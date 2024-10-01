شعر ورواية

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جيلا مساعد لاجئة وشاعرة إيرانية أصبحت أول عضو أجنبي بأكاديمية نوبل

كانت جيلا مساعد تبلغ 38 عاما عندما فرت من إيران إلى السويد عام 1986، ولم تكن تعرف كلمة واحدة بالسويدية، ولكن بعد 3 عقود، أصبحت أول أجنبية تنضم إلى الأكاديمية السويدية المرموقة التي تمنح جائزة نوبل.

Published On 11/10/2024
76-years-old Jila Mossaed, is pictured at the Swedish Academy on September 19, 2024 in Stockholm, Sweden. - Jila Mossaed fled Iran for Sweden in 1986, a 38-year-old poet who spoke no Swedish. Three decades later, she became the first foreigner inducted into Sweden's highest language authority, the Swedish Academy which awards the Nobel Prize in Literature. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

وفاة الكاتب اللبناني إلياس خوري عن 76 عاما

توفي الكاتب والناقد الأدبي والأكاديمي اللبناني إلياس خوري الأحد عن 76 عاما، وفق ما أفاد به مقربون منه، بعد مسيرة قدم خلالها مؤلفات حظيت بتقدير عالمي وعُرف فيها بكونه من أبرز الأدباء المناصرين لفلسطين.

Published On 15/9/2024
ما وراء الخبر/ إلياس خوري/ روائي لبناني صاحب رواية "باب الشمش"
مقالة رأي

أدب الرحلات.. تجوال مغامر نحو التثاقف والمعرفة

تكشف تسمية “أدب الرحلات” عن طبيعته ومجاله، فهو “أدب” من ناحية منظوره وموارده وصياغته، بما يتطلبه ذلك من لغة وبناء وتصوير، وأما مضمونه فيتصل بتصوير رحلة أو رحلات يقوم بها المؤلف.

Published On 6/9/2024
Retro study and exploration composition. Stack of books, quill pen, map, compass and spyglass. Travel concept شترستوك

قصائد مهداة للشهداء.. "كريشة يحملها هواء خفيف" للشاعر موسى حوامدة

تحت شعار “الكتاب الذي لا يسافر لا يعوّل عليه” أصدرت دار تدوين للنشر والتوزيع في عمان المجموعة الشعرية الجديدة “كريشة يحملها هواء خفيف” للشاعر موسى حوامدة، وهي المجموعة الشعرية الـ13 في مسيرة مؤلفها.

Published On 5/9/2024
كتاب كرشية الجزيرة
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