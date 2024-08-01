حضارة وإنسان

انطلق في باريس هذا الأسبوع معرض عن الحركة الفنية والأدبية السريالية في الذكرى المئوية لولادتها، يضم أعمالا لأبرز وجوهها، كسلفادور دالي ورينيه ماغريت وجورجيو دي كيريكو وماكس إرنست ودورا مار وليونورا.
كان مرجليوث قد وضع عام 1905 كتابه الشهير “محمد ونشأة الإسلام” وكان غاصا بالاختلاقات الكاذبة، والتشويه العمدي، والتدليس المشين.
كانت فرنسا تتطلع لاحتلال الجزائر منذ قديم الزمان بداية من لويس التاسع إلى نابليون بونابرت الذي أقسم في عام 1802 على أنه سيحتل الجزائر ويخربها ويذل أهلها ليوفر حرية الملاحة لسفنه في حوض البحر المتوسط.
تسهم المناظرات التي تجري بين الدعاة المسلمين والعلماء النصارى في دخول كثير من سكان رواندا في الإسلام، ثم تتولى معاهد دعوية استقبالهم وإدخالهم في مسارات إرشادية لفهم تعاليم دينهم الجديد.