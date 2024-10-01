تطوّرت في البلدان الأوروبية والغربية، رغم القيود والمعيقات، حالة تضامن غير مسبوقة في حجمها وامتدادها، مع الحرية والعدالة في فلسطين وضدّ حرب الإبادة الجماعية الجارية.
شلومو زند هو أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب ومن أكثر الشخصيات المثيرة للجدل، وكان أول كتبه إثارة للجدل “اختراع الشعب اليهودي” الذي صدر عن دار فيرسو للنشر سنة 2009م.
يناقش كتاب “الأسطورة البدوية في كتابات رحالة القرنين الـ18 والـ19 ” لمدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي سارغا موسى، عددا من المسلمات التي تبنتها الصورة النمطية للبدو العرب.
يعتبر المؤرخون أن المسألة الشرقية انتهت وبلغت خاتمتها بنهاية الحرب العالمية الأولى، حيث خسرت الدولة العثمانية الحرب، وتخلّت بموجب معاهدة سيفر ولاحقا معاهدة لوزان عن أراضيها وولاياتها بالمشرق والبلقان.