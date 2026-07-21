أزمة "رأفت الهجان".. أحمد ماهر يتمسك برواية تدخل مبارك والنقابة تطالبه بالدليل

أشعل الفنان المصري أحمد ماهر جدلا واسعا بعد كشفه كواليس زعم أنها سبقت إسناد بطولة مسلسل "رأفت الهجان" إلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن الأخير أخبره شخصيا بأنه استُبعد في البداية من الدور، قبل أن يتدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لإعادته إلى البطولة.

وقال ماهر، في لقاء تلفزيوني، إن محمود عبد العزيز عاش حالة نفسية صعبة بعد استبعاده، وسافر إلى السعودية لأداء العمرة، قبل أن يعود إلى بطولة المسلسل، مشددا على أن ما يرويه ليس من تأليفه، وإنما نقله عن الفنان الراحل نفسه.

وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، تزامنت مع نفي تهاني راشد، أرملة مخرج العمل الراحل يحيى العلمي، صحة هذه الرواية، مؤكدة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الواقعة لم تحدث.

وعلى إثر ذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"التصريحات والادعاءات المرسلة"، مؤكدة أن إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وسيظل قائما على الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، وليس على روايات غير مدعومة بالأدلة.

تقديم الأدلة

وطالبت النقابة أحمد ماهر بتقديم "أدلة وإثباتات رسمية قاطعة" تثبت صحة ما ورد في تصريحاته، محذرة من أنها ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية والتأديبية إذا عجز عن إثبات روايته، معتبرة أن الحديث عن تدخلات أو وساطات سياسية في اختيار أبطال الأعمال الفنية يمثل إساءة لتاريخ الفنان الراحل محمود عبد العزيز وصناع مسلسل "رأفت الهجان".

وفي أول تعليق له على موقف النقابة، تمسك أحمد ماهر بروايته، قائلا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس 2": "يروحوا للأموات الله يرحمهم"، في إشارة إلى مطالبة النقابة له بإثبات ما قاله، متسائلا: "ما هو المطلوب مني والخطأ فين؟".

وأضاف أن جميع تصريحاته منسوبة إلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "ده من بق (فم) محمود الله يرحمه.. أنا كنت أعرف ده منين؟"، مؤكدا أنه لا يملك أي مصلحة في اختلاق هذه الرواية، وإنما يروي ما سمعه بنفسه من الفنان الراحل.

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كما أكد أنه لم يتلق حتى الآن أي اتصال رسمي من نقابة المهن التمثيلية، مشددا على أنه لن يتراجع عن تصريحاته إذا تم استدعاؤه للتحقيق، قائلا: "هقول لهم نفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم… هألف يعني؟".

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها أحمد ماهر جدلا بسبب تصريحاته. ففي فبراير/شباط الماضي، أحالته نقابة المهن التمثيلية إلى التحقيق بعدما تداول مقطع فيديو وجّه فيه ألفاظا مسيئة إلى الفنان رامز جلال ووالده المخرج الراحل جلال توفيق، ما دفع النقابة إلى تقديم اعتذار رسمي لأسرة ياسر ورامز جلال. وبعد الأزمة، قدم أحمد ماهر اعتذارا، قبل أن يعلن الفنان ياسر جلال وشقيقه رامز قبولهما للاعتذار، لتنتهي الواقعة ببيان من النقابة أشادت فيه بروح الاحتواء وإنهاء الخلاف.