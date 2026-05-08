ليست اللغة أصواتا تُتداول بين الناس فحسب، ولا ألفاظا تُستعمل لأداء المعاني اليومية العابرة، بل هي – باعتبارها كينونة مجتمعية – صورة الأمة الباطنة، والنظام الذي تتشكل فيه رؤيتها للعالم، والوعاء الذي تنتظم داخله ذاكرتها الحضارية ومفاهيمها الكبرى.

ولهذا فإنّ الأمم حين تمرُّ بتحولات سياسية واجتماعية كبرى لا يتغير عمرانها وحده، وإنما يتغير معها نظامها اللغوي أيضا؛ لأن اللغة تسكن الإنسان في لحظة خوفه وأمنه، وفي زمن استقراره واضطرابه، وتظهر آثار ذلك جلية في الأصوات والتراكيب والدلالات وطرائق التفكير والتعبير.

عودة المغتربين.. حدث لساني وثقافي عميق

من هنا، فإنّ المشهد السوري الجديد، بما يحمله من عودة أعداد كبيرة من السوريين العرب الذين عاشوا في البيئات الأوروبية أو نشأوا فيها، لا يمكن النظر إليه بوصفه ظاهرة اجتماعية معزولة، بل هو حدث لساني وثقافي عميق، يكشف عن تحولات جديدة في علاقة اللغة العربية بذاتها وباللغات الأخرى، وعن إمكانات واسعة لإعادة بناء الفاعلية الحضارية للعربية في العصر الحديث.

فهؤلاء العائدون لا يحملون معهم حقائب السفر وحدها، وإنما يحملون أنماطا جديدة من الإدراك اللغوي، وإيقاعات مختلفة في النطق، وطرائق متنوعة في بناء الجملة والتفكير والتواصل. بعضهم يتكلم العربية بوصفها لغة البيت والحنين، بينما تشكلت أدواته المعرفية والتعليمية داخل لغات أوروبية أخرى؛ الأمر الذي يجعلهم يعيشون حالة من الازدواج اللغوي والثقافي، تتداخل فيها الأصوات والتراكيب والدلالات بصورة تلقائية. وهذه الظاهرة ليست طارئة في تاريخ اللغات، بل هي من الظواهر التي رافقت المجتمعات الكبرى زمن التحولات والهجرات والاحتكاكات الحضارية.

غير أنّ السؤال الأهم لا يتعلق بوجود هذه الظاهرة نفسها، وإنما بطريقة إدارة المجتمع لها:

هل تتحول اللغات الأجنبية التي يحملها هؤلاء إلى وسيلة لإضعاف العربية وإقصائها من ميادين المعرفة الحديثة؟

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أم تتحول إلى فرصة لإعادة بعث العربية وتطوير أدواتها العلمية والثقافية؟

إدارة التحول اللغوي مؤسساتيا

إنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في تعلم اللغات الأجنبية، فالأمم القوية لا تخشى الانفتاح اللغوي، وإنما الخطر في تشكل "نزعة تفاضلية" تجعل اللغة الأجنبية رمزا للعلم والحداثة والقوة، بينما تُدفع اللغة الأم إلى موقع اللغة العاطفية أو التراثية وحدها.

وهنا تصبح القضية قضيةَ مؤسساتٍ لا قضيةَ أفراد؛ لأنّ الطالب العائد من أوروبا لا يحدد وحده مكانة العربية، بل الذي يحدد ذلك هو النظام التعليمي، والخطاب الإعلامي، وطبيعة الإنتاج العلمي، وحضور العربية في الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا.

"يبرز اليوم الدور التاريخي للمؤسسات العلمية والثقافية السورية، وفي مقدمتها مجمع اللغة العربية بدمشق وجامعة دمشق، لا لكونها مؤسسات حارسة للماضي فحسب، بل باعتبارها قادرة على إدارة التحول اللغوي ذاته، وتحويله إلى مشروع حضاري واع"

فالمطلوب اليوم ليس الدفاع الانفعالي عن العربية، وإنما إعادة تأسيس علاقتها بالعالم الحديث، وإثبات قدرتها على إنتاج المعرفة والتفاعل مع الاقتصاد والسياسة والعلم والتقنية.

حيوية النظام الصوتي والمرونة الاشتقاقية للعربية

تبدو اللغة العربية – بما تمتلكه من بنية اشتقاقية عميقة – أكثر اللغات قابلية للتجدد وإنتاج المصطلحات الجديدة؛ إذ إنّ علم الصرف العربي، أو المورفولوجيا (Morphology) الحديثة، لا يقوم على حفظ الألفاظ الجامدة، وإنما على توليد الأبنية والدلالات بصورة مستمرة. وهذه الخاصية هي التي منحت العربية عبر تاريخها القدرة على استيعاب علوم الفلسفة والطب والمنطق والفلك والكيمياء، وهي ذاتها التي تجعلها اليوم قادرة على استيعاب مفاهيم الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والثقافة الشبكية.

وفي هذا الصدد، أشار الباحث التونسي الطيب البكوش إلى مركزية الترجمة في إحياء اللغات وبناء قدرتها الحضارية، مبينا أن اللغة التي تفقد صلتها بحركة الترجمة والمعرفة العالمية تتحول تدريجيا إلى لغة استهلاك ثقافي لا لغة إنتاج حضاري، وأنّ الترجمة ليست نقلا آليا للألفاظ، بل فعل من أفعال إعادة بناء الوعي والمعرفة داخل اللغة الأم.

كما يذهب الدكتور حسام سعيد النعيمي إلى أنّ التحولات الصوتية ليست علامة ضعف لغوي، بل دليل على حيوية اللغة وتفاعلها مع البيئات البشرية المختلفة؛ لأنّ اختلاف أعضاء النطق والسمع، وتبدل البيئات النفسية والاجتماعية، ودخول الألفاظ الجديدة، كل ذلك يؤثر بصورة طبيعية في النظام الصوتي للغات الحية.

ومن هنا فإنّ ما يحمله العائدون السوريون من أنماط نطق مختلفة أو إيقاعات كلامية متأثرة باللغات الأوروبية لا ينبغي أن يُقرأ قراءة خوف أو تهديد، بل قراءة علمية تستثمر هذه الظواهر في تطوير الدراسات الصوتية واللسانية العربية.

"حرب اللغات"

ولعلّ الإشكال الأعمق الذي ستواجهه سوريا الجديدة ليس في حضور اللغات الأجنبية نفسها، بل في طبيعة العلاقة النفسية والثقافية معها. فالعالم المعاصر يعيش – بحسب تعبير لويس جان كالفيه – حالة من "حرب اللغات"، حيث ترتبط الهيمنة اللغوية بالهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتحول اللغة الأقوى إلى أداة نفوذ عالمي تتجاوز حدود التواصل إلى تشكيل الوعي ذاته. ولهذا فإنّ أمركة العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لا تنفصل عن تعظيم حضور الإنجليزية بوصفها لغة الهيمنة الحديثة.

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غير أنّ مقاومة هذه الهيمنة لا تكون برفض اللغات الأجنبية أو الانغلاق عنها، بل ببناء مشروع لغوي عربي قادر على استيعاب العصر دون أن يفقد هويته. وهنا تظهر أهمية إعادة ربط العائدين بالعربية، لا باعتبارها لغة ذاكرة فقط، بل باعتبارها لغة مستقبل أيضا؛ أي لغة قادرة على العلم والعمل والإنتاج والإبداع.

وقد نبّه محمد خاين إلى أنّ الترجمة العربية الحديثة تواجه إشكالا مزدوجا: إشكال الاحتواء الحضاري للمفاهيم الوافدة، وإشكال التكيف اللغوي والثقافي معها؛ لأنّ اللغة التي تعجز عن إنتاج مقابلاتها الاصطلاحية الخاصة تتحول تدريجيا إلى تابع لغوي وثقافي للآخر. ولهذا فإنّ استثمار العائدين السوريين ينبغي أن يتجه نحو تحويلهم إلى جسور معرفية بين العربية واللغات الأوروبية، عبر برامج ترجمة متقدمة، ومختبرات اصطلاحية، ومشروعات رقمية ولسانية حديثة.

التحدي الرقمي

إنّ الأجيال الجديدة – في ظل الثقافة الرقمية المعولمة – أصبحت تعيش داخل فضاءات لغوية هجينة، تتداخل فيها العامية والفصحى والإنجليزية والرموز الرقمية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل المؤسسات التعليمية أمام تحد جديد: كيف تجعل العربية لغة حية داخل العالم الرقمي لا مجرد لغة صفية جامدة؟

وهنا يشير نادر سراج إلى أنّ الشباب العربي بات يبحث عن لغة قادرة على مواكبة العصر والتكنولوجيا والاتصال الحديث، وأنّ نجاح العربية في المستقبل مرهون بقدرتها على الدخول في الحياة اليومية الجديدة للشباب دون انقطاع أو تصنّع.

ومن هنا فإنّ المهمة الكبرى التي تنتظر مجمع اللغة العربية بدمشق ليست إصدار المعاجم التقليدية فحسب، وإنما بناء سياسة لغوية حديثة تدرس التحولات الاجتماعية والصوتية والرقمية التي يعيشها المجتمع السوري الجديد، وتعمل على تحويل العربية إلى لغة فاعلة في الفضاء الرقمي والعلمي والإعلامي، لا لغة دفاعية خائفة من التغيير.

إنّ الأمم التي تخرج من التحولات الكبرى تحتاج دائماً إلى إعادة بناء سرديتها اللغوية أيضا؛ لأنّ اللغة ليست وسيلة تعبير فقط، بل هي صورة الإنسان عن نفسه، وصورة الوطن عن مستقبله. وإذا استطاعت سوريا الجديدة أن تحول هذا التنوع اللغوي القادم من المنافي إلى مشروع حضاري واع، فإنّ العربية لن تخرج من هذه المرحلة أضعف مما كانت، بل ربما تخرج أكثر قدرة على الحياة، وأكثر اتصالاً بالعالم، وأكثر استعدادا لبناء معرفة جديدة تعبّر عن روح العصر دون أن يفقد جذورها العميقة.