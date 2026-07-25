"تسليطٌ للضوء على المخيمات الفلسطينية".. انطلاق مهرجان جرش في دورته الأربعين

انطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40 على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية بالأردن، تحت شعار "إرثٌ يمتد… أجيالٌ تلتقي"، وتستمر حتى 2 أغسطس/آب المقبل بمشاركة عربية ودولية.

ويتضمن المهرجان ما يزيد على 220 فعالية ثقافية وفكرية وفنية، بمشاركة من 37 دولة عربية وأجنبية.

وأكد وزير الثقافة الأردني رئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة، في كلمة خلال الافتتاح، أن المهرجان يمثل منصة مهمة في المشهد الثقافي الأردني والعربي والعالمي لما يتضمنه من برامج تكرس الحوار بين ثقافات الشعوب، وبما يؤكد أن الثقافة والفنون يشكلان جسراً للتقارب والتبادل الثقافي بين الأمم، مضيفاً: "في مهرجان جرش تجتمع اللغات الحية، وعلى مدرجاته تجتمع فنون العالم".

وفي إطار الفعاليات الفنية المصاحبة، تنظم رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بالتعاون مع المهرجان، "سيمبوزيوم الرسم والخط العربي"، بمشاركة 40 فناناً من الأردن وعدد من الدول العربية، على أن يُختتم بمعرض تشكيلي نوعي.

تسليط الضوء على المخيمات الفلسطينية

كما أطلقت رابطة الكتّاب الأردنيين مشروعاً ثقافياً بعنوان "الذاكرة الثقافية للمخيم"، بوصفها فضاءات للإبداع والعمل الثقافي، ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى لربط المخيمات بالمدن والقرى على الصعيدين الثقافي والتنموي، وتكريس الذاكرة الثقافية للقضية الفلسطينية بمختلف أبعادها.

ويشتمل البرنامج الثقافي على ندوات فكرية وملتقيات أدبية وأمسيات شعرية، بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ودارة الشعراء، إلى جانب إطلاق الدورة الثالثة من ملتقى السرد العربي التي تحمل اسم الروائي الأردني هاشم غرايبة، وتنظيم ندوة بعنوان "السردية الأردنية: مدينة جرش نموذجا".

ويواكب المهرجان أيضا انعقاد المؤتمر الفلسفي العربي الثالث عشر، بالتعاون مع الجمعية الفلسفية الأردنية، بمشاركة 20 باحثاً وأكاديمياً من الأردن وعدد من الدول العربية، للبحث في قضايا الفكر والهوية ومواجهة مظاهر التطرف والانقسام في المجتمعات.

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وقد أحيا الفنان اللبناني ناصيف زيتون حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، أمس الخميس، على المسرح الجنوبي، وذلك بعد افتتاح فعاليات اليوم الأول في المدينة الأثرية. فيما تختتم الفنانة أصالة نصري المهرجان بحفل فني يُقام يوم 2 أغسطس/آب المقبل.

قطر ضيف الشرف

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم اختيار دولة قطر ضيف شرف المهرجان، حيث أكد مدير المهرجان يزن الخضير أن اختيار دولة قطر يعكس المكانة الثقافية المتقدمة التي رسختها على المستويين العربي والدولي، ويجسد عمق العلاقات الأخوية والتعاون الثقافي المتنامي بين البلدين.

وقال الخضير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذا الاختيار جاء تقديرا للدور الثقافي الذي تؤديه قطر على الساحة العربية، ولما حققته خلال السنوات الماضية من حضور لافت في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، مؤكدا أن الدوحة استطاعت أن تقدم نموذجا متميزا في توظيف الثقافة كأداة للتواصل بين الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري.

وأضاف أن الثقافة أصبحت إحدى أهم وسائل التقارب بين المجتمعات، وأن دولة قطر قدمت تجربة مهمة في هذا المجال من خلال مشاريعها الثقافية الكبرى، واستضافتها للفعاليات الدولية، واهتمامها بالحفاظ على التراث والانفتاح على مختلف الثقافات.