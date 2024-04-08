مقدمة الملف:
بعد أكثر من قرن من الكفاح الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والمظلومية التاريخية التي وقعت منذ الحرب العالمية الأولى، أثارت أحداث "طوفان الأقصى" 2023 والحرب الإسرائيلية الأطول على الأراضي الفلسطينية منذ 1948 صدمة ثقافية عالمية واسعة امتدت لمناقشة مصير الإنسان وأسئلة الوجود والحياة وقضايا الاستعمار والحرية.
وبمناسبة مرور 6 أشهر على "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة تنشر الجزيرة نت مجموعة من الحوارات والمقابلات الخاصة التي أجرتها مع مفكرين ومثقفين وأدباء وكتاب وفنانين من شتى أنحاء العالم، وتحاول فيها الاشتباك مع أسئلة الحرية والعدالة والاستقلال في الزمن الراهن حيث ينفتح الأفق ثقافيا على كل الممكنات.
وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة موجة كبيرة من الاحتجاج في مختلف أنحاء العالم، وشملت تلك الاحتجاجات المثقفين والمفكرين، ومنهم أصوات عربية وغربية متضامنة مع حقوق الفلسطينيين والرافضة للحرب، حيث "الدور الحقيقي للكاتب قائم في كل ما قدمه من إبداع مدافع عن الحرية، ومحتضن للقيم الكبرى" كما يقول الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله.
المثقفون والمفكرون والأدباء الموزعون على خرائط الإبداع والجغرافيا يجمعهم التضامن مع الدم الذي روى أرض غزة، الدم الذي هو "ضحية مشروع إسرائيل الصهيوني الاستيطاني، وضحية مشاريع العنف والظلام التي خلقها هذا المشروع الاستعماري في المنطقة وسوغ وجودها"، بحسب وصف الكاتبة والباحثة اللبنانية هدى فخر الدين أستاذة الأدب العربي في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
في هذه المقابلات والحوارات الخاصة يتحدث أكثر من 20 مثقفا ومفكرا من أكثر من 15 بلدا عن مشهد ثقافي يحاول مقاربة أهوال ما يحدث في غزة وفلسطين إنسانيا وأخلاقيا وتاريخيا وفكريا، وهذا الملف بمثابة تأكيد على أهمية دور المثقف في التحولات التاريخية حيث تنأى به المعرفة والسلطة الأخلاقية عن التبعية للسلطة أو الانعزال في برج عاجي.
المقابلات والحوارات في هذا الملف:
- المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا: كراهية الإسلام وراء تجريم أوروبا المقاومة والانحياز لإسرائيل
- الروائي الجزائري واسيني الأعرج: غزة نموذج إسرائيلي لما يمكن أن يحدث للمنطقة
- المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم: الحرب على غزة لا معنى لها والغرب متحيز لإسرائيل
- موقف عربي موحد من التطبيع والإبادة.. ألفا مثقف يوقعون بيانا ضد الحرب
- الكاتب الإيطالي فرانتشيسكو بورغونوفو: الإسلام دين فروسية وحماس تتمتع بحاضنة شعبية
- المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه: عنف الصهيونية دائم ولهذا أدعم الفلسطينيين
- المفكر الفرنسي أوليفييه روا: إسرائيل تعيش جهلا مقدسا
- الكاتب السويدي يوران بورين: دولة الفصل العنصري إسرائيل هي المسؤولة عن انفجار الوضع
- الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: المقاومة الفلسطينية انتصرت على عقل الاحتلال وأخلاقه
- الكاتب الإيطالي دافيدي بيكاردو: الإيطاليون يقفون مع فلسطين رغم انحيازات النخب
- الكاتبة الإيطالية رومانا روبيو: أهل غزة ليسوا مجرد أرقام والفلسطينيون وحدهم من يختارون وسائل المقاومة
- الكاتب الفرنسي آلان غريش: هذه أسباب انحطاط موقف المثقفين من الإبادة الجارية في غزة
- المفكر الكندي وائل حلاق: "طوفان الأقصى" دليل على نفاق وعنصرية الحداثة الغربية
- الأكاديمي الأميركي جيفري ساكس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وستفشل عسكريا
- الفنان البريطاني "لوكي" ومزيج اللغات وفنون الغناء في "فلسطين لن تموت أبدا"
- فلسطين وغزة والثقافة الأوروبية.. لقاءان مع المستعرب الإسباني إغناطيوس غوتيريث دي تيران
- "اللغة العربية جعلت فلسطين قضية حياتي".. المستعربة البلغارية مايا تسينوفا تروي ذكرياتها مع الجزيرة وحرب العراق
- المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي: "طوفان الأقصى" حرر شباب الغرب وأظهر هشاشة إسرائيل
- المفكر المصري محمد سليم العوا: طوفان الأقصى محرك للشعوب، والمجتمعات تغيرت نظرتها للقيم الغربية
- الأكاديمي الأميركي الإيراني حميد دباشي: طوفان الأقصى تحول تاريخي وإسرائيل خسرت الوسط الأكاديمي
- المفكر الأميركي جوزيف مسعد: إسرائيل امتداد للاحتلال الأوروبي، وحرية الجامعات الغربية وهم صدّقه العرب
- المفكر اللبناني مصطفى حجازي: طوفان الأقصى قلب المعادلات وغيّر قواعد اللعبة
لا تزال حكومات الدول الأوروبية ترى المشهد بعيون إسرائيلية فقط، ضاربة عرض الحائط صور الكارثة التي يتعرض إليها سكان غزة.
تحيز صارخ يدهش العالم ربطه المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا بتزايد قوة اليمين المتطرف في هذه الدول الذي يرغب في إشباع هواجسه المعادية للإسلام والمسلمين.
وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت يشير بورغا إلى خوف هذه الحكومات من استيراد الصراع العربي الإسرائيلي إلى بلدانها، مستنكرا منع فرنسا المظاهرات المؤيدة لفلسطين.
ويشير بورغا إلى تفاقم الخلل العميق في المواقف مع موجة الكراهية القوية للإسلام في العقد الماضي، ويقول "بداية، اقترب اليمين المتطرف من خط الدعم غير المشروط لإسرائيل، لأن هذا التوجه يسمح له بإشباع هواجسه المعادية للمسلمين، أما اليسار -الذي كان صوته قويا نسبيا ذات يوم- فقد تخلى عن مواقفه السابقة وتوقف عن إدانة إسرائيل منذ أن اتخذت المقاومة الفلسطينية لهجة إسلامية".
ويعتبر أن الحكومة الفرنسية -التي اختارت التنافس مع اليمين المتطرف على أرضها- تعرف أن معارضتها الانتخابية الرئيسة من اليسار، ولهذا السبب أخذت على عاتقها مسؤولية تجريم المقاومة الفلسطينية الإسلامية من خلال ركوب موجة "الإسلاموفوبيا".
ويضيف "بينما تتحدث أوروبا عن وقف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تمنع فرنسا المظاهرات المؤيدة لفلسطين -لأسباب أمنية مزعومة- فيما تزيد من تعبيرها المعلن لدعم الإسرائيليين".