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وجهة بغدادية عصرية.. مقاهي الثقافة والفنون تغادر الصبغة التقليدية

منذ فجر التاريخ كانت العاصمة العراقية بغداد نقطة مضيئة في تاريخ الثقافة والفنون والشعر، وتميزت بمقاه وملتقيات للثقافة والفنون حيث التقى الأدباء والمثقفون والشعراء منذ العصر العباسي حتى يومنا هذا.

Published On 25/7/2024
مكتبة اطراس الجزيرة

رندة الأندلسية مدينة التاريخ والآثار والحصون

مدينة رندة وصفها ابن بطوطة بأنها “من أمتع معاقل المسلمين وأجملها وضعا”. وكانت رندة من أهم مدن مملكة غرناطة العربية الإسلامية، وهي اليوم كذلك من أجمل المدن الإسبانية.

Published On 24/7/2024
Ronda, Spain. Aerial evening view of New Bridge over Guadalevin River in Ronda, Andalusia, Spain. View of the touristic city with arena at the background

كيف تساهم السياحة في إنقاذ شعب إمبيرا في بنما؟

يستقبل السكان الأصليون حفاة الأقدام بأزيائهم التقليدية الملونة زوار قريتهم بالرقص والموسيقى. إنه أداء يجعل المرء يفكر في الأصالة الزائفة عندما يرى عرضا فولكلوريا سياحيا.

Published On 11/7/2024
كيف تساهم السياحة في إنقاذ شعب الإمبيرا في بنما
بأقلام المحررين

صناعة الحرير على طريق الحضارات.. سمرقند تنسج التاريخ بخيوط الفضة

تتوسط سمرقند العريقة شبكة الطرق القديمة التي سميت بطريق الحرير ووهبت العالم أسرار صناعة الورق الصينية وعرفت ازدهار إنتاج الحرير، والفضل في صناعة الورق والحرير يعود للِحاء وأوراق أشجار التوت.

Published On 1/7/2024
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