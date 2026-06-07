في خيام اللجوء بتشاد.. كيف يداوي “الأجاويد” كوابيس أطفال دارفور بالضحك؟
حولت تجربة فرقة “الأجاويد” الكوميدية السودانية في مخيم أدري بتشاد المسرح التفاعلي إلى أداة للدعم النفسي ومقاومة لجوء دارفور.
حولت تجربة فرقة “الأجاويد” الكوميدية السودانية في مخيم أدري بتشاد المسرح التفاعلي إلى أداة للدعم النفسي ومقاومة لجوء دارفور.
ها أنت تغادر يا صديقي تاركا عالما يزداد قسوة دون أن يعي أن التصدع قد أصابه في أحد أعمدة توازنه الصلبة لأن جزءا من المعنى غادر بمغادرتك، غير أن عزاءنا في أنك تركت مما يديم حضورك ما يكفي لمقارعة الغياب.
كرّس الخطاط سليمان أشيرلاييف من قرية باراول في جمهورية داغستان الروسية سنوات طويلة من عمره لتزيين المساجد وكتابة الآيات القرآنية، قبل أن ينجز واحدا من أبرز أعماله بكتابة المصحف كاملا بخط يده.
فرغ القارئ المصري الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي في منتصف الستينيات من تسجيل القرآن كاملا، فأجازته لجنة استماع ضمت نخبة من كبار العلماء والقراء، وأشادت بأدائه. كان بوسعه أن يطمئن؛ العمل اكتمل والإج
بعد سنوات من التضييق، تعود الأفلام الوثائقية التي توثق الثورة السورية لتُعرض في القاعات العامة؛ إذ تساعد هذه الأعمال في استعادة الذاكرة الجماعية، وتوثيق الانتهاكات، وربط الأجيال الشابة بتاريخها.
سلطت حلقة (2026/6/3) من برنامج “مع تميم” الضوء على أشهر أغاني الحب التي كتبها المؤلف المسرحي والشاعر البريطاني وليام شكسبير، ضمن “السوناتا رقم 18″، وهي شكل من أشكال الشعر الغنائي.
بمناسبة مئوية الروائي المغربي إدريس الشرايبي، صاحب “الماضي البسيط”، نفكك الخصومة الجدلية التي اتهمته بالخيانة، وكيف تحول فكره إلى مرآة شرّحت الاستعمار والتقاليد الموروثة معا.
أكدت الكاتبة الفلسطينية وجدان أبو شمالة أن أكبر مظالم حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أنها حوّلت البشر إلى أرقام، وأن كتابها “لا يستطيعون قتل النجوم” يوجه دعوة أخلاقية للغرب لتصحيح نظرته تجاه فلسطين.
بدأت بعض المكتبات الورقية العودة تدريجيا إلى العمل بعد أشهر طويلة من التوقف، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء الحرب، والتي تسببت في تدمير أو إتلاف عشرات المكتبات القديمة في المنطقة.
ضمن فعاليات الأيام الأوروبية، شهد مركز تعز الإبداعي أمسية ثقافية جمعت معرض “حكاية” التشكيلي ومقطوعات موسيقية كاشفا عن تحول الفن في تعز من فضاء للنخبة إلى مساحة حياة يومية تعيد التوازن الإنساني.
كثير من التساؤلات الجوهرية حول الهوية الإنسانية والعاطفة والمركزية البشرية عندما تتدخل الآلة في التكوين الجيني والبيولوجي للإنسان، مبحرا في إشكالية التوازن بين التقدم العلمي والمقررات الأخلاقية.