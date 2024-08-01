حضارة وإنسان

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المغول من الغزو إلى اعتناق الإسلام

يأتي كتاب “المغول والعالم الإسلامي، من الغزو إلى اعتناق الإسلام” للمؤرخ المعروف بيتر جاكسون ليفسر هذا الحدث الضخم الذي تمثل باجتياح جماعات الرحل الأراضي التي تشكِّل حاليًا آسيا الوسطى وحتى شرق أوروبا.

Published On 20/8/2024
Medieval miniature. Mughal art. Persian frescoes. Travel of heroes. Ancient civilization murals. Ottoman Empire. Horsemen and oasis. Fairy tales and legends of the Middle East شترستوك
مقالة رأي

سُراقة وسِوارا كسرى وأم معبد وشاتُها.. كيف رسم الشعراء تفاصيلها المهيبة؟

في تفاصيل الحياة اليومية تتجلى ألطاف الله الخفيّة فندرك بعضها ونعجز عن إدراك كثير منها، يعتاد الإنسان بطبعه معيّة الله فيغفل عن نعمه وألطافه الكثيرة، ولنا في حكايات الهجرة النبوية عبرة.

Published On 27/7/2024

المؤرخ كايل أندرسون يوثق القصة المنسية لاختطاف نصف مليون فلاح مصري

يرى المؤرخ الأميركي كايل أندرسون أستاذ التاريخ المشارك بجامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، أن العنصرية في الغرب تجاه الشرق في زيادة مطّردة، وأن الولايات المتحدة الأميركية تعيش حقبة صعبة.

Published On 21/7/2024
العمال-المصريين-في-خدمة-الحلفاء-في-الحرب-العالمية-الأولى
قراءات طويلة

النفس الزكية "المهدي الثائر" الذي هدد عرش العباسيين وأيده الإمامان مالك وأبو حنيفة.. القصة الكاملة لخاتمة ثورات السلف!

في الذكرى الـ1300هـ لثورة الإمام التابعي النفس الزكية الهاشمي على العباسيين؛ تسعى هذه المقالة لرسم معالم قصتها كاملة، وكشف عوامل إخفاقه المتعلقة بالبيئة السياسية التي آوته والحاضنة الثورية التي أيدته.

Published On 28/5/2024
المصدر : الجزيره - ميدجورني التاريخ الإسلامي - تراث - ثورة النفس الزكية
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