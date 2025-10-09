جوائز نوبل 2025

أُعلنت جائزة نوبل في الطب يوم الاثنين الماضي، لتفتتح سلسلة الجوائز الخمس الأخرى التي سيُكشف عنها خلال أسبوع.

يمتد جدول الجوائز حتى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيتم الإعلان تباعًا عن الفائزين في فئات الفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام، وأخيرًا الاقتصاد.

وفيما يلي تفاصيل الجدول الزمني وما يُنتظر من جوائز نوبل هذا العام.

الطب

Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi are awarded this year's Nobel Prize in Medicine or Physiology. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announced the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 6, 2025, in Stockholm, Sweden. TT News Agency/Claudio Bresciani via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
الفائزون بنوبل للطب 2025 (رويترز)

انطلقت رسميًا جوائز نوبل لعام 2025 مع الإعلان عن أولى الجوائز في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب، لتبدأ معها حالة من الترقب العالمي تمتد على مدار أسبوع كامل.

وقد فازت كل من ماري إي. برونكو، فريد رامسديل، شيمون ساكاغوتشي، بجائزة نوبل لعام 2025 في علم وظائف الأعضاء أو الطب، لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي.

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا إن هؤلاء العلماء منحوا الجائزة لأنهم اكتشفوا كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي تحت السيطرة.

الفيزياء

جائزة نوبل للفيزياء من نصيب 3 علماء (رويترز)

فاز كل من جون كلارك، ميشيل ديفوريت، جون مارتينيس، من جامعة كاليفورنيا الأميركية، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025.

ونال العلماء الجائزة تقديرا لاكتشافهم الرائد الذي أظهر أن التأثيرات الكمومية الغريبة لا تقتصر على الذرات والجسيمات الدقيقة، بل يمكن تحقيقها في جهاز من صنع الإنسان يمكن حمله باليد، ليؤكدوا بذلك أن الحدود بين الكمّ والحياة اليومية أرقّ مما كنا نعتقد.

الكيمياء

الفائزون بنوبل للكيمياء (الفرنسية)

وقد منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء لكل من سوسومو كيتاغاوا، ريتشارد روبسون، عمر ياغي، تقديرا لإسهامهم الثوري في ابتكار شكل جديد من العمارة الجزيئية يُعرف باسم "الأطر الفلزية العضوية".

وليست هذه البنى الدقيقة مجرد اكتشاف كيميائي، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تصميم المواد على المستوى الذري لخدمة أهداف بيئية وصناعية كبرى.

الآداب

الكاتب المجري لازلو كراسنهوركاي حاز نوبل للآداب (غيتي)

واليوم الخميس، فاز الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب للعالم 2025، واختارت اللجنة مكافأة كراسناهوركاي (71 عاما) "لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم".

وجاء في بيان اللجنة أن كراسناهوركاي "كاتب ملحمي عظيم يندرج في تقليد أوروبا الوسطى الممتد من كافكا إلى توماس بيرنهارد، ويتمّيز بالعبثية والمغالاة الهزلية".

وتابع "لكن ثمة أكثر من وجه لنتاجه، وهو يتطلع أيضا إلى الشرق باعتماده نبرة أكثر تأملا ورهافة في تعابيره".

وقال الكاتب نفسه عن أسلوبه الصعب والمتطلب بأنه يعكس "التمعن في الواقع إلى حد الجنون" كما وُصف بـ"الهوسيّ" بسبب ميله إلى كتابة جمل طويلة وفقرات قلما تنتهي.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة أدبية فريدة، كرّس صاحبها قلمه لاستكشاف أحلك زوايا الوجود الإنساني، بلغة تتحدى القوالب المألوفة وتنسج من اليأس جمالا قاسيا ومذهلا.

مُنِحَت جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء (الفيسيولوجيا) لهذا العام لكلٌ من ماري إي برونكو وفريد ​​رامسديل وشمعون ساكاغوتشي (رويترز)
مُنِحَت جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء (الفيسيولوجيا) لهذا العام لكلّ من ماري إي برونكو وفريد ​​رامسديل وشمعون ساكاغوتشي (الفرنسية)

ما جائزة نوبل؟

تُعد نوبل أرفع الجوائز الدولية مكانة، وقد أُسست تنفيذًا لوصية العالم والمهندس والصناعي السويدي ألفريد نوبل المعروف باكتشافه مادة الديناميت.

وفي وصيته التي كتبها عام 1895، أوصى نوبل بتخصيص معظم ثروته لإنشاء جوائز سنوية تُمنح لمن "يقدّم أعظم فائدة للبشرية" خلال العام المنصرم.

وقد مُنحت جوائز نوبل لأول مرة عام 1901 تكريمًا للإنجازات المتميزة في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، السلام.

وعام 1968، أنشأ البنك المركزي السويدي "سفريجس ريكسبانك" (Sveriges Riksbank) جائزة العلوم الاقتصادية تخليدًا لذكرى نوبل، لتُضاف إلى قائمة الجوائز وتصبح الفئات المكرّمة ستًّا.

من يمنح "نوبل" وما قيمة الجائزة؟

تُمنح جوائز نوبل من قِبل مؤسسات مختلفة بحسب التخصص: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح جوائز الفيزياء والكيمياء والاقتصاد، في حين تمنح لجنة نوبل في معهد كارولينسكا جائزة الطب، وتمنح الأكاديمية السويدية جائزة الأدب، كما تتولى لجنة نوبل النرويجية جائزة السلام.

ويحصل كل فائز على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ نقدي ممول من مؤسسة نوبل التي تُدير وصية نوبل. وتبلغ قيمة جوائز هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار) لكل فائز.

ويتم تسليم الجوائز رسميًا يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم ذكرى وفاة نوبل عام 1896.

A bust for Alfred Nobel stands outside the Norwegian Nobel Institute in Oslo, Norway, September 9, 2025. REUTERS/Tom Little
نسخة طبق الأصل من ميدالية نوبل للسلام في معهد نوبل النرويجي (رويترز)
تمثال نصفي لألفريد نوبل خارج معهد نوبل النرويجي في أوسلو (رويترز)

ما جدول جوائز نوبل لهذا العام؟

جدول جوائز نوبل لهذا العام يبدأ بالإعلانات يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الاثنين التالي الموافق 13 أكتوبر/تشرين الأول.

  • الاثنين 6 أكتوبر: جائزة الفسيولوجيا أو الطب

ويتم الإعلان من قِبل لجنة نوبل في معهد كارولينسكا، في قاعة فالينبيرغ، منتدى نوبل، سولنا بالقرب من ستوكهولم.

  • الثلاثاء 7 أكتوبر: جائزة الفيزياء

وتعلن من قِبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، في ستوكهولم.

  • الأربعاء 8 أكتوبر: جائزة الكيمياء

وتعلن من قِبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، في ستوكهولم.

  • الخميس 9 أكتوبر: جائزة الأدب

وتعلن من قِبل الأكاديمية السويدية، في ستوكهولم.

  • الجمعة 10 أكتوبر: جائزة السلام

وتعلن من قِبل رئيس لجنة نوبل النرويجية، في معهد نوبل النرويجي، في أوسلو.

  • الاثنين 13 أكتوبر: جائزة الاقتصاد

وتعلن من قِبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، في ستوكهولم.

كيف يتم الترشيح للفوز بالجائزة؟

تم تصميم عملية ترشيح جوائز نوبل لضمان السرية والاستقلالية. ففي كل عام، تدعو لجان نوبل مجموعة من الخبراء المختارين، والحائزين السابقين على الجوائز، والأكاديميين لتقديم الترشيحات قبل 31 يناير/كانون الثاني.

ولا تُنشر الترشيحات للعامة، ويحظر على أعضاء اللجان مناقشة قراراتهم لمدة 50 عامًا. ويجوز فقط للمُرشحين الكشف عن ترشيحاتهم الشخصية إذا رغبوا بذلك.

ولا يمكن للفرد أن يرشح نفسه، لكنه قد يُرشح عدة مرات من قبل آخرين.

وبعد انتهاء الموعد النهائي، تقضي اللجان عدة أشهر في مراجعة المئات من الترشيحات، واستشارة المتخصصين، وتقليص القائمة إلى عدد محدود من المرشحين.

ولكل جائزة إيقاعها الخاص، فمثلاً جائزة السلام، التي غالبًا ما تكرّم أعمالًا خلال العام السابق، تميل إلى الاستجابة للأحداث العالمية الراهنة.

أما الجوائز العلمية، فتستغرق عادة عقودًا للتأكيد، حيث يلاحظ الحكّام أن الاكتشافات صمدت ويمكن تقييم أثرها على المدى الطويل.

epaselect epa12415301 US President Donald Trump (R) shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) after they spoke at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end IsraelÕs on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EPA/JIM LO SCALZO / POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي ترامب أنه رشحه لجائزة نوبل للسلام خلال زيارة البيت الأبيض لتعزيز علاقتهما (الفرنسية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي ترامب أنه رشحه لجائزة نوبل للسلام خلال زيارة البيت الأبيض لتعزيز علاقتهما (الأوروبية)

لماذا تحظى نوبل للسلام بمتابعة مكثفة هذا العام؟

تتجه أنظار العالم هذا العام نحو جائزة نوبل للسلام بسبب الوضع الدولي المضطرب، الذي يشمل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحروب الأهلية والقمع السياسي في العديد من الدول.

ومع ذلك، تصدرت عناوين الصحف والنقاشات هذا العام حول جائزة السلام بشكل مبالغ فيه إلى حد ما، وترّكزت على الرئيس الأميركي بسبب ترويجه لنفسه باستمرار، وحتى ادعائه أحيانًا استحقاقه للجائزة بسبب "إنهاء 7 حروب".

ففي الأمم المتحدة، قال ترامب للمندوبين "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام". والثلاثاء، كرر ترامب تأكيده أنه "يستحق" الفوز بالجائزة لإمكانية إنهاء حرب ثامنة، وهي الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عامين على غزة.

ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن فرصه ضئيلة. فعادةً ما تركز لجنة نوبل النرويجية على استدامة السلام، وتعزيز الأخوة الدولية، والعمل الهادئ للمؤسسات التي تدعم هذه الأهداف.

ومن بين الترشيحات المقدمة لترامب هذا العام، كانت ترشيحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومة باكستان، رغم أن كلا الترشيحين تم تقديمهما بعد الموعد النهائي لجائزة 2025.

كما حذرت إحدى الجهات المانحة لجوائز نوبل من أن الحرية الأكاديمية مهددة بسبب التدخل السياسي من إدارة ترامب.

وقالت إيلفا إنغستروم نائبة رئيس الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن تغييرات إدارة ترامب كانت متهورة. وأضافت في مقابلة مع وكالة رويترز "أعتقد أن لهذه التغييرات آثارًا مدمرة على المدى القصير والطويل. فالحرية الأكاديمية أحد أعمدة النظام الديمقراطي".

ومع ذلك، فإن إنغستروم ليست عضوًا في أي من اللجان الثلاث التي ستمنح جوائز الكيمياء أو الفيزياء أو الاقتصاد.

(FILES) Guests walk past a bust of the Nobel Prize founder Alfred Nobel is seen prior the Nobel awards ceremony at the Concert Hall in Stockholm on December 10, 2024.
تمثال نصفي لمؤسس جائزة نوبل قبل حفل توزيع الجوائز بقاعة الحفلات الموسيقية في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 (الفرنسية)
تمثال نصفي لمؤسس جائزة نوبل قبل حفل توزيع الجوائز بقاعة الحفلات الموسيقية في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 (الفرنسية)

ماذا يحدث في حفل توزيع جائزة نوبل؟

كل عام، تُمنح جوائز نوبل رسميًا في مراسم مزدوجة تُقام في ستوكهولم وأوسلو.

وتحضر مراسم ستوكهولم العائلة المالكة السويدية، حيث يتسلم الفائزون في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والعلوم الاقتصادية ميدالياتهم وشهادات تقديرهم من الملك مباشرة.

أما في أوسلو، فتُقدَّم جائزة نوبل للسلام من قِبل رئيس لجنة نوبل النرويجية في قاعة مدينة أوسلو، احترامًا لرغبة ألفريد نوبل بأن تُمنح جائزة السلام في النرويج.

ويتم استدعاء كل فائز على حدة إلى المنصة لتسليمه الميدالية والشهادة والمكافأة المالية، كما تتضمن المراسم كلمات يلقيها رؤساء اللجان لتسليط الضوء على أهمية الاكتشافات والمساهمات العلمية.

ويُبث هذا الحدث على نطاق عالمي، ويعقبه مأدبة نوبل في قاعة مدينة ستوكهولم يحضرها أكثر من ألف ضيف، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة والدبلوماسيون والعلماء والفائزون السابقون.

People march in Oslo in honour of the 2024 Nobel Peace Prize winner, Nihon Hidankyo, a group that represents the survivors of the atomic bombings in Japan [File: Kin Cheung/AP Photo]
مسيرة في أوسلو لتكريم "نيهون هيدانكيو" الحائزة على نوبل للسلام لعام 2024 وهي مجموعة تمثل الناجين من القنابل الذرية باليابان (أسوشيتد برس)
مسيرة في أوسلو لتكريم "نيهون هيدانكيو" الحائزة على نوبل للسلام لعام 2024 وهي مجموعة تمثل الناجين من القنابل الذرية باليابان (أسوشيتد برس)

من فاز بهذه الجوائز العام الماضي؟

نال فيكتور أمبروس وغاري روفكون بجائزة الطب لعام 2024 لاكتشافهما "الميكرو آر إن إيه إس" (microRNAs)، وهي جزيئات دقيقة من الحمض النووي الريبي تتحكم في تنظيم التعبير الجيني بعد عملية النسخ.

جائزة الطب 2024 نالها كل من فيكتور أمبروس وغاري روفكون (شترستوك)

وفي مجال الفيزياء، فاز جون هوفيلد وجيفري هينتون بالجائزة عن أبحاثهما التي أرست الأسس النظرية والحسابية للتعلم الآلي الحديث والشبكات العصبية الاصطناعية. فقد ربطت نماذج هوفيلد في الثمانينيات بين علم الأعصاب والحوسبة، بينما أحدث عمل هينتون ثورة في مجال التعلم العميق، مما أتاح تطورات كبيرة في مجالات التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

صاحبا جائزة الفيزياء 2024 جون هوفيلد وجيفري هينتون (شترستوك)

أما جائزة الكيمياء، فقد اقتسمها ديفيد بيكر وديميس هاسابيس وجون جامبر تقديرًا لإنجازاتهم في التنبؤ ببنية البروتينات وتصميمها باستخدام النماذج الحاسوبية. وكرّم بيكر لتطويره خوارزميات تتيح للعلماء تصميم بروتينات جديدة بوظائف محددة، في حين مُنح الجائزة هاسابيس وجامبر -من شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل- بفضل ابتكارهما لنظام "ألفا فلد" (AlphaFold) الذي تمكّن من التنبؤ ببنية معظم البروتينات المعروفة بدقة غير مسبوقة.

الفائزون بجائزة الكيمياء 2024: ديفيد بيكر وديميس هاسابيس وجون جامبر (الجزيرة)

وفي الأدب، ذهبت الجائزة إلى هان كانغ الروائية الكورية الجنوبية المعروفة بأعمالها التي تتناول موضوعات العنف والهوية والذاكرة الجمعية بأسلوب عميق ومؤثر. وقد أشادت اللجنة بـ"نثرها الشعري المكثف الذي يواجه traumas التاريخ ويكشف هشاشة الحياة الإنسانية". ومن أشهر أعمالها روايتا آكلة النبات وأفعال بشرية.

جائزة نوبل في الأدب 2024 فازت بها هان كانغ (غيتي)

وفي فئة السلام، مُنحت الجائزة إلى اتحاد نيهون هيدانكيو (اتحاد منظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية باليابان) تكريمًا لحملته الطويلة التي استمرت لعقود من أجل إلغاء الأسلحة النووية والحفاظ على شهادات الناجين من هيروشيما وناغازاكي.

Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations (Nihon Hidankyo) co-chair Toshiyuki Mimaki, who survived the 1945 atomic bombing of Hiroshima, gestures as he speaks during an interview with Reuters on the following day of Nihon Hidankyo winning the 2024 Nobel Peace Prize, in Hiroshima, western Japan, October 12, 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
جائزة نوبل في السلام 2024 حصل عليها نيهون هيدانكيو (رويترز)

أما جائزة العلوم الاقتصادية، فقد تقاسمها دارون عجم أوغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون عن أبحاثهم التي حللت دور المؤسسات في تشكيل النمو الاقتصادي طويل الأمد وعدم المساواة. وقد بيّنت دراستهم المشتركة، ولا سيما في الكتاب المرجعي "لماذا تفشل الأمم" (Why Nations Fail) حيث يفيد بأن ازدهار الدول تحدده المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة لا الجغرافيا أو الثقافة.

جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2024: دارون عجم أوغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون (شترستوك)
