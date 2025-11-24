بعد عقدين من العمل وتكلفة تقديرية بلغت مليار دولار، افتتح المتحف المصري الكبير (GEM) أبوابه أمام الجمهور يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت.

ويُعتبر المتحف أكبر منشأة أثرية في العالم مخصصة لحضارة واحدة، ويقع على بُعد كيلومترين (1.2 ميل) من أهرامات الجيزة و8 كيلومترات (5 أميال) من العاصمة القاهرة.

ويمتد المجمع على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع (5 ملايين و381 ألفا و900 قدم مربع)، وسيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تعود إلى 30 أسرة من تاريخ مصر القديمة.

وتشمل أبرز المعروضات تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ عمره 3200 عام وطوله 11.36 مترًا (37 قدمًا)، إلى جانب المجموعة الكاملة من كنوز توت عنخ آمون، فضلا عن قارب فرعوني عمره 4500 عام يُعدّ من أقدم السفن السليمة المكتشفة في العالم، وكان يعود إلى الفرعون خوفو باني الهرم الأكبر في الجيزة.