نساء غانا المنفيات إلى "مخيمات الساحرات"

منفيات من منازلهن

الإيمان بالسحر متجذر بعمق في غانا، ويشمل الحياة الريفية والحضرية على حد سواء، كما يوضح جون أزومه، مدير معهد ساناه في أكرا، وهو مركز أبحاث يدعم منذ زمن طويل الناجين من اتهامات السحر، كما أنه جزء من تحالف يدعو إلى الإصلاح القانوني والاجتماعي.

"إنها ليست مجرد قضية غانية"، يقول أزومه.. "الإيمان بالخوارق قوي جداً في أفريقيا.. إنه قوي جداً في نيجيريا، وفي شرق القارة.. ما يميز غانا هو المخيمات القائمة في الشمال".

رغم أن الاتهامات تساق في أجزاء أخرى من غانا، فالمُرجح أن النساء في تلك المناطق يتم نبذهن بدلاً من نفيهن. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يتم في الشمال، إرسال النساء المتهمات إلى "مخيمات الساحرات" التي عادة ما تعتبر ملاذا أخيرا لهن.

تقع هذه المخيمات في الغالب قربَ أو داخل القرى، ويديرها كهنة تقليديون أو رؤساء مخيمات، يتم تعيينهم عادة من قبل زعماء القرى. ويعتبر مخيم غامباغا الأقدم والأشهر، ولكن هناك مخيمات أخرى في كوكو، وغناني، وكباتينغا.

النساء -وهن في الغالب مسنات، أو أرامل، أو مفتقرات إلى حماية عائلية قوية- هن الأكثر استهدافاً، كما يقول أزومه. كثير منهن أيضاً "الأفقر بين الفقراء"، يضيف. وبمجرد اتهامهن، يكنّ عرضة للعنف الجماعي، والهجر، أو النفي مدى الحياة.

في بعض الأحيان، تترتب على الاتهامات نتائج مميتة. ففي يوليو/تموز 2020، تم إعدام أكوا دينتيه ( 90 عاماً) في سوق عام بعد اتهامها. أثار قتلها الوحشي صدمة في البلاد، ودعوات إلى الإصلاح.

يقول أزومه "إنه عنف ضد النساء.. شيطنة للنساء"، موضحاً كيف أن السحر لا يُنظر إليه دائماً على أنه شر بطبيعته. ويضيف أن النساء المتهمات بالسحر محطّ ذعر وإدانة، بينما الرجال الذين يُتهمون بالسحر يُعتقد أنهم يستخدمونه للحماية أو للخير.

أيُّ مصيبة تقريباً يمكن تفسيرها كدليل على السحر، يقول أزومه.. "أحياناً يتهم الناس الآخرين بشكل خبيث، أو لإبعادهم لسبب ما.. يمكن أن تكون نزاعات على الممتلكات أو الأراضي الزراعية، أو يمكن أن تكون مجرد غيرة صريحة، مثل أن ابن شخصٍ ما حقق نتائج جيدة في المدرسة".

بمجرد أن تُتهم المرأة وتُرسل إلى المعسكر، يتم إخضاعها "لمحاكمة" تقليدية تتضمن ذبح دجاجة أو طائر غيني.. "عندما يحتضر الطائر الغيني أو الدجاجة، تحدد وضعية جسم الطائر النتيجة [للمحاكمة]"، يشرح الزعيم الروحي التقليدي ألسان شي، الذي يشرف على معسكر غاني قائلا: "إذا سقطت على ظهرها والرأس متجه للأعلى، فهذا يعني أن المرأة لديها سحر. أما إذا سقطت على وجهها، فهي بريئة".

ومع ذلك، حتى عندما تُثبت هذه الطقوس براءتها، نادرًا ما تعود المرأة إلى المنزل.. بالنسبة لمعظم النساء، تكون مجرد الاتهامات كافية لإبعادهن عن مجتمعاتهن.

"غالباً ما تكون المجتمعات التي تُتهم فيها النساء غير جاهزة لاستقبالهن مرة أخرى"، يقول شي.