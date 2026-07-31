بينما كانت انقطاعات الكهرباء وطرح الأحمال تثقل يوميات الليبيين، كانت أروقة "قصر الخلد" تضيء على نحو مختلف: زوار يتنقلون بين عشرات اللوحات، وفنانون يضعون اللمسات الأخيرة على أعمالهم، فيما كانت أنغام المالوف تتصاعد من الساحة المجاورة إيذانًا بليلة جديدة من مهرجان أعاد أحد أقدم الفنون الليبية إلى المسرح للعام الثاني على التوالي.

في مشهد بدا استثنائيًا في بلد هيمنت عليه لسنوات أخبار الانقسام والصراع، لم يكن الحضور يتابعون معرضًا فنيًا أو حفلاً موسيقيًا فحسب، بل كانوا يعيشون تلاقيًا بين لونين من الذاكرة الثقافية اجتمعا في المكان نفسه، في محاولة لاستعادة مساحة غابت طويلًا وإعادة تقديم طرابلس بوصفها مدينة للفن والثقافة.

وجاء هذا الحراك عبر فعاليتين نظمتهما الهيئة العامة للسينما والفنون والمسرح خلال يوليو/تموز 2026؛ إذ افتُتح في 18 يوليو/تموز المعرض الوطني للفنون التشكيلية «رؤى معاصرة» بمشاركة 91 فنانًا وفنانة من مختلف المدن الليبية واستمر ثمانية أيام، قبل أن تنطلق في 24 يوليو/تموز الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طرابلس الدولي للمالوف والموشحات، الذي يستمر ثمانية أيام أيضًا، إثر عودته عام 2025 بعد توقف دام قرابة عشر سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية.

لوحات خرجت إلى الضوء: 91 فنانًا ورؤى معاصرة

داخل قاعات المعرض، تواصلت الحركة حتى الساعات الأخيرة من يومه الختامي؛ فنانون يتابعون أعمالهم، وزوار يتنقلون بين المدارس الفنية المختلفة، من الواقعية إلى التجريدية، مرورًا بأعمال استلهمت التراث والبيئة المحلية. ومن بين أكثر المشاهد تعبيرًا، كانت إحدى الرسامات تنحني أمام لوحتها لتعدل تفاصيلها الأخيرة، قبل أن تبتسم قائلة لمن حولها إنها تشعر وكأنها "تزف عروسًا من بيتها".

استقطب المعرض مئات الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، وجمع بين أسماء مخضرمة وجيل جديد من الفنانين الشباب، في مشهد عكس اتساع قاعدة الممارسة الفنية رغم محدودية منصات العرض.

وقالت الفنانة التشكيلية نعيمة الشاوش، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن مشاركتها شكلت "مفاجأة جميلة"، لأنها جمعت فنانين من مختلف أنحاء ليبيا، وأتاحت فرصة للاطلاع على مستوى الفن التشكيلي وما يقدمه المبدعون من تجارب متنوعة.

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"شهد المشهد التشكيلي الليبي تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في طبيعة الأعمال أو في نظرة المجتمع؛ إذ ازداد الإقبال على دراسة الفنون، وأصبح أولياء الأمور أكثر تشجيعًا لأبنائهم على تنمية مواهبهم، بعد أن كانت النظرة إلى هذا المجال أقل تقديرًا. والتحدي الأبرز اليوم يتمثل في محدودية فرص الظهور.".. نعيمة الشاوش

ولفتت الشاوش إلى أن استمرار تنظيم المعارض داخل ليبيا وخارجها يمثل عاملًا أساسيًا في دعم الفنانين وإبراز أعمالهم، مشيرة إلى أنها تستعد لإقامة معرض جديد مطلع سبتمبر/أيلول يجمع بين الفن الحديث والموروث المحلي.

ومن بين الزوار، قالت وجد محمود، الطالبة بكلية الفنون، إن حضورها المعرض يمثل امتدادًا عمليًا لدراستها الأكاديمية؛ لأنه ينقل الفن من قاعات الدراسة إلى فضاء تفاعلي يتيح الاحتكاك المباشر بالتجارب الفنية. وأضافت أن المعرض يساعدها على تطوير نظرتها النقدية والتعرف إلى الاتجاهات السائدة في الفن التشكيلي الليبي وبناء علاقات في الوسط الثقافي.

وأشارت وجد إلى أن طلبة كليات الفنون لا يزالون بحاجة إلى مزيد من المساحات المستقلة والمعارض الدورية، معتبرة أن إصرار الفنانين الشبان يظل المحرك الأساسي للاستمرار في مواجهة التحديات اللوجستية وضعف البنية التحتية.

عودة المالوف: نغمات أندلسية تستعيد الفضاء العام

على بعد خطوات من قاعات المعرض، اعتلت فرق المالوف المسرح إيذانًا بانطلاق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طرابلس الدولي للمالوف والموشحات، بمشاركة أكثر من 20 فرقة من مختلف المدن الليبية، إلى جانب مشاركات تونسية وجزائرية ومغربية.

وتتميز هذه الدورة بإطلاق أول مسابقة لفن المالوف التقليدي، إضافة إلى برنامج يضم ندوات علمية، ومعرضًا للمقتنيات التراثية، وبرامج توثيقية وبودكاست يستضيف باحثين وفنانين مختصين بهذا الفن.

وقال رئيس الهيئة العامة للسينما والفنون والمسرح عبد الباسط بوقندة، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن استمرار المهرجان للعام الثاني على التوالي يؤكد تحوله إلى موعد سنوي ثابت، مشيرًا إلى أن هذا الفن أصبح حاضرًا في مختلف المدن الليبية.

"تعمل الهيئة على تنفيذ رزنامة ثقافية متكاملة يمتد برنامجها على مدار العام؛ لتشمل الدعم المستدام لمختلف الفنون من مسرح وسينما وفنون تشكيلية وشعبية، بما يضمن إعادة النشاط الثقافي إلى المجتمع." عبد الباسط بوقندة

من جهته، قال عضو اللجنة الثقافية بالمهرجان محمد الجيلوشي إن استمرار المهرجان يعكس تحسنًا نسبيًا في المشهد العام؛ لأنه يمنح الناس فرصة للالتقاء في فضاء جامع، مؤكدًا أن الحفاظ على المالوف لا يقتصر على الحفلات، بل يشمل الندوات التي توثق جذوره الأندلسية وتطوره في ليبيا.

عندما يلتقي الرسم بالموسيقى: ثراء التجربة الثقافية

ما منح المشهد خصوصيته هذا العام أن الزائر كان يستطيع، خلال ساعات قليلة، الانتقال من لوحات الفن التشكيلي إلى أنغام المالوف داخل المكان نفسه، في تجربة جمعت بين لونين من الإبداع.

ويرى الموسيقي الليبي طارق سرقيوة أن هذا التلاقي يعكس حقيقة أن الفن حاجة إنسانية أساسية وليس نشاطًا هامشيًا، معتبرًا أن ازدهار الفعاليات الثقافية مؤشر على تعافي المشهد الفني.

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"الجمهور الليبي لم ينقطع يومًا عن التفاعل مع الأنشطة الفنية، إلا أن تحويل هذه المبادرات إلى نشاط مستدام يتطلب دعمًا مؤسسيًا ولوجستياً.. والجمع بين الفنون التشكيلية والموسيقى يوسع قاعدة الجمهور؛ لأن اللوحة تدعو إلى التأمل، بينما تصل الموسيقى سريعًا إلى الوجدان، وعندما يجتمعان يصنعان تجربة ثقافية أكثر ثراءً.".. طارق سرقيوة

الفن في مواجهة الظلام: استعادة المجال العام

لا تبدو المعارض والمهرجانات الثقافية قادرة على حل أزمات الكهرباء أو الاقتصاد أو الانقسام السياسي، لكنها تعكس محاولة جادة لإعادة فتح المجال العام أمام الفنون واستعادة علاقتها بالمجتمع، بعد سنوات تراجع خلالها النشاط الثقافي بفعل الاضطرابات.

ولعل المشهد الذي جمع داخل قصر الخلد مئات الزوار يتنقلون بين اللوحات، بينما كانت أنغام المالوف تتردد في الساحة المجاورة في وقت كانت فيه طرابلس ومدن ليبية أخرى تعيش ساعات من طرح الأحمال، يلخص إحدى مفارقات الواقع الليبي: فبينما يفرض انقطاع الكهرباء إيقاعه على الحياة اليومية، يواصل الفن محاولته إبقاء نافذة مفتوحة على الأمل، وإضاءة مساحة في الذاكرة والوجدان لا يصل إليها الظلام.