في مشروعه الفكري الذي شرع به قبل أكثر من نصف قرن، تنبه طه عبد الرحمن إلى آفتين قد اعترتا الخطاب الفلسفي الإسلامي قديما وحديثا، ألا وهما آفة البيان وآفة الإيمان.