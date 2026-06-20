اكتشاف آثار فريدة في المكسيك تعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية الإسبانية

اكتشف علماء آثار في شرق المكسيك بقايا مبنى ومنحوتة تحمل خصائص غير مسبوقة، في اكتشاف وصفته الرئيسة كلوديا شينباوم الجمعة بأنه "بالغ الأهمية".

ويتمثل الاكتشاف بمنصة زُيّنت جوانبها بأحجار دائرية، تختلف عما اكتُشف حتى الآن في هذه المنطقة المكسيكية. كما عُثر على كتلة حجرية ضخمة تحمل نقشا لشخصية ذات ملامح يُحتمل أن تكون عائدة لحضارة المايا، بحسب المعهد الوطني للآثار والتاريخ.

وتعهدت الرئيسة المكسيكية بأن تخصص حكومتها موارد لإجراء أبحاث تتعلق بالآثار المكتشفة وترميمها.

وقال لينو إسبينوزا غارسيا، وهو عالم آثار في المعهد الوطني للآثار والتاريخ وأحد منسقي موقع كامبو فييخو في كواتيبيك في فيراكروز، للصحافيين "إنه اكتشاف فريد، لا مثيل له".

وتشمل الآثار التي يعود تاريخها إلى العصر الكلاسيكي المبكر (بين عامي 200 و600 ميلادي)، تركيبا معماريا من ألواح وحجر كلسي، مزيّنا بخطوط أو أشكال تشبه المربعات، بالإضافة إلى أحجار دائرية. وأوضح المعهد في بيان أن هذه الخصائص ليست سائدة في المنطقة ولم تُوَثّق من قبل.

وقال ألبرتو فاسكيز، وهو عالم آثار آخر مسؤول عن الموقع "إنه تركيب استثنائي".

والكتلة عبارة عن لوحة حجرية يبلغ ارتفاعها 1.88 متر وعرضها 1.47 متر، مع سماكة تتراوح بين 22 و25 سنتيمترا، وتظهر عليها شخصيتان.

تُعدّ حضارة المايا من أعظم الحضارات التي ازدهرت في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، إذ امتدت جذورها إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد.

وقد بلغت هذه الحضارة ذروتها خلال العصر الكلاسيكي الممتد بين القرن الثالث والعاشر الميلادي، حين شيّد المايا مدناً معمارية شامخة، وطوّروا نظاماً للكتابة، وأبدعوا في علوم الفلك والرياضيات وتقويم الزمن.

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وكانت ولاية فيراكروز الواقعة على ساحل خليج المكسيك في شرقي البلاد، منطقةً اتسمت تاريخياً بتعدّد الحضارات وتداخلها، فضلاً عن كونها ممراً تجارياً وثقافياً حيوياً بين شعوب وسط المكسيك وحضارة المايا في شبه جزيرة يوكاتان.

وكشفت الدراسات الأثرية عن تأثيرات حضارة المايا على منطقة فيراكروز، لا سيما في الفنون والعمارة وأساليب النحت.

ويكتسب الاكتشاف الجديد في موقع كامبو فييخو بكواتيبيك أهميةً بالغة، كونه يعود إلى العصر الكلاسيكي المبكّر بين عامي 200 و600 ميلادي، وهي الحقبة ذاتها التي شهدت بداية ازدهار حضارة المايا وتوسعها خارج مركزها الجغرافي في شبه جزيرة يوكاتان.