مقدمة الملف:

بعد أكثر من قرن من الكفاح الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والمظلومية التاريخية التي وقعت منذ الحرب العالمية الأولى، أثارت أحداث "طوفان الأقصى" 2023 والحرب الإسرائيلية الأطول على الأراضي الفلسطينية منذ 1948 صدمة ثقافية عالمية واسعة امتدت لمناقشة مصير الإنسان وأسئلة الوجود والحياة وقضايا الاستعمار والحرية.

وبمناسبة مرور 6 أشهر على "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة تنشر الجزيرة نت مجموعة من الحوارات والمقابلات الخاصة التي أجرتها مع مفكرين ومثقفين وأدباء وكتاب وفنانين من شتى أنحاء العالم، وتحاول فيها الاشتباك مع أسئلة الحرية والعدالة والاستقلال في الزمن الراهن حيث ينفتح الأفق ثقافيا على كل الممكنات.

وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة موجة كبيرة من الاحتجاج في مختلف أنحاء العالم، وشملت تلك الاحتجاجات المثقفين والمفكرين، ومنهم أصوات عربية وغربية متضامنة مع حقوق الفلسطينيين والرافضة للحرب، حيث "الدور الحقيقي للكاتب قائم في كل ما قدمه من إبداع مدافع عن الحرية، ومحتضن للقيم الكبرى" كما يقول الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

المثقفون والمفكرون والأدباء الموزعون على خرائط الإبداع والجغرافيا يجمعهم التضامن مع الدم الذي روى أرض غزة، الدم الذي هو "ضحية مشروع إسرائيل الصهيوني الاستيطاني، وضحية مشاريع العنف والظلام التي خلقها هذا المشروع الاستعماري في المنطقة وسوغ وجودها"، بحسب وصف الكاتبة والباحثة اللبنانية هدى فخر الدين أستاذة الأدب العربي في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

في هذه المقابلات والحوارات الخاصة يتحدث أكثر من 20 مثقفا ومفكرا من أكثر من 15 بلدا عن مشهد ثقافي يحاول مقاربة أهوال ما يحدث في غزة وفلسطين إنسانيا وأخلاقيا وتاريخيا وفكريا، وهذا الملف بمثابة تأكيد على أهمية دور المثقف في التحولات التاريخية حيث تنأى به المعرفة والسلطة الأخلاقية عن التبعية للسلطة أو الانعزال في برج عاجي.

المقابلات والحوارات في هذا الملف: