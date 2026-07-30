لأول مرة.. مواقع من جزر القمر وجنوب السودان على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج 25 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي، من بينها 19 موقعا ثقافيا، وخمسة مواقع طبيعية، وموقعا واحدا مختلطا، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لها، والتي عُقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وأوضحت المنظمة في بيان أن قرارات الإدراج اعتمدت بتوافق الآراء، بما يعكس روح التعاون التي تقوم عليها اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

وشهدت الدورة، للمرة الأولى، إدراج مواقع من جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب، وجنوب السودان، في خطوة تهدف إلى تحقيق تمثيل أكثر توازنا للقائمة.

كما أدرجت اللجنة ستة مواقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، ليرتفع إجمالي المواقع المدرجة إلى 1273 موقعا في 173 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة إسطنبول التركية ستستضيف فعاليات الدورة الـ49 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2027.