قدر الإمكان، في هذه المدينة المكتظة بالتراث العربي.

الحمراء.. قصائد على الجدران

تذكر أن "الحمراء" قصر من الكلمات وهو تعبير بليغ عن الشعر الذي يزين جدرانه، أمضيت عمرا من الملاحظة والبحث في "قصر الحمراء وجنة العريف" هل تعتقد أن آثار غرناطة هذه أعطتك كل أسرارها، أم أنها ما زالت تفاجئك بتفاصيل جديدة من عزها القديم؟

كما هو معلوم في إطار النقد الفني والأدبي -وأقول هذا لأن الحمراء مزيج من الفن والأدب- أن التأويل لا ينتهي أبدا، أو بكلمات الفيلسوف الإيطالي أمبيرتو إيكو (1932-2016م): "الفن هو عمل مفتوح دائما". حتى من الناحية الأركيولوجية تظل في تل السبيكة، حيث بنيت الحمراء، مناطق لم يتم التنقيب فيها بعد، كمنطقة "المدينة" التي نشأت إلى جانب بلاط الحمراء، ناهيك عن آثار قصور مجاورة للقصور المشهورة والتي بنيت خارج أسوار الحمراء. ولا يستبعد على الإطلاق أن يتم اكتشاف مخطوطات عربية جديدة متعلقة بقصور الحمراء والتي ستلقي المزيد من الضوء على شؤونها المعمارية والتاريخية.. إلخ.

تعربت بعد أن كنت مستعربا

إلى أي مدى يمكن القول إن الآثار العربية بغرناطة أسهمت في صياغة مصيرك الشخصي؟

لا ريب أنني كنت قد صغت كشخص عبر علاقتي بآثار قصر الحمراء، على وجه خاص، وقراري بخوض مغامرة تعلم العربية، مما أتاح لي الاطلاع على الكتب العربية الكلاسيكية والحديثة ومتابعة تطورات الأدب والفكر العربي المعاصر والقضايا العربية.

بمرور الزمن، سافرت عدة مرات إلى بعض البلدان العربية للمشاركة في ملتقيات وفعاليات ثقافية أخرى، ومنتهزا الفرص المتاحة لزيارة مهرجانات الكتب هنا وهناك ومكتبات بيع الكتب. كذلك تمتعت بصداقة أصحاب عرب تعرفت عليهم بإسبانيا وفي المغرب والجزائر ومصر وسوريا والعراق وغيرها من الأقطار، حتى أنني بت أحس نفسي كأنني شبه عربي لم يغادر أبدا غرناطة.

رغبت دوما العيش في بلد عربي وحلمت مرارا بذلك، لكن الظروف قيدتني في غرناطة، المدينة التي انتقلت إليها من مسقط رأسي في قرية صغيرة قريبة منها، السنة التاسعة من العمر. هنا أنجزت، وما زلت، بحوثي ومقالاتي وكتبي، وأدرس الفن الإسلامي والعربي، وأشرح قصور الحمراء والعمائر الأندلسية الأخرى للطلاب والناس. إذن، لا توجد ثمة مدينة أخرى شكلت نفسي كغرناطة، ولكن أكن محبة خاصة للرباط والقاهرة وخاصة دمشق، لأنها كانت نافذتي المباشرة على الثقافة العربية.

في عدد كبير من أديرة المدن الإسبانية توجد بقايا وآثار لقصر عربي أندلسي.

قصور الأندلس.. روعة إسلامية وانبهار أوروبي

تعرضت العمارة الإسلامية بأوروبا عموما والأندلس خاصة إلى تغيرات عميقة بعد أن حولت السلطات الكاثوليكية الكثير من المساجد والأبنية الإسلامية الأندلسية لكنائس، هل مازالت العمارة الإسلامية بأوروبا تحافظ على خصوصيتها الفنية؟

يمكن القول إن جزءا لافتا ومهما من العمارة الإسلامية يبقى قائما في إسبانيا وجزيرة صقلية الإيطالية رغم حملات محوها من المدن الإسبانية فترات معينة من التاريخ. كما هو معروف، لم تحترم بنود معاهدة استسلام الملك بين أبي عبد الله الصغير والملكين إيزابيلا وفرناندو، ومنعت السلطات السياسية والكنائسية مسلمي مملكة غرناطة من ممارسة دينهم وعاداتهم وقراءة كتبهم، وأمرت بتحويل كل المساجد إلى كنائس.

أما أهم القصور الأندلسية فقد تم توزيعها على النبلاء المحتلين، وبعضها ذهب للرهبان والراهبات الذين استعملوها وغيروها كل حسب ذوقه ومصالحه.

في عدد كبير من أديرة المدن الإسبانية توجد بقايا وآثار لقصر عربي أندلسي. قصر الخلافة بقرطبة هدم بالكامل تقريبا وبني فوق أنقاضه قصر أسقفية المدينة، بينما قصر بني العباد المرمم من قبل الموحدين أصبح قصر ملوك قشتالة، واهتم الملك بيدرو الأول (1334-1369م) بإصلاحه ولكن بأساليب فنية وكتابات عربية.

هناك ظاهرة إعجاب بعض السلطات الإسبانية وكبار رجال الدولة بالعمارة والزخرفة الإسلامية حيث شيدوا الكثير من المباني طبقا لما يعرف بالفن "المدجن" واعتمدوا على ذوق الفن الإسلامي وتقنياته لبناء القصور المسيحية والكنائس.

هناك ظاهرة إعجاب بعض السلطات الإسبانية وكبار رجال الدولة بالعمارة والزخرفة الإسلامية، حيث شيدوا الكثير من المباني طبقا لما يعرف بالفن "المدجن" واعتمدوا على ذوق الفن الإسلامي وتقنياته لبناء القصور المسيحية والكنائس.

وفيما يخص كارلوس الخامس (1500-1568م) فلم يأمر بهدم الحمراء بل بالحفاظ عليها، كما حافظ عليها إيزابيلا وفرناندو، ولكن بنى قصره النهضوي الكبير ملاصقا للقصور الأندلسية لتكون فناء خلفيا لقصره الذي يمثل إمبرياليته الكونية. وأجبر المعتقلين الموريسكيين على البناء عقوبة على انتفاضتهم ضد السلطات الإسبانية التي لم تف بمعاهدة الاستسلام، وبدأت بمصادرة بيوتهم وممتلكاتهم.

هل يقتصر تأثير العمارة الإسلامية على الأندلس أم يمتد إلى باقي دول القارة الأوربية؟

العمارة الإسلامية توجد بصورة واضحة ورائعة جنوب أوروبا بالأندلس وصقلية، وشرقها في تركيا وبلدان جبال البلقان.

الفلاسفة العرب.. نتائج سبقت الحداثة

هل صحيح أن الفلاسفة العرب منحوا لقوة الخيال وظيفة فنية وجمالية أدق مما قام به الفكر اليوناني؟ وأن العلماء العرب طوروا أكثر ممن سبقوهم نظريات الإدراك الحسي الجمالي؟

رغم الأهمية البالغة للفكر والعلم اليوناني القديم وتأثيره في الثقافة العربية وسواها، لا شك أن علماء كالحسن بن الهيثم تمكنوا من تجاوزه بتجارب بصرية جديدة وبوسائل علمية مبدعة للغاية. يكفي أن أذكر هنا أن ابن الهيثم المذكور -الذي كان فيلسوفا إنسانويا بالإضافة إلى أنه باحث وعالم في الرياضيات والبصريات- وصف الصندوق الأسود لأول مرة كأداة لتمييز الضوء ودراسة انعكاسه وألوان قوس قزح.

وما فاجأني في مؤلفه الموسوعي "كتاب المناظر" أنه يطرح على نفسه في كل صفحة سؤال "الإدراك الجمالي" يعني: لماذا نستحسن الأشياء أو نستقبحها. في هذا الصدد تعدى اليونان وحدد أن 22 معنى بصريا (الضوء والظل والبعد والقرب والخشونة واللمس، إلخ) تنتج إدراكا بصريا ممتعا إما بمفردها وبالاشتراك مع بعضها.

وكونه درس بالتفصيل كل هذه الأمور علميا عبر مشاهدة الطبيعة والاختبار، فإنه وصل إلى نتائج سبقت الحداثة بقرون عدة، وبرهن كيف يتنوع الإدراك الجمالي عند الإنسان حسب الظروف الإدراكية المتقلبة والمغايرة باستمرار، ولهذا غدا الاستحسان نسبيا، وإن كانت هيئة نفس كل بني أدم واحدة، والاستحسان التلقائي في الطفولة واحد أيضا عند كل إنسان.

الفن الإسلامي.. جمالية الأندلس

هل تؤمن بنقاء الفن الإسلامي أم أن هناك تأثيرات مسيحية ويهودية تطبعه؟

هذا السؤال مهم ويذكرني بتصريح مجحف لأسقف كاتدرائية قرطبة مؤخرا في الإعلام، فحواه أن "مسجد قرطبة ليس فنا إسلاميا وإنما هو بيزنطي". بطبيعة الحال، أثار هذا التصريح بعض الضجة في الإعلام الإسباني وطلبت بعض وسائل الإعلام رأيي ورأي أستاذة زملاء، وكان علينا أن نلح على أن فنون كل الحضارات تشكلت بتراكم فنون الحضارات السالفة والمعاصرة، وغربلتها والإضافة إليها. وأن الفن البيزنطي ذاته استند إلى فنون ثقافات أخرى قديمة بما فيها ثقافات المشرق.

هناك قضية أخرى ربما أعمق، وهي أن تاريخ الفن كعلم تكون في عهد الأنوار الأوروبية في القرن 18 على قاعدة اعتبار تسلسل الفن الغربي -من اليونان وحتى النهضة الأوروبية مارا بالقرون الوسطى الأوروبية- هو التسلسل الطبيعي والمثالي للفنون البشرية.

في هذه الرؤية ذات المركزية الأوروبية استبعدت فنون الكثير من الثقافات جانبا أو اعتبرت "إكسوتيكية" (غريبة)، هي جذابة نعم، ولكن زخرفية بحتة، وثانوية.

الرؤية غير المنصفة أو العلمية إلى الفن الإسلامي تظل شائعة حتى بالأوساط الأكاديمية ولكنها تتعايش مع رؤى أخرى أكثر موضوعية ومعمقة تنظر إلى الفنون الإسلامية ذات قيمة بحد ذاتها وتراها قادرة على إنعاش الحركة الفنية التجريدية والطبيعية المعاصرة مطلع القرن الماضي حين التفت إلى الفن الإسلامي فنانون أمثال الرسام الألماني بول كلي (1879-1940م) والفنان الروسي فاسيلي كندنسكي (1866-1944م) والتشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو (1881-1973م) وغيرهم.

في نظري، هذه الرؤية غير المنصفة وغير العلمية -إلى الفن الإسلامي- تظل شائعة حتى في الأوساط الأكاديمية، ولكنها تتعايش مع رؤى أخرى أكثر موضوعية ومعمقة تنظر إلى الفنون الإسلامية كفنون قيمة بحد ذاتها، وتراها قادرة على إنعاش الحركة الفنية التجريدية والطبيعية المعاصرة مطلع القرن الماضي حين التفت إلى الفن الإسلامي فنانون أمثال الرسام الألماني بول كلي (1879-1940م) والفنان الروسي فاسيلي كندنسكي (1866-1944م) والتشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو (1881-1973م) وغيرهم.

المسيحية قد أعطت الكثير للفن الإسلامي، لا سيما مناطق ذات مجتمعات عربية مسيحية ناشطة بالمشرق العربي، مثلما أخذ الفن الإسلامي عناصر من عدة فنون من اليونان والرومان وبيزنطة والفرس والصين.. إلخ، حسب المناطق والظروف التاريخية، وتعامل معها بروحه الجديدة والمنفردة كبوتقة يخرج منها أسلوب فني موحد ومتنوع يلعب فيها القرآن الكريم والعربية وخطها العجيب دورا أساسيا في فهم الفن كوسيطة للاستمتاع بالدنيا والحياة وإضفاء الجمال عليهما.

من ناحية أخرى، وجوابا عن سؤالكم، من المعلوم أن المسيحية قد أعطت الكثير للفن الإسلامي، لا سيما في مناطق ذات مجتمعات عربية مسيحية ناشطة في المشرق العربي، مثلما أخذ الفن الإسلامي عناصر من عدة فنون من اليونان والرومان وبيزنطة والفرس والصين.. إلخ، حسب المناطق والظروف التاريخية، وتعامل معها بروحه الجديدة والمنفردة كبوتقة يخرج منها أسلوب فني موحد ومتنوع يلعب فيها القرآن الكريم واللغة العربية وخطها العجيب دورا أساسيا في فهم الفن كوسيطة للاستمتاع بالدنيا والحياة وإضفاء الجمال عليهما.

الإسلام ساهم بشكل ملموس في نشوء النهضة الأوروبية، واستند النهضويون إلى ترجمات ابن المقفع والكندي والفارابي وابن سينا وابن باجة وابن رشد وغيرهم من فلاسفة وعلماء الإسلام للقيام بتغيير جذري لعهد الظلام وتشجيع الناس على القراءة والبحث.

التنوير وعهود الظلام

هل توافق على أن الإسلام أحدث تغييرا مهما في انتقال أوروبا من انغلاق القرون الوسطى إلى النهضة والحداثة؟ وأن بعض المؤرخين وعددا من المستشرقين أنفسهم لم يقروا بهذا الفضل لأسباب أيديولوجية؟

نعم، بالنسبة إلي، لا شك أن الإسلام ساهم بشكل ملموس في نشوء النهضة الأوروبية، وإن النهضويين استندوا إلى ترجمات ابن المقفع والكندي والفارابي وابن سينا وابن باجة وابن رشد وغيرهم من فلاسفة وعلماء الإسلام للقيام بتغيير جذري لعهد الظلام وتشجيع الناس على القراءة والبحث.

مثال ذلك الحسن ابن الهيثم المذكور آنفا الذي نقل إلى اللاتينية كتابه في البصريات واستعمله كبار الفنانين والمفكرين الأوروبيين، شأنه شأن تفاسير كل من ابن سينا وابن باجة وابن رشد لعلم النفس لأرسطو، التي استفاد منها العلماء الأوروبيون لتكوين نظريتهم للمعرفة والإدراك الحسي والجمالي. والرياضيات وعلوم أخرى لا تحصى كعلم النجوم والطب وصناعة الأدوات للتشريح الطبي إلخ.. التي كانت محرمة في القرون الوسطى.

هناك مثقفون أمثال الشاعر الألماني يوهان غوته (1749-1832) اهتموا بعمق بالإسلام وإنصافه وهناك عدد من الباحثين الأوروبيين ساهموا في نبش المخطوطات العربية وحمايتها بأسلوب علمي دون نوايا استعمارية. والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935-2003) نفسه شكر صديقه خوان غويتيسولو الذي انتقد هو الآخر الأهداف الاستعمارية لبعض المستشرقين الأوروبيين والإسبان، شكره لاطلاعه على احترام مثقفين ومستعربين إسبان كثر وإعجابهم بالإسلام والعروبة، وهذا ينطبق أيضا في نظري على العديد من الباحثين الأوروبيين الناشطين حاليا.

بداية النهضة الأوروبية كان المفكرون الأوروبيون بل وحتى بعض الملوك والسلطات يعترفون ويقدرون المساهمات العربية الإسلامية في العلم والصناعة، ولكن بمرور الوقت وبانتشار الاستعمار الأوروبي في أصقاع كثيرة للمعمورة بدأ الغرب بفرز أيديولوجية مركزية وعنصرية تبناها وشجعها فئة من المستشرقين وليس كلهم.

لا بد أن نعترف أن هناك مثقفين أمثال الشاعر الألماني يوهان غوته (1749-1832) اهتموا بعمق بالإسلام وإنصافه وأن عددا من الباحثين الأوروبيين ساهموا في نبش المخطوطات العربية وحمايتها بأسلوب علمي ودون نوايا استعمارية. والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935-2003) نفسه شكر صديقه خوان غويتيسولو الذي انتقد هو الآخر الأهداف الاستعمارية لبعض المستشرقين الأوروبيين والإسبان، شكره لاطلاعه على احترام مثقفين ومستعربين إسبان كثر وإعجابهم بالإسلام والعروبة، وهذا ينطبق أيضا في نظري على العديد من الباحثين الأوروبيين الناشطين حاليا.

بين الإنصاف والتحيز

كيف ترى حملة شيطنة العرب والمسلمين في العالم، وهل ساهمت من خلال بحوثك وترجماتك بالتصدي لتلك الشيطنة؟

ليس من اليسير الإجابة باقتضاب عن هذا السؤال. منذ وقت بعيد وخاصة بعد هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001، وحملة شيطنة المسلمين تنتشر في الإعلام العالمي. هذا لا يعني أن كل الناس قبل بذلك، وهناك شرائح واسعة من المجتمعات الغربية والكثير من المثقفين والصحافيين واعون لأكذوبة هذه الحملة وظلمها. أنا أسعى دائما إلى منح صورة موضوعية وإيجابية للإسلام عبر منشوراتي وعملي في التدريس التي هي، على أية حال من الأحوال، مساهمات متواضعة جدا ولا تصل إلى عدد كبير من الناس.

ولحسن الحظ، هناك العديد من المستعربين والأساتذة والصحافيين الإسبان والغربيين الذين يساهمون في الاتجاه نفسه، ويجاهدون لإنصاف تلك الرؤى السلبية والعنيفة المفبركة عن الإسلام.

الشرق والغرب.. التعاون والتفاهم

وأنت مفكر تطل على العالمين الغربي والشرقي وتشكل جسرا بينهما، كيف ترى سيرورة العلاقة بينهما: صدام حتمي أم تعاون اضطراري؟

في اعتقادي أن القوى التي تسعى إلى تخريب الجسور بين الشرق والغرب استأنفت نشاطها مرة تلو الأخرى، وكل شيء يدل على أن الصدام مستمر ويصعب تفاديه. رغم ذلك فليس ثمة مهرب من أن نبحث عن سبل للتعاون والاحترام، لأن العالم أصبح صغيرا ولا مفر من التعاون والتفاهم والتبادل البناء بين الحضارات.