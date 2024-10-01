فكر ونقد

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  • قراءات طويلة

    الاستشراق البدوي.. الأساطير المؤسسة لرؤية الغرب للشرق

    يناقش كتاب “الأسطورة البدوية في كتابات رحالة القرنين الـ18 والـ19 ” لمدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي سارغا موسى، عددا من المسلمات التي تبنتها الصورة النمطية للبدو العرب.

    Published On 11/10/2024
    غلاف كتاب الأسطورة البدوية سارجا موسى
  • مقالة رأي

    المسألة الشرقية والغارة على العالم الإسلامي

    يعتبر المؤرخون أن المسألة الشرقية انتهت وبلغت خاتمتها بنهاية الحرب العالمية الأولى، حيث خسرت الدولة العثمانية الحرب، وتخلّت بموجب معاهدة سيفر ولاحقا معاهدة لوزان عن أراضيها وولاياتها بالمشرق والبلقان.

    Published On 28/9/2024
    Turkey bleeding. Contemporary engraving showing allegorical scenes related to the signing of the Treaty of Küçük Kaynarca in 1774, resulting in the Ottoman Empire being amputated of territories. Turkey here is personified by Ahmed Resmî Efendi, head of the Turkish delegation.
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خاص بالجزيرة نت

“العدالة” في سراييفو.. معاناة الفلسطينيين في قلب مهرجان الجزيرة بلقان للوثائقيات

يقول مدير المهرجان أدهم فوتشو في حديث للجزيرة نت “لقد صدمنا وخاب أملنا، لأن المهرجانات والأحداث الثقافية الكبرى في جميع أنحاء العالم كانت خجولة ومتحفظة بشأن قضية الإبادة الجماعية في فلسطين”.

Published On 13/9/2024
مهرجان الجزيرة بلقان الوثائقي الجزيرة
مقالة رأي

ميراث البشرية.. هل اللحاق الحضاري ممكن؟

الحضارات ميراث البشرية، تورث كما تورث كل تركة، وعلى هذه السُّنة ورثت الحضارة الإسلامية علوم وفلسفة اليونان وطوّعتها وفق منظومتها الفكرية والثقافية والاجتماعية الإسلامية.

Published On 7/8/2024
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