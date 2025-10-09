يمتد جدول الجوائز حتى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيتم الإعلان تباعًا عن الفائزين في فئات الفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام، وأخيرًا الاقتصاد.

وفيما يلي تفاصيل الجدول الزمني وما يُنتظر من جوائز نوبل هذا العام.

الطب

انطلقت رسميًا جوائز نوبل لعام 2025 مع الإعلان عن أولى الجوائز في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب، لتبدأ معها حالة من الترقب العالمي تمتد على مدار أسبوع كامل.

وقد فازت كل من ماري إي. برونكو، فريد رامسديل، شيمون ساكاغوتشي، بجائزة نوبل لعام 2025 في علم وظائف الأعضاء أو الطب، لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا إن هؤلاء العلماء منحوا الجائزة لأنهم اكتشفوا كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي تحت السيطرة.

الفيزياء

فاز كل من جون كلارك، ميشيل ديفوريت، جون مارتينيس، من جامعة كاليفورنيا الأميركية، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025.

ونال العلماء الجائزة تقديرا لاكتشافهم الرائد الذي أظهر أن التأثيرات الكمومية الغريبة لا تقتصر على الذرات والجسيمات الدقيقة، بل يمكن تحقيقها في جهاز من صنع الإنسان يمكن حمله باليد، ليؤكدوا بذلك أن الحدود بين الكمّ والحياة اليومية أرقّ مما كنا نعتقد.

الكيمياء

وقد منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء لكل من سوسومو كيتاغاوا، ريتشارد روبسون، عمر ياغي، تقديرا لإسهامهم الثوري في ابتكار شكل جديد من العمارة الجزيئية يُعرف باسم "الأطر الفلزية العضوية".

وليست هذه البنى الدقيقة مجرد اكتشاف كيميائي، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تصميم المواد على المستوى الذري لخدمة أهداف بيئية وصناعية كبرى.

الآداب

واليوم الخميس، فاز الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب للعالم 2025، واختارت اللجنة مكافأة كراسناهوركاي (71 عاما) "لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم".

وجاء في بيان اللجنة أن كراسناهوركاي "كاتب ملحمي عظيم يندرج في تقليد أوروبا الوسطى الممتد من كافكا إلى توماس بيرنهارد، ويتمّيز بالعبثية والمغالاة الهزلية".

وتابع "لكن ثمة أكثر من وجه لنتاجه، وهو يتطلع أيضا إلى الشرق باعتماده نبرة أكثر تأملا ورهافة في تعابيره".

وقال الكاتب نفسه عن أسلوبه الصعب والمتطلب بأنه يعكس "التمعن في الواقع إلى حد الجنون" كما وُصف بـ"الهوسيّ" بسبب ميله إلى كتابة جمل طويلة وفقرات قلما تنتهي.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة أدبية فريدة، كرّس صاحبها قلمه لاستكشاف أحلك زوايا الوجود الإنساني، بلغة تتحدى القوالب المألوفة وتنسج من اليأس جمالا قاسيا ومذهلا.