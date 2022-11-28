مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام".. رافد معرفي جديد ينطلق مطلع 2023

تَصدُر عن مركز الجزيرة للدراسات، مطلع يناير/كانون الثاني 2023، مجلة محكَّمة نصف سنوية بعنوان "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام"، تُعنى بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بحقل الاتصال والإعلام.

تأتي المجلة لتتوج جهد المركز في اهتمامه بدراسة الظاهرة الإعلامية وتفاعلاتها المجتمعية، والذي بدأ مع إنشائه، عام 2006، وازداد مع تكوين وحدة خاصة للدراسات الإعلامية، عام 2013، وما تراكم لديه، نتيجة هذه السنوات الطويلة، من خبرة بحثية ومعرفة دقيقة باحتياجات مجال دراسات الاتصال والإعلام منهجيًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

تعتمد مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام في أبحاثها ودراساتها المنشورة مقاربات منهجية عابرة للتخصصات، وتفتح نافذة لمراجعات الكتب والإصدارات الجديدة ذات الصلة بالاتصال والإعلام، كما أنها تعرض ملخصات الرسائل الجامعية، وتغطي الندوات والمؤتمرات التي تتناول القضايا الإعلامية الراهنة.

وتُخصِّص المجلة كذلك بابًا ثابتًا لمشروع "المعجم الإعلامي الحديث"، الذي يُصدِره مركز الجزيرة للدراسات، والمقرر أن يكون معجمًا إلكترونيًّا متاحًا للقراء والمستخدمين؛ تُنشَر مادته العلمية في الأعداد المقبلة بمساهمة عدد من الأكاديميين والباحثين المختصين في الدراسات المعجمية، ويتم رَفْدُه وإثراؤه بالمصطلحات المستحدثة في مجال الإعلام والاتصال وذلك لمواكبة تدفُّق المصطلحات في هذا الحقل المعرفي الذي يتطور باستمرار.

وتصدر مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام باللغة العربية، مطلع يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من كل عام، ويمكن للباحثين المتخصصين في هذا المجال مراسلتها عبر هذا البريد الإلكتروني: AJCM@ALJAZEERA.NET.