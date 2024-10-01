شعر ورواية

كانت جيلا مساعد تبلغ 38 عاما عندما فرت من إيران إلى السويد عام 1986، ولم تكن تعرف كلمة واحدة بالسويدية، ولكن بعد 3 عقود، أصبحت أول أجنبية تنضم إلى الأكاديمية السويدية المرموقة التي تمنح جائزة نوبل.