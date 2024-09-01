قال عزيز عبد الحكيموف، نائب رئيس الوزراء الأوزباكستاني ووزير السياحة والتراث الثقافي، إن مدينة خيوة الأوزبكستانية مثلت ملتقى لأديان وأمم ولغات وثقافات وحضارات مختلفة.
تصبو إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للانفتاح، بحيث يأتي الناس من كل حدب وصوب، ليس فقط لرؤية المعالم السياحية فحسب، بل لرؤية الثقافة والمجتمع. مما يخلق المزيد من الانسجام والتفاهم رغم الاختلافات.
في قلب محافظة ظفار بسلطنة عمان يقف موقع شصر المدرج في قائمة التراث العالمي شاهدا على براعة الحضارات القديمة وأسرارها التي كرّس عالم الآثار العُماني مبروك مسن حياته لكشفها.
تعد قلعة الفتاة أحد أهم الرموز التاريخية للعاصمة الأذربيجانية باكو، إذ تتحدى الزمن بهندستها المعمارية الفريدة التي لا تزال تحافظ عليها حتى يومنا الحاضر.