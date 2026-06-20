ثقافة

اكتشاف آثار فريدة في المكسيك تعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية الإسبانية

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A view shows part of an area where Mexican archaeologists have discovered a pre-Hispanic structure and sculpture with unusual characteristics in the eastern state of Veracruz, which may date back about 1,400 years and display features not previously recorded in the region, according to a statement issued by the National Institute of Anthropology and History (INAH) on Wednesday, in Coatepec, Veracruz, Mexico, June 18, 2026.REUTERS/Oscar Martinez
المنطقة التي اكتشف فيها علماء آثار مكسيكيون هيكلًا ومنحوتة من عصر ما قبل الإسبان بخصائص غير عادية في ولاية فيراكروز الشرقية، والتي قد يعود تاريخها إلى حوالي 1400 عام (رويترز)
Published On 20/6/2026

اكتشف علماء آثار في شرق المكسيك بقايا مبنى ومنحوتة تحمل خصائص غير مسبوقة، في اكتشاف وصفته الرئيسة كلوديا شينباوم الجمعة بأنه "بالغ الأهمية".

ويتمثل الاكتشاف بمنصة زُيّنت جوانبها بأحجار دائرية، تختلف عما اكتُشف حتى الآن في هذه المنطقة المكسيكية. كما عُثر على كتلة حجرية ضخمة تحمل نقشا لشخصية ذات ملامح يُحتمل أن تكون عائدة لحضارة المايا، بحسب المعهد الوطني للآثار والتاريخ.

A man looks at a piece after Mexican archaeologists discovered a pre-Hispanic structure and sculpture with unusual characteristics in the eastern state of Veracruz, which may date back about 1,400 years and display features not previously recorded in the region, according to a statement issued by the National Institute of Anthropology and History (INAH) on Wednesday, in Coatepec, Veracruz, Mexico, June 18, 2026.REUTERS/Oscar Martinez
رجل ينظر إلى قطعة أثرية في الموقع الذي اٌاكتشف فيه الهيكل والمنحوتة (رويترز)

وتعهدت الرئيسة المكسيكية بأن تخصص حكومتها موارد لإجراء أبحاث تتعلق بالآثار المكتشفة وترميمها.

وقال لينو إسبينوزا غارسيا، وهو عالم آثار في المعهد الوطني للآثار والتاريخ وأحد منسقي موقع كامبو فييخو في كواتيبيك في فيراكروز، للصحافيين "إنه اكتشاف فريد، لا مثيل له".

وتشمل الآثار التي يعود تاريخها إلى العصر الكلاسيكي المبكر (بين عامي 200 و600 ميلادي)، تركيبا معماريا من ألواح وحجر كلسي، مزيّنا بخطوط أو أشكال تشبه المربعات، بالإضافة إلى أحجار دائرية. وأوضح المعهد في بيان أن هذه الخصائص ليست سائدة في المنطقة ولم تُوَثّق من قبل.

A view shows part of an area where Mexican archaeologists have discovered a pre-Hispanic structure and sculpture with unusual characteristics in the eastern state of Veracruz, which may date back about 1,400 years and display features not previously recorded in the region, according to a statement issued by the National Institute of Anthropology and History (INAH) on Wednesday, in Coatepec, Veracruz, Mexico, June 18, 2026.REUTERS/Oscar Martinez
آثار بولاية فيراكروز الشرقية، والتي قد يعود تاريخها إلى حوالي 1400 عام (رويترز)

وقال ألبرتو فاسكيز، وهو عالم آثار آخر مسؤول عن الموقع "إنه تركيب استثنائي".

والكتلة عبارة عن لوحة حجرية يبلغ ارتفاعها 1.88 متر وعرضها 1.47 متر، مع سماكة تتراوح بين 22 و25 سنتيمترا، وتظهر عليها شخصيتان.

تُعدّ حضارة المايا من أعظم الحضارات التي ازدهرت في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، إذ امتدت جذورها إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد.

وقد بلغت هذه الحضارة ذروتها خلال العصر الكلاسيكي الممتد بين القرن الثالث والعاشر الميلادي، حين شيّد المايا مدناً معمارية شامخة، وطوّروا نظاماً للكتابة، وأبدعوا في علوم الفلك والرياضيات وتقويم الزمن.

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وكانت ولاية فيراكروز الواقعة على ساحل خليج المكسيك في شرقي البلاد، منطقةً اتسمت تاريخياً بتعدّد الحضارات وتداخلها، فضلاً عن كونها ممراً تجارياً وثقافياً حيوياً بين شعوب وسط المكسيك وحضارة المايا في شبه جزيرة يوكاتان.

وكشفت الدراسات الأثرية عن تأثيرات حضارة المايا على منطقة فيراكروز، لا سيما في الفنون والعمارة وأساليب النحت.

ويكتسب الاكتشاف الجديد في موقع كامبو فييخو بكواتيبيك أهميةً بالغة، كونه يعود إلى العصر الكلاسيكي المبكّر بين عامي 200 و600 ميلادي، وهي الحقبة ذاتها التي شهدت بداية ازدهار حضارة المايا وتوسعها خارج مركزها الجغرافي في شبه جزيرة يوكاتان.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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