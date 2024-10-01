شعر ورواية

تواصلت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية بفعاليات أدبية ثرية شارك فيها نخبة من المهتمين بالرواية والأدب، بينها ندوة عن “الرواية والاغتراب” وأخرى عن “الرواية وشبكات التواصل”.
في الوقت الذي تجهّز فيه هيئة جائزة الكتاب الألماني الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاقها (2005) أعلنت لجنة التجكيم في 20 أغسطس/آب لهذا العام عن القائمة الطويلة التي ضمت 20 رواية.
انطلقت بدوحة قطر، مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان كتارا للرواية العربية، في القاعة 12 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وجمهور غفير من المهتمين بالشأن الثقافي.
سجّلت إيران عام 2007 ضريح هذا الشاعر، وفي عام 2014 سجلت ديوانه الشعري الذي يحتوي على أكثر من 10 آلاف بيت باللغة التركمانية في قائمة آثارها الوطنية.