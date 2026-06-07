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مقالات,

إدغار موران ومئة عام من الاندماج في آلام المستضعفين

ها أنت تغادر يا صديقي تاركا عالما يزداد قسوة دون أن يعي أن التصدع قد أصابه في أحد أعمدة توازنه الصلبة لأن جزءا من المعنى غادر بمغادرتك، غير أن عزاءنا في أنك تركت مما يديم حضورك ما يكفي لمقارعة الغياب.

Published On 5/6/2026
مقال رأي بقلم د. محمد بنصالح

خطاط داغستاني يكتب القرآن كاملا بخط يده

كرّس الخطاط سليمان أشيرلاييف من قرية باراول في جمهورية داغستان الروسية سنوات طويلة من عمره لتزيين المساجد وكتابة الآيات القرآنية، قبل أن ينجز واحدا من أبرز أعماله بكتابة المصحف كاملا بخط يده.

Published On 4/6/2026

“واجهتُ أبي المفقود على الشاشة”.. وثائقيات الثورة تفتح جراح سوريا

بعد سنوات من التضييق، تعود الأفلام الوثائقية التي توثق الثورة السورية لتُعرض في القاعات العامة؛ إذ تساعد هذه الأعمال في استعادة الذاكرة الجماعية، وتوثيق الانتهاكات، وربط الأجيال الشابة بتاريخها.

Published On 4/6/2026
مدة الفيديو 00 دقيقة 54 ثانية 00:54
مدة الفيديو 00 دقيقة 54 ثانية 00:54
من برنامج: مع تميم

"مع تميم".. "السوناتا 18" لشكسبير

سلطت حلقة (2026/6/3) من برنامج “مع تميم” الضوء على أشهر أغاني الحب التي كتبها المؤلف المسرحي والشاعر البريطاني وليام شكسبير، ضمن “السوناتا رقم 18″، وهي شكل من أشكال الشعر الغنائي.

Published On 3/6/2026

في مئويته الأولى.. لماذا أثارت رواية إدريس الشرايبي غضب الحركة المغربية وعشقها المفكرون؟

بمناسبة مئوية الروائي المغربي إدريس الشرايبي، صاحب “الماضي البسيط”، نفكك الخصومة الجدلية التي اتهمته بالخيانة، وكيف تحول فكره إلى مرآة شرّحت الاستعمار والتقاليد الموروثة معا.

Published On 3/6/2026
مقابلات

فازت بجائزة دولية.. وجدان أبو شمالة: كتابي يصحح نظر الغرب تجاه فلسطين

أكدت الكاتبة الفلسطينية وجدان أبو شمالة أن أكبر مظالم حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أنها حوّلت البشر إلى أرقام، وأن كتابها “لا يستطيعون قتل النجوم” يوجه دعوة أخلاقية للغرب لتصحيح نظرته تجاه فلسطين.

Published On 3/6/2026

الرحم الاصطناعي وهندسة الجنين.. هل تبتلع الآلة "مركزية" الإنسان؟

كثير من التساؤلات الجوهرية حول الهوية الإنسانية والعاطفة والمركزية البشرية عندما تتدخل الآلة في التكوين الجيني والبيولوجي للإنسان، مبحرا في إشكالية التوازن بين التقدم العلمي والمقررات الأخلاقية.

Published On 2/6/2026
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