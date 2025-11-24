المتحف المصري الكبير

نظرة من الداخل

People walk in front of a statue of King Ramses II at the entrance of the Grand Egyptian Museum (GEM), during the first day for visitors inside it, after the official opening of GEM, near the Giza pyramid complex, in Giza, Egypt, November 4, 2025. Egyptian officials hope the opening of the Grand Egyptian Museum will give a major boost to the tourism industry, providing an injection of foreign currency needed to keep the pound stable and ward off inflation. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
المتحف المصري الكبير يُعد أكبر منشأة أثرية في العالم لحضارة واحدة (رويترز)
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

بعد عقدين من العمل وتكلفة تقديرية بلغت مليار دولار، افتتح المتحف المصري الكبير (GEM) أبوابه أمام الجمهور يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت.

ويُعتبر المتحف أكبر منشأة أثرية في العالم مخصصة لحضارة واحدة، ويقع على بُعد كيلومترين (1.2 ميل) من أهرامات الجيزة و8 كيلومترات (5 أميال) من العاصمة القاهرة.

ويمتد المجمع على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع (5 ملايين و381 ألفا و900 قدم مربع)، وسيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعود إلى 30 أسرة من تاريخ مصر القديمة.

وتشمل أبرز المعروضات تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ عمره 3200 عام وطوله 11.36 مترًا (37 قدمًا)، إلى جانب المجموعة الكاملة من كنوز توت عنخ آمون، فضلا عن قارب فرعوني عمره 4500 عام يُعدّ من أقدم السفن السليمة المكتشفة في العالم، وكان يعود إلى الفرعون خوفو باني الهرم الأكبر في الجيزة.

تصميم خاص -انفوغراف المتحف المصري الكبير في لمحة
(الجزيرة)

تصميم المتحف المصري الكبير

GIZA, EGYPT - NOVEMBER 4: Visitors view exhibits at the Grand Egyptian Museum after its opening on November 4, 2025 in Giza, Egypt. The Grand Egyptian Museum (GEM), which had its official opening on November 1, displays tens of thousands of artefacts, including the entire 5,000-piece collection of treasures unearthed with Tutankhamun, in one place for the first time since the discovery of the pharaoh's tomb back in 1922. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
المتحف المصري الكبير، الذي افتُتح رسميا في الأول من نوفمبر، يعرض عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة (غيتي)
يُطلق على المتحف أحيانا اسم "الهرم الرابع" لهضبة الجيزة، التي تضم الأهرامات الثلاثة الشهيرة التي يعود تاريخها إلى نحو 4500 عام: الهرم الأكبر (الذي شُيّد للفرعون خوفو)، وهرم خفرع، وهرم منقرع.

يمكن للزائرين مشاهدة الأهرامات من داخل المتحف، الذي صُمم على شكل مثلث مقطوع الزوايا، بما يعكس الهندسة المميّزة للأهرامات. كما جرى توجيه الجدارين الشمالي والجنوبي للمتحف بحيث يتماشيان مع اتجاه هرمي خوفو ومنقرع.

وقد وضعت التصميم شركة "Heneghan Peng" الأيرلندية للهندسة المعمارية، مستخدمة الخرسانة بلون الرمال والحجر الألباستري شبه الشفاف، بينما صُنعت الواجهة الرئيسية للمتحف من ألواح الزجاج المُثلّج (الزجاج المعتم).

تصميم خاص -انفوغراف تصميم المتحف المصري الكبير
(الجزيرة)

أُعلن عن مشروع المجمع عام 1992، لكن أعمال البناء لم تبدأ فعليا إلا في عام 2005، ثم تعرّضت لتأخيرات متكررة بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورات الربيع العربي عام 2011، وجائحة (كوفيد-19).

وقد شهد المتحف افتتاحا جزئيا لبعض أقسامه في عام 2024.

ويضم مجمع المتحف المبنى الرئيسي، ومركزا للمؤتمرات، وساحة خارجية، وحديقة تحاكي وادي النيل، بالإضافة إلى متحف قارب خوفو ومركز مخصص لصون وترميم الآثار.

نظرة داخل المتحف

GIZA, EGYPT - NOVEMBER 4: Visitors visit the Grand Egyptian Museum after its opening on November 4, 2025 in Giza, Egypt. The Grand Egyptian Museum (GEM), which had its official opening on November 1, displays tens of thousands of artefacts, including the entire 5,000-piece collection of treasures unearthed with Tutankhamun, in one place for the first time since the discovery of the pharaoh's tomb back in 1922. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
المتحف المصري الكبير، المعروف أيضا باسم متحف الجيزة، يقع على بعد 2 كم (1.2 ميل) فقط من أهرامات الجيزة (غيتي)
عند دخول المتحف، يستقبل الزوّار تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يعود إلى أكثر من 3200 عام، ويزن نحو 83 طنّا.

وقد كان هذا التمثال قائما منذ عام 1954 أمام محطة القطار الرئيسية في ميدان رمسيس بالقاهرة، قبل أن يُنقل إلى موقعه الجديد بالقرب من المتحف عام 2006. وقد جرى نقله قائما في قطعة واحدة على مركبة خاصة مزودة بـ128 عجلة، قطعت مسافة 30 كيلومترا (19 ميلا)، مما استدعى إغلاق بعض الطرق مؤقتا لتأمين عملية النقل.

تصميم خاص - انفوغراف نقل تمثال رمسيس الثاني
(الجزيرة)

بعد المدخل، يمتد الدرج العظيم المؤلف من 6 طوابق، تصطف على جانبيه نحو 60 قطعة أثرية، من بينها تماثيل تُمجّد الآلهة، وتوابيت لاحتضان الموتى، وأعمدة تُظهر روعة الفن المعماري القديم، ومسلات منقوشة بنصوص ذات أهمية تاريخية بالغة.

ويضم المتحف 12 قاعة عرض دائمة رئيسية افتُتحت العام الماضي، تُنظَّم وفق حقب زمنية تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني، وأخرى وفق موضوعات تتناول المجتمع والملكية والعقيدة.

تصميم خاص - انفوغراف داخل المتحف المصري الكبير
(الجزيرة)

قاعة توت عنخ آمون

People view the sarcophagus of King Tutankhamun during the second day for visitors after the official opening of the Grand Egyptian Museum in Giza, Egypt, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Photo/Amr Nabil)
أشخاص يشاهدون تابوت الملك توت عنخ آمون خلال اليوم الثاني للزوار بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الجيزة، مصر، الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (أسوشيتد برس)
من أبرز وأوسع قاعات العرض في المتحف قاعة توت عنخ آمون، التي تمتد على مساحة تبلغ 7500 متر مربع (80 ألف قدم مربع)، وتضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية اكتُشفت في مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون، الذي اعتلى العرش وهو في نحو التاسعة من عمره، وحكم خلال الأسرة الـ18 قبل نحو 3400 عام.

ورغم قِصر فترة حكمه، التي انتهت بوفاته المفاجئة في عمر يقدَّر بين 18 و19 عاما، يُعدّ توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة في التاريخ، ويرجع ذلك بالأساس إلى اكتشاف مقبرته شبه السليمة عام 1922 في وادي الملوك على الضفة الغربية من النيل مقابل مدينة الأقصر.

ويستطيع الزوّار مشاهدة قناع الملك الذهبي، وعرشه، وتابوته، وعرباته الحربية، ومجوهراته، جميعها معروضة بطريقة تُعيد إحياء أجواء حجرته الجنائزية الملكية بكل ما حملته من رهبة وجلال.

تصميم خاص - انفوغراف قاعة توت عنخ آمون
(الجزيرة)

أحد أكبر المتاحف في العالم

epa12497747 An image created by drones depicting the funerary mask of Tutankhamun lights up the sky above the Grand Egyptian Museum during the opening ceremony in Giza, Egypt, 01 November 2025. The Grand Egyptian Museum, the world's largest museum dedicated to a single civilization, was officially opened on 01 November 2025 with an inauguration ceremony attended by numerous heads of state. EPA/MOHAMED HOSSAM
صورة التقطتها طائرات بدون طيار لقناع توت عنخ آمون الجنائزي تضيء سماء المتحف المصري الكبير خلال حفل الافتتاح في الجيزة، مصر، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الأوروبية)
يضم المتحف المصري الكبير مساحة عرض تبلغ نحو 45 ألف متر مربع (484 ألف قدم مربع)، مما يجعله سادس أكبر متحف في العالم من حيث مساحة العرض.

ويتصدر متحف اللوفر في باريس القائمة بمساحة قدرها 72 ألفا و735 مترا مربعا، يليه متحف الأرميتاج الحكومي في سانت بطرسبرغ بروسيا (66 ألفا و842 مترا مربعا)، ثم المتحف الوطني الصيني في بكين (65 ألف متر مربع)، ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك ( 58 ألفا و820 مترا مربعا)، ومتحف برادو في مدريد بإسبانيا (47 ألفا و700 متر مربع).

تصميم خاص -انفوغراف أكبر متاحف العالم من حيث مساحة العرض
(الجزيرة)

وتُعدّ السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر، إذ سجّلت البلاد عام 2024 رقما قياسيا بلغ 15.7 مليون سائح، وساهم قطاع السياحة والسفر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

المصدر: الجزيرة