تواصل السلطات الليبية جهودها لاستعادة القطع الأثرية والوثائق النادرة التي تعرضت للنهب والتهريب نحو الخارج خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع مساع حثيثة لصيانة المواقع التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وفي تقرير أعده علي نشوان للجزيرة، قال إن مدينة صبراتة الأثرية تقف على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط غربي ليبيا كالشاهد على حضارات متعاقبة، بدءا من تأسيسها الفينيقي كمركز تجاري تحت اسم "سبراط" ومعناها سوق الحب، وصولا إلى خضوعها للإمبراطورية الرومانية التي لا يزال مسرحها الشهير قائما في قلب المدينة.

وأدت الاضطرابات الأمنية وحوادث النهب خلال العقد الماضي إلى إدراج منظمة اليونسكو لمدينة صبراتة، إلى جانب 5 مدن أثرية ليبية أخرى، ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وفي هذا السياق، أوضح مراقب آثار مدينة صبراتة محمد المنصوري أن جهود رفع الحظر عن المدينة تتطلب اهتماما مكثفا بأعمال الترميم والصيانة والأعمال الفنية الميدانية، مشيرا إلى أن تقدم مياه البحر بات يشكل تهديدا رئيسيا للبنية التحتية للموقع الأثري.

استعادة الذاكرة

وفي العاصمة طرابلس، يحتضن المتحف الوطني جانبا واسعا من الذاكرة الليبية التي تمتد من عصر ما قبل التاريخ مرورا بالمومياوات والحضارات القديمة، وصولا إلى حقبة الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي. وقد أعيد افتتاح المتحف بعد تجديد استمر نحو 14 عاما، ليحفظ الموروث الوطني بقطع أثرية استُعيدت من الخارج.

وفي حديثها لشبكة الجزيرة، أكدت مديرة المتحف الوطني في طرابلس فتحية أحمد عبد الله أن المؤسسات الوطنية نجحت في استرداد قطع أثرية ذات قيمة عالية، بينها تمثال نصفي "للإلهة بيرسفوني" استُعيد من الولايات المتحدة، إضافة إلى تمثال آخر "للإلهة" ذاتها استُرِد من بريطانيا.

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وأضافت فتحية عبد الله أن استعادة هذه المقتنيات تتطلب مسارا طويلا من الإجراءات القانونية والدولية لإثبات ملكية الدولة الليبية للقطع المسروقة والمنهوبة قبل إعادتها رسميا.

30 مليون سند يوثق التاريخ الليبي

ولا تتوقف جهود الحفاظ على التراث عند حدود الأحجار والتماثيل، إذ يضم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ملايين الوثائق والمخطوطات والصور والتسجيلات الصوتية التي تؤرخ لمراحل مختلفة من تاريخ البلاد، وصولا إلى أحداث ثورة فبراير/شباط.

وذكر مدير المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري أن المركز نجح بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي في جمع ما يقارب 3 ملايين وثيقة من الأرشيفات الإيطالية والعثمانية والسنوسية والدانماركية وغيرها، لتشكيل قاعدة وثائقية تحفظ الذاكرة الوطنية من الاندثار.