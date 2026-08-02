بمشاركة 16 دولة.. افتتاح الدورة الأولى لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

تستعيد العاصمة السورية دمشق زخمها الثقافي والحضاري مع انطلاق الدورة الأولى لـ"مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي" في دار الأوبرا، في تظاهرة أدبية جامعة تضم 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا ينتمون إلى 16 دولة عربية، لترسخ الكلمة جسرا للتواصل الإنساني والجمالي.

وشهد حفل الافتتاح، الأحد، الإعلان عن مشروع ثقافي متكامل يسعى لإعادة تشكيل المشهد الأدبي وتوثيقه، إذ كشف وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح في كلمته عن إنهاء العمل على "جائزة البردة الشامية" في المديح النبوي عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إلى جانب إطلاق "جائزة السيف الدمشقي" في الشعر العربي، وتأسيس "لجنة الشعر النبطي" احتفاءً بالتراث البدوي والحضري.

ولم تتوقف المبادرات عند الجوائز الشرفية، بل امتدت إلى التوثيق الرقمي من خلال إطلاق منصة "ديوان شعراء سوريا" لتكون أرشيفا حيا وضاربا في التاريخ لشعراء البلاد، فضلا عن التعاون مع وزارة الزراعة لإعادة الاعتبار للرمزية الحضارية لـ"الخيل السورية الأصيلة".

وتضمن حفل الافتتاح عرضا ‏تعريفيا بعنوان "دمشق والشعر"، وأغنية "القصيدة السورية"، وفقرة ‏للأطفال، إضافة إلى فقرة "مثقفون راحلون"، كما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بُعد أخلاقي ورسالة حضارية

وأكدت كلمة وزارة الثقافة أن المهرجان لا يقف عند حدود التغني بالكلمات، بل يعبر عن "الجوهر الإنساني والأخلاقي" الذي يسعى لبناء مجتمع تسوده سيادة القانون وينبذ الظلم والعشوائية، متخذة من انضباط القصيدة بالقيم الأخلاقية ركيزة لبناء صرح حضاري شامخ يخدم مستقبل البلاد.

وتتوزع فعاليات المهرجان الممتدة على مدار 6 أيام (من 2 حتى 7 أغسطس/آب) بين دار الأوبرا ومسرح الدراما، متضمنة برنامجا يتجاوز القراءات الشعرية التقليدية إلى:

أمسيات شعرية متنوّعة: تجمع القريض والنبطي لنخبة من مبدعي العالم العربي (من العراق، السعودية، اليمن، الكويت، الأردن، ليبيا، وسوريا).

تجمع القريض والنبطي لنخبة من مبدعي العالم العربي (من العراق، السعودية، اليمن، الكويت، الأردن، ليبيا، وسوريا). ندوات وفكر: مناقشة محاور استثمار الشباب المبدع، واستعراض تجارب أدبية بارزة مثل تجربة الشاعرة سعاد الصباح، وإطلاق تسجيلات (بودكاست) مباشرة.

مناقشة محاور استثمار الشباب المبدع، واستعراض تجارب أدبية بارزة مثل تجربة الشاعرة سعاد الصباح، وإطلاق تسجيلات (بودكاست) مباشرة. معارض وفنون: معارض للفنون الجميلة والكتاب، وحفلات توقيع إصدارات حديثة، وعروض غنائية تختتم بحفل للفنان بشار زرقان.

معارض للفنون الجميلة والكتاب، وحفلات توقيع إصدارات حديثة، وعروض غنائية تختتم بحفل للفنان بشار زرقان. جولات سياحية: ربط المنتج الثقافي بالمكان عبر تنظيم زيارات استكشافية للوفود المشاركة إلى حواضن التاريخ السوري في دمشق القديمة، وبصرى الشام، وصيدنايا، ومعلولا.