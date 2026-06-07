إدغار موران ومئة عام من الاندماج في آلام المستضعفين

ها أنت تغادر يا صديقي تاركا عالما يزداد قسوة دون أن يعي أن التصدع قد أصابه في أحد أعمدة توازنه الصلبة لأن جزءا من المعنى غادر بمغادرتك، غير أن عزاءنا في أنك تركت مما يديم حضورك ما يكفي لمقارعة الغياب.