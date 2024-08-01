حضارة وإنسان

كانت فرنسا تتطلع لاحتلال الجزائر منذ قديم الزمان بداية من لويس التاسع إلى نابليون بونابرت الذي أقسم في عام 1802 على أنه سيحتل الجزائر ويخربها ويذل أهلها ليوفر حرية الملاحة لسفنه في حوض البحر المتوسط.