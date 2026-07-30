13 رواية من 7 دول.. الجائزة العالمية للرواية تعلن قائمتها الطويلة لعام 2026

أعلنت الجائزة العالمية للرواية عن قائمتها الطويلة لدورتها الجديدة لعام 2026، والتي ضمت 13 رواية اختيرت من بين 163 عملا منشورا باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة أو أيرلندا خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى سبتمبر/أيلول 2026.

وتضم القائمة الطويلة روائيين يمثلون سبع دول هي: إنجلترا، وأيرلندا، وإسكتلندا، وجامايكا، والمكسيك، وتركيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى ثلاثة كتاب ينافسون برواياتهم الأولى، إلى جانب روائيين سبق لهم الفوز بجوائز أدبية بارزة أو الوصول إلى مراحل متقدمة من المنافسة على الجائزة.

ومن أبرز اختيارات الدورة الجديدة، الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون، البالغ من العمر 81 عاما، عن روايته "نهاية كل شيء"، التي تدور أحداثها في بريطانيا وترصد شخصية تكتشف قطعة أثرية غامضة على ساحل "كينت"، في عالم يتغير تحت تأثير الانهيار والغموض وصعود أشكال جديدة من الذكاء.

وإذا فاز، سيصبح هاريسون أكبر فائز سنا في تاريخ الجائزة، متجاوزا الكندية مارغريت أتوود، الفائزة بالجائزة عام 2019 عن روايتها "الوصايا" وهي في التاسعة والسبعين من عمرها. وكان هاريسون عضوا في لجنة تحكيم جائزة بوكر عام 2022.

وأكد الموقع الرسمي للجائزة أن القائمة الطويلة لدورة 2026 تجمع أعمالا تتنوع بين الفكاهة والتاريخ، والفجيعة والخيال العلمي، والسخرية والسريالية.

وأوضحت الكاتبة والمؤرخة ماري بيرد، رئيسة لجنة تحكيم دورة 2026، أن القائمة تضم أعمالا مختلفة تجمع بين الطريف والمقلق، والخيال والدراما العائلية، والواقعية القاسية والغموض، وتشترك جميعها في قدرتها على نقل القارئ إلى أماكن جديدة ورؤية العالم من زوايا مختلفة.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، خلال فعالية تقام في العاصمة البريطانية لندن، على أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 64 ألف دولار).

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وتعد الجائزة العالمية للرواية من أبرز الجوائز الأدبية العالمية، إذ تمنح للأعمال الروائية الطويلة المكتوبة باللغة الإنجليزية والمنشورة في المملكة المتحدة أو أيرلندا، بغض النظر عن جنسية المؤلف.