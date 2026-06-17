كيف شكلت "مقامات الحريري" جسراً بين الأدب العربي والإسباني؟

مطلع القرن السادس الهجري، كان فتيةٌ من شاطبة وبطليوس وغيرهما من مدن الأندلس يركبون البحر إلى البصرة، ليجلسوا في حلقة شيخٍ يُملي عليهم خمسين حكايةً عن محتالٍ بليغٍ اسمه أبو زيد السروجي، إذ كانت تلك الحكايات حديث المجالس وموضع التنافس، وهي التي جُمعت في "مقامات الحريري".

ولم يقف الكتاب عند أهل الأندلس، فقد عبرت المقامةُ (فنّ السرد المسجوع الذي بلغ على يد أبي محمد القاسم الحريري ذروته) حدود العربية نفسها، ومن محتاليها البلغاء امتدّ خيطٌ خفيّ إلى صعاليك الأدب الإسباني وقصص الشطّار.

ولم تكن المقامة وحدها زاد تلك الرحلة؛ ففي القرن نفسه كانت آثارٌ أخرى من الأدب العربي تشقّ طريقها إلى أوروبا، حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنّ دانتي أليغييري نظر فيها قبل أن يكتب كوميدياه الإلهية، وهو زعمٌ ما يزال موضع أخذٍ وردّ، لكن الثابت أن المقامات التي نظمها الأديب العربي الكبير أبو محمد القاسم الحريري استلهمها خلق كثير من الأدباء.

ويذكر الدكتور إحسان عباس أسماء 21 شخصا من أدباء الأندلس، كلهم كتب المقامة، باختلاف تمكنهم، من هؤلاء ابن شهيد، ابن شرف القيرواني، السرقسطي، الوهراني، وأوصلتهم بعض المصادر إلى 24 كاتبا للمقامة، تنوعت بين المقامات الوصفية والنقدية فضلا عن مقامات الكدية.

لكن كيف وصلت مقامات الحريري إلى الأندلس آنذاك؟ بداية، ينفرد ابن بسام الشنتريني (ت 542هـ) صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة بالحديث المقتضب عنها، يقول إن مقامات الهمذاني وصلت الأندلس في نهاية القرن الرابع الهجري، وإن الوزير الكاتب أبا المغيرة عبد الوهاب بن حزم (ت 437هـ)، -وهو ابن عم للإمام ابن حزم المعروف، وكانت بينهما مشاحنة- حاول تقليدها، وكذلك فعل أبو عامر بن شهيد الأندلسي (ت 426هـ)، ويبدو أن ابن شهيد أخذ من المقامة الإبليسية للهمذاني فكرة بنى عليها رسالة التوابع والزوابع، هذا ما يشير إليه الدكتور شوقي ضيف.

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ونجد عددا وافرا من المصادر وكتب التراجم تذكر أسماء أشخاص سافروا إلى العراق لسماع مقامات الحريري، من مؤلفها رأسا أو من بعض أصحابه الخلص وتلامذته، ومن هذه المصادر الفتح بن خاقان (ت 529هـ) في قلائد العقيان، وابن خير الإشبيلي (ت 575هـ) في الفهرسة، وابن الأبار (ت 658هـ) في التكملة، إذ ذكرت أن أحمد بن خلف الشاطبي، وأبا القاسم بن جهور، والحسن بن علي البطليوسي، وأبا الحجاج القضاعي حضروا -منذ عام 505هـ- مجالس الحريري في البصرة. ونقل الرواد الأندلسيون مقامات الحريري إلى جيل من الأدباء؛ فابن جهور نقلها إلى محمد بن خُلْيد التميمي، ومحمد بن عبد الله اللبلي، ومحمد بن محمد البطليوسي، في حين رواها القضاعي لابن خير، الذي نقلها بدوره عبر مؤلفه إلى كثيرين.

أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي صاحب إحكام صناعة الكلام، معاصر للشنتريني، ومع ذلك لم يذكر شيئا من مقامات الأندلسيين، في حين ذكر الهمذاني وأثنى عليه، بل ويتعصب له، يقول ”ومحاسن أبي الفضل لا تتناهى أو ينتهى عنها، وقد عارضه في هذه المقامات جماعة من الكتّاب بما نزّهت عن ذكره هذا الكتاب“.

أما القاهر محمد بن يوسف السرقسطي الأندلسي (ت 538هـ)، فقد وضع 50 مقامة عرفت بالمقامات اللزومية، لأنه التزم في نثرها ونظمها ما لا يلزم على طريقة المعري، بطل هذه المقامات ابن حبيب السدوسي، وراويتها السائب بن تمام، مع وجود راوية ثانوي يدعى المنذر بن حُمام. يحضر العنصر البحري فيها بقوة، إذ تدور موضوعات تلك المقامات حول البحارة وأهوال البحر، والموانئ وما يجري فيها، وهذا يذكرنا بوجه ما بروايات حنا مينه، التي يحضر فيها البحر بدرجة واسعة. قلنا آنفا إن مقامات الحريري أغفلت التسلسل الجغرافي، الشأن ذاته نلاحظه عند السرقسطي.

يلاحظ كذلك أن السرقسطي لم يعنون مقاماته بأسماء المدن، كالبغدادية والدمشقية والصنعانية… إلخ، فجاء بتسمية مغايرة لما ألفناه في كتب المقامات، فنصف مقاماته لا تحمل عنوانات وإنما أرقام، والنصف الآخر توجد لبعضه عنوانات منها المقامة المثلثة، المقامة المرصعة، المقامة المدبجة. مأخذ آخر على السرقسطي وهو أنه التزم بموضوعات مقامات الهمذاني والحريري، فلم يثبت شيئا من ثقافة بلده ومحيطه، وهنا نتذكر أنّ الصّاحب ابن عباد حين نظر في العقد الفريد -لابن عبد ربه الأندلسي- تلا قوله تعالى ”هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا“، وسبب ذلك أنّ ابن عباد طلب الكتاب مدة، وكان يظن أنه يشتمل على أخبار الأندلس وأدبها، فإذا هي أخبار المشرق وأدبه.

مرّ معنا أن ابن شرف توهم في عدد مقامات الهمذاني، وهذا مغتفر لقرب العهد وعدم وصول الكتاب، وإنما كانت ترد أخبار مجتمعات أشتات، وقد وضع ابن شرف مقامات عهد بروايتها إلى أبي ريان الصلت بن السكن، وترجم يهودا بن شلومو الحريزي (ت بعد 602هـ) مقامات الحريري إلى العبرية، في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، بعد أن سافر إلى المشرق ووقف على أهميتها، وحرص على نقلها شبه الحرفي ما عدا الآيات القرآنية، فإنها استبدل بها نصوصا توراتية، ثم قلد مقامات الحريري؛ فكتب 50 مقامة أسماها سفر تحكيموني، أي كتاب الحكمة، وسمّى راويها هيمان ها أزراخي، وبطلها ها كيني.

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ويعقوب بن العازر يهودي آخر من سكان طليطلة، كان معاصرا للحريري، ترجم كليلة ودمنة إلى العبرية، ثم وضع عددا من المقامات على غرار الحريري، وسمّى الكتاب مسالم. عام 1264، بتوجيه من ألفونسو العاشر ملك قشتالة، ترجم الطبيب اليهودي إبراهيم الحكيم رسالة الغفران لأبي العلاء المعري والفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي من اللغة العربية إلى القشتالية، ويُعتقد أن دانتي أليغييري (1256-1321) نظر فيهما وأخذ عنهما فكرة الكوميديا الإلهية، ويذهب آخرون إلى أنه أغار في سرقة أدبية على المعري، وثمة فريق يقول إن الفضل لدانتي في لفت الأنظار إلى المعري ورسالته!

مثّلت مقامات يهود الأندلس حلقة الوصل بين الأدب العربي ونظيره الإسباني، ورصدت تشابهات عدة بين المقامات العربية وقصص الشطار الإسبان، ولمسات الحريري واضحة في بعض قصص الصعاليك بالأدب الإسباني. كذلك فإن الشاعر الألماني فريدريك ريكرت ترجم مقامات الحريري إلى لغته الأم، ترجمت كذلك إلى الإنجليزية والفرنسية.

ازدهرت المقامات في الأندلس بعد الفتنة البربرية أو القرطبية، التي أدت إلى انقسام البلاد إلى دويلات متطاحنة فيما بينها، وظهور تباين طبقي في المجتمع، أعقبه نشأة طبقة من المعوزين المكدين. ولضيق المقام عن ذكر كل المقامات الأندلسية هنا، فإننا نحيل القارئ الكريم على كتاب عنوانه المقامات الأندلسية من القرن الخامس حتى القرن التاسع الهجري، للدكتور شريف علاونة، وفيه يقدم ترجمات موجزة لأكثر من 25 من كتّاب المقامات الأندلسيين، ثم يعرّج على نماذج من أعمالهم متبوعة بتحليل مقتضب. ولابن محرز الوهراني -الذي عاش في القرن السادس الهجري- كتاب عنوانه منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، وفيها المنام الكبير الذي حاكى فيه صنيع المعري في رسالة الغفران، ويضم الكتاب عددا من رسائل الوهراني أيضا.

أصداء المقامة العربية في الأمم الأخرى

حاول الفرس تقليد مقامات الحريري، ولم يبلغوا شأوه، وقد تميزت المقامات الفارسية بعدم تعويلها على راوية واحد خلاف مقامات الهمذاني والحريري؛ فالكلمة الطولى عندهم للمؤلف، أو بالتعبير الروائي الحديث يتماهى المؤلف والراوية، ولم ترتبط مقاماتهم ببطل واحد، إذ يتحدث المؤلف عن أبطال عدة.

عام 551هـ، وضع القاضي حميد الدين أبو بكر بن عمر البلخي 23 مقامة، على نسق مقامات الهمذاني، ونص صراحة على أنه تلميذ من تلامذة البديع. في كل مقامة من مقامات القاضي حميد يظهر بطل جديد، وإن لم يتغير الموضوع عما رسمه الهمذاني والحريري؛ الكدية. انتقلت مقامات القاضي حميد إلى الأوساط اليهودية والمسيحية الشرقية فتُرجمت وقُلّدت باللغتين العبرية والسريانية. لم يكتب أحد من الفرس المقامة مثلما فعل الحميدي، ولم يكرر بعضهم محاولته، وأسباب ذلك تحتاج إلى مزيد من البحث والدرس.