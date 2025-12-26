"رؤى جديدة".. فن فلسطيني يُلهم روح النضال والصمود

هنا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تصبح الشقوق في لوحة الطين خريطة جرح وتفاصيل صمود بدلا من كونها عيباً فنياً.
حين قرر فنانو حركة "رؤى جديدة" قبل أربعة عقود مقاطعة الألوان الزيتية المستوردة والعودة إلى حضن الأرض، لم يكونوا يبتكرون نمطاً جمالياً فحسب، بل كانوا يؤسسون لبيان سياسي مغلف بجلد الأغنام وأصباغ الطبيعة.
اليوم، وبينما يطحن الحصار والنزوح جغرافيا المكان، ينهض إرث "رؤى جديدة" من جديد؛ من مرسم نبيل عناني الهادئ في رام الله وصولاً إلى خيام غزة، حيث تحول كيس الطحين الفارغ إلى "كانفاس" يروي قصة بقاء، في رحلة إبداعية تحوّل "الندرة" إلى سلاح والمواد المحلية إلى هوية لا تقبل المصادرة.
في هدوء، بمرسمه في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، يعمل حازم حرب بجد على أعمال فنية متجذرة بعمق في حركة ساعد في تأسيسها خلال الاضطرابات السياسية في أواخر الثمانينيات.
تأسست حركة "رؤى جديدة" الفنية في عام 1987 على يد عناني وزملائه الفنانين سليمان منصور وفيرا تماري وتيسير بركات، وركزت على استخدام المواد الطبيعية المحلية مع تجنب المستلزمات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الثقافية. أعطت الحركة الأولوية للاكتفاء الذاتي في وقت شهد اضطرابات سياسية عميقة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.
قال عناني: "ظهرت [رؤى جديدة] كاستجابة لظروف الانتفاضة. ألهمت أفكار مثل المقاطعة والاعتماد على الذات تحولًا في ممارستنا الفنية في ذلك الوقت".
اختار كل عضو من الأعضاء المؤسسين العمل بمادة معينة، وتطوير أساليب فنية جديدة تتناسب مع روح العصر. لاقت الفكرة رواجًا، وتلتها العديد من المعارض محليًا وإقليميًا ودوليًا.
بعد ما يقرب من أربعة عقود، لا تزال مبادئ "رؤى جديدة" – الاكتفاء الذاتي، والمقاومة، والإبداع رغم الندرة – تشكل جيلًا جديدًا من الفنانين الفلسطينيين الذين يعتبرون صنع الفن تعبيرًا وعملاً من أعمال البقاء على قيد الحياة.
يساعد عناني، البالغ من العمر الآن 82 عامًا، والأعضاء المؤسسون الآخرون في الحفاظ على إرث الحركة حيًا.
قال عناني: "أطلقنا عليها اسم 'رؤى جديدة' لأن الحركة تبنت التجريب في جوهرها، خاصة من خلال استخدام المواد المحلية"، مشيرًا إلى كيفية اكتشافه لغنى جلود الأغنام وملمسها ودرجات ألوانها، وبدء دمجها في فنه بطرق موحية.
في عام 2002، بدأت تماري، البالغة من العمر الآن 80 عامًا، في صناعة أشجار زيتون خزفية مقابل كل شجرة حقيقية يحرقها مستوطن إسرائيلي لتشكل تركيبًا نحتيًا يسمى "حكاية شجرة".
وفي وقت لاحق، قامت بوضع طبقات من الألوان المائية فوق القطع الخزفية، وهي وسائط لا تمتزج عادةً، متحدية الحدود المعتادة لكل مادة، ومزجت فيها عناصر من الصور العائلية والمناظر الطبيعية المحلية والسياسة.
في غضون ذلك، ابتكر بركات (66 عامًا) أصباغه الخاصة ثم بدأ في حرق الأشكال داخل الخشب، محولاً تلف السطح إلى لغة بصرية.
قال منصور (78 عامًا): "بدأ فنانون آخرون في تبني الأرض، والجلود، والأصباغ الطبيعية – وحتى تكسر المواد كجزء من القصة"، مضيفًا أنه وصل شخصيًا إلى نوع من "الطريق المسدود" في عمله قبل ظهور حركة "رؤى جديدة"، حيث أمضى سنوات في إنشاء أعمال تتمحور حول الرموز والهوية الوطنية التي بدأت تبدو مكررة.
وأضاف مشيرًا إلى استخدامه للطين: "كان هذا مختلفًا. أتذكر أنني كنت قلقًا في البداية، قلقًا بشأن الشقوق في الطين الذي كنت أستخدمه. ولكن، مع مرور الوقت، رأيت الرمزية في تلك الشقوق. لقد حملت شيئًا صادقًا وقويًا".
في عام 2006، ساعدت المجموعة في إنشاء الأكاديمية الدولية للفنون في فلسطين برام الله، والتي ظلت مفتوحة لمدة 10 سنوات قبل دمجها في جامعة بيرزيت لتصبح كلية الفنون والموسيقى والتصميم. كان الهدف الرئيسي للأكاديمية هو مساعدة الفنانين على الانتقال من طرق التفكير القديمة إلى مناهج أكثر معاصرة، لا سيما باستخدام مواد محلية ومتنوعة.
قال عناني: "ظهر جيل جديد من هذا، نشأ على هذه الأفكار، وشرع في إقامة العديد من المعارض، محليًا ودوليًا، وكلها متأثرة بحركة رؤى جديدة".
يتردد صدى المبادئ التأسيسية للحركة في أعمال لارا سلعوس، وهي فنانة ومصممة فلسطينية تبلغ من العمر 36 عامًا وتقيم في رام الله.
تقول صالوص: "أنا مستوحاة من المهمة الجماعية [للحركة]. إصراري على استخدام المواد المحلية نابع من إيماني بضرورة تحرير اقتصادنا وإنهاء استعماره".
وتضيف: "نحن بحاجة إلى الاعتماد على مواردنا الطبيعية وإنتاجنا، والعودة إلى الأرض، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم صناعاتنا المحلية".
من خلال مشروعها الاجتماعي "Woolwoman" (سيدة الصوف)، تعمل سلعوس مع مواد محلية ومجتمع من الرعاة ونساجي الصوف والنجارين لإنشاء أثاث معاصر، مثل كراسي الصوف والنول، المستوحاة من التقنيات البدوية القديمة.
لكن التحديات مثل العدد المتزايد من حواجز الطرق وتصاعد عنف المستوطنين ضد المجتمعات البدوية الفلسطينية، التي تعتمد على رعي الأغنام كمصدر أساسي للدخل، جعلت العمل والعيش كفنان في الضفة الغربية صعبًا بشكل متزايد.
قالت سلعوس، مشيرة إلى منطقتين ريفيتين في الضفة الغربية تواجهان ضغوطًا شديدة من الاحتلال والتوسع الاستيطاني: "أتعاون مع الرعاة والنساء اللاتي يغزلن الصوف في العوجا ومسافر يطا".
وأضافت: "تواجه هذه المجتمعات مواجهات يومية مع المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون أغنامهم غالبًا، ويمنعون الرعي، ويقطعون مصادر المياه مثل نبع العوجا، ويهدمون الآبار وحتى يسرقون الماشية".
في يوليو/تموز، أوردت وكالة رويترز للأنباء حادثة في وادي الأردن بالضفة الغربية، حيث قتل مستوطنون 117 خروفًا وسرقوا مئات أخرى في هجوم ليلي على أحد هذه المجتمعات.
هذا الخطر يترك النساء الفلسطينيات اللاتي يعتمدن على مشروع "Woolwoman" في كسب عيشهن عرضة للخطر. أصبح العديد من النساجات اللاتي يعملن مع سلعوس ويدعمن مشروعها المعيلات الوحيدات لأسرهن، خاصة بعد أن فقد أزواجهن وظائفهم بسبب حظر تصاريح العمل الإسرائيلية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء الحرب على غزة.
أصبحت زيارة المجتمعات التي يعيش فيها موردو الصوف هؤلاء شبه مستحيلة بالنسبة لسلعوس، التي تخشى هجمات المستوطنين الإسرائيليين.
في الوقت نفسه، غالبًا ما يضطر معاونوها إلى إعطاء الأولوية لسلامتهم وحماية قراهم، مما يعطل قدرتهم على إنتاج الصوف للحفاظ على سبل عيشهم.
ونتيجة لذلك، واجهت المصممة تأخيرات ومشاكل في سلسلة التوريد، مما جعل إكمال أعمالها وبيعها صعبًا بشكل متزايد.
يواجه عناني تحديات مماثلة في شراء الجلود.
قال: "حتى في مدن مثل رام الله أو بيت لحم، حيث قد يكون الوضع أكثر استقرارًا قليلاً، هناك صعوبات خطيرة، خاصة في الوصول إلى المواد والتنقل".
"أنا أعمل بجلد الغنم، لكن الحصول عليه من الخليل صعب للغاية بسبب حواجز الطرق وقيود الحركة".
في غزة، يستلهم حسين الجرجاوي، وهو فنان يبلغ من العمر 18 عامًا من حي الرمال في مدينة غزة، أيضًا إرث ومعنى حركة "رؤى جديدة"، مشيرًا إلى أن "أسلوب منصور في التعبير عن ظروف الاحتلال" قد ألهمه.
بسبب نقص المواد مثل اللوحات القماشية (Canvases)، التي أصبحت نادرة ومكلفة، أعاد الجرجاوي استخدام أكياس الدقيق التي توزعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كلوحات لإنشاء أعماله الفنية، مستخدمًا طلاء الجدران أو أقلام الحبر والرصاص البسيطة لرسم صور للعالم من حوله.
ومع ذلك، قال الفنان في يوليو/تموز إن أكياس الدقيق لم تعد متوفرة بسبب الحصار الإسرائيلي على المواد الغذائية والمساعدات القادمة إلى قطاع غزة.
قال: "لا توجد أكياس دقيق في غزة، لكنني ما زلت أفكر في شراء أكياس فارغة لإكمال رسوماتي".
الفنان حازم حرب، المولود في غزة والذي يعيش الآن في دبي، ينسب الفضل أيضًا إلى حركة "رؤى جديدة" كمصدر إلهام دائم طوال حياته المهنية الممتدة لعقود.
وقال: "تشجع حركة رؤى جديدة الفنانين على تجاوز الحدود وتحدي الأشكال التقليدية، وأنا أسعى جاهدًا لتسجيد هذه الروح في عملي"، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب الحصول على المواد التي يحتاجها لعمله من غزة.
"غالبًا ما يعطل الاحتلال المستمر سلاسل التوريد، مما يجعل من الصعب الحصول على المواد اللازمة لعملي. غالبًا ما كنت أعتمد على الموارد المحلية والأشياء التي يتم العثور عليها، وأعيد استخدام المواد بشكل إبداعي لنقل رسالتي".
وأضاف عناني، الذي قال إن الظروف في غزة تجعل الوصول إلى المواد المحلية شبه مستحيل، أن العديد من الفنانين يكافحون لكنهم ما زالوا يسعون جاهدين لصنع الفن بكل ما يستطيعون.
قال عناني: "أعتقد أن الفنانين [في غزة] يستخدمون كل ما هو متاح – الأشياء المحروقة، والرمل، والأشياء الأساسية من بيئتهم".
"ومع ذلك، فهم مستمرون في الإبداع بطرق بسيطة تعكس هذه اللحظة القاسية".