في يونيو/حزيران عام 1967، هدمت الجرافات الإسرائيلية «حارة المغاربة» التاريخية في القدس المحتلة بالكامل، ظنا من الاحتلال أنه يمحو بذلك أثر المغاربة من جغرافيا بيت المقدس. لكن ما غاب عن حسابات الجرافات، هو أن الوجود المغربي في فلسطين لم يُكتب على الحجارة فقط ليُمحى بالهدم، بل هو محفور بحبر لا يموت في متون المخطوطات، وكتب التراجم، وسجلات الأوقاف عبر القرون.

كيف تحول حبر الرحالة والعلماء المغاربة إلى خط دفاع تاريخي وقانوني يحمي هوية القدس العربية والإسلامية؟ وكيف انتقلت العلاقة بين الرباط وبيت المقدس من مجرد «عاطفة دينية» عابرة، إلى «مجاورة علمية» وجهاد ميداني أسس لسيادة روحية وسياسية ممتدة؟

يقدم كتاب "القدس في كتب التراجم والطبقات المغربية" قراءة موضوعية في الروابط التاريخية والثقافية التي جمعت المغاربة بمدينة القدس الشريف، متتبعا مسارات الرحلة، والتواصل العلمي، والتصوف، ومؤسسات الوقف الإسلامي.

يضم الكتاب ثماني دراسات بحثية تسعى في مجموعها إلى بناء رؤية متكاملة تستكشف حضور القدس في الوعي المغربي، وتكشف كيف تحولت المدينة إلى جزء أصيل من المكون الرمزي والثقافي للمغاربة. صدر هذا الكتاب بإشراف وكالة بيت مال القدس الشريف في إطار جهود تهدف إلى توثيق الذاكرة الحضارية للقدس وتعزيز حضورها في الثقافة المغربية.

ويقرأ الكتاب نصوص الرحلات وكتب السير والطبقات من زوايا تاريخية وأنثروبولوجية ونقدية، إذ تشكل مصادر أساسية تكشف شبكات التواصل العلمي والديني بين المغرب والمشرق، وتضيء المراحل التاريخية لتشكل الاهتمام المغربي بالأماكن المقدسة.

كما يقدم المتون التراثية بوصفها وثائق تاريخية تحفظ آثار العلماء والرحالة المغاربة في بيت المقدس، وتوثق طبيعة الروابط التي نسجوها مع المدينة من خلال التعليم، والمجاورة، وتأسيس الأوقاف.

ويفرد الكتاب مساحة مهمة لـ "حارة المغاربة"، ويعتبرها دليلا ماديا ورمزيا على عمق الوجود المغربي في القدس الشريف، واستمرار العناية الرسمية والشعبية بالمقدسات الإسلامية في أولى القبلتين وثالث الحرمين.

مؤلفو الكتاب وفصوله

يجمع كتاب "القدس في كتب التراجم والطبقات المغربية" أعمال باحثين أكاديميين متخصصين في التاريخ والعلوم الإنسانية، حيث تتكامل أبحاثهم لتقديم صورة شاملة وموثقة لمكانة القدس لدى المغاربة:

د. أحمد عطية: يستهل الكتاب بدراسة (مكانة القدس في رحلة أبي عبد الله العبدري)، يركز فيها على صورة المدينة في النصوص الرحلية الوسيطة، وقيمة المعاينة المباشرة في بناء المعرفة الجغرافية والتاريخية.

الباحثة حفيظة هزاب: تقدم دراسة مقارنة (القدس في أدب الرحلة المغربية.. دراسة مقارنة بين العهدين المريني والعلوي)، وتناقش التحولات التي طرأت على صورة المدينة المقدسة داخل المدونات الرحلية عبر الحقب السياسية.

د. محمد المنتفع: يعالج في بحثه (البعد الديني والجمالي لبيت المقدس في رحلة إحراز المعلى والرقيب لابن عثمان المكناسي) المفاهيم الوجدانية والفنية التي صاغت صورة معالم القدس وعمارتها.

د. عياد أبلال: يناقش من زاوية اجتماعية وثقافية دراسة (القدس في الثقافة الدينية والروحية للمغاربة)، يتناول فيها حضور المدينة في المخيال الديني المغربي ودلالاته الرمزية.

د. عبد السلام الجعماطي: يستحضر الإسهام العسكري والسياسي للمغاربة من خلال بحثه (مغاربة في خدمة صلاح الدين الأيوبي محرر بيت المقدس الشريف).

د. الحاج محمد الحفظاوي: يتناول مسار أحد أكبر أعلام الاستقرار العلمي في المشرق عبر دراسته (العلامة ابن الطيب التافلالتي المالكي الحنفي مفتي القدس الشريف).

د. راغية البلعمشي: تتناول الأبعاد الحضارية لهذه الأواصر ضمن سياقها الإستراتيجي والتاريخي (المغرب والقدس.. ترصيد الروابط التاريخية والمعرفية).

د. حكيمة ماهير: تختتم هذا العقد بدراسة (القدس في الوعي المغربي.. دراسة تاريخية في تشكيل التمثلات الدينية والثقافية والسياسية)، متتبعة المراحل التاريخية لتطور الخطاب المغربي تجاه القضية الفلسطينية.

يجمع الكتاب إذن بين مسارات بحثية متعددة ليقدم صورة لمدينة القدس الشريف بوصفها فضاء ثقافيا وروحيا ظل حاضرا في الذاكرة المغربية عبر العصور.

الرحلة المغربية.. من المشاهدة إلى إنتاج المعرفة

يشكل موضوع القدس أحد المحاور الرئيسة في أدب الرحلة المغربي، حيث يتجاوز الرحالة مجرد نقل الأوصاف ليغدو شاهدا ومنتجا للمعرفة بالمكان والعمران والتركيبة السكانية.

وتتخذ دراسة الباحث أحمد عطية من هذه الفكرة مدخلا لقراءة رحلة العبدري، فالعبدري الذي سافر برا من المغرب إلى الحجاز والقدس في أواخر القرن السابع الهجري، اعتمد في تدوين مشاهداته على المعاينة المباشرة، مما منح نصه قيمة توثيقية عالية. وتتعدى لغة العبدري حدود الوصف العابر في تناول مدينة القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، لتسهم في بناء صورة دقيقة للمكان المقدس داخل وعي القارئ.

وتولي الدراسة اهتماما خاصا بمنهجية الرحالة في التمييز بين الوصف التفصيلي لبعض المعالم والإشارة المقتضبة لمعالم أخرى، وهو ما يوضح طريقة تشكل المعرفة في الرحلة الوسيطة. يجري الأكاديمي أحمد عطية مقارنة دقيقة بين رواية الرحالة والروايات التاريخية والجغرافية المعاصرة له، وتورد الدراسة مثالا على ذلك بتناول حالة سور القدس المتهدم.

من جهتها، تستعيد الباحثة حفيظة هزاب الأسئلة ذاتها بمقارنة رحلة العبدري في العصر المريني برحلة ابن عثمان المكناسي في العصر العلوي. ولا تتوقف القراءة هنا عند رصد الفوارق الزمنية، بل تقارب تحولات الاهتمام المغربي نفسه، إذ تحركت الرحلة المرينية داخل أفق المعرفة الدينية والمناظرة العلمية الفردية، في حين كشفت الرحلة العلوية عن حضور دبلوماسي وتمثيل رسمي أكثر وضوحا.

وتلخص الباحثة هذا التحول بالإشارة إلى أن العلاقة مع القدس انتقلت من حيز الرحلة الفردية المعرفية في العصر المريني، إلى أفق المسؤولية السياسية والتوثيق الرسمي للأوقاف في العصر العلوي. وأدى هذا المنعطف إلى أن النص الرحلي اكتسب مع مرور الوقت وظيفة توثيقية وسياسية، تجاوزت حدود السرد إلى تثبيت الحقوق التاريخية المرتبطة بالمدينة.

القدس والأبعاد الوجدانية

لا تُقرأ مدينة القدس داخل هذا الكتاب بعين التاريخ وحده، فهناك بعد جمالي يتخلل عدة دراسات من بينها دراسة الباحث محمد المنتفع حول رحلة ابن عثمان المكناسي. يتحرك تحليل هذا البعد في فضاء التقاطع بين العمارة والمقدس، لأن المكناسي يقرأ تفاصيل الرخام والزخارف والفسيفساء كإشارات ذات دلالة روحية تتجاوز قيمتها الفنية المجردة.

ويلتقط الأكاديمي المنتفع كيف تتحول اللغة الوصفية عند المكناسي إلى تعبير وجداني ينتقل من تفاصيل العمارة إلى الإحساس العام بالمكان، ومن هندسة البناء إلى هيبة الحضور الديني. وتظهر الفكرة نفسها في دراسة الدكتور عياد أبلال، الذي يقرأ القدس كمعلم رمزي في الوعي المغربي، مؤكدا أن حضورها في الوجدان الثقافي للمغاربة سبق الاهتمام بالقضية الفلسطينية المعاصرة بقرون.

من المجاورة العلمية إلى الجهاد

يشتغل جانب آخر من الكتاب على الحضور المغربي داخل القدس، باعتبارهم فاعلين مستقرين شاركوا في الحياة العلمية والسياسية والعسكرية للمدينة، وليسوا مجرد زوار عابرين.

وفي هذا السياق، يعود الأكاديمي عبد السلام الجعماطي إلى القرن السادس الهجري ليتتبع مساهمة المغاربة في مشروع صلاح الدين الأيوبي، كاشفا عن شبكة واسعة من العلماء والفقهاء والأطباء والمجاهدين الذين انخرطوا في الدولة الأيوبية وفي معارك تحرير القدس. وتقدم أسماء مثل أبي الفضل الجلياني، وأبي الحسن المعافري، والمقدم عبد السلام المغربي دلائل على عمق الوجود المغربي في لحظة مفصلية من تاريخ المدينة.

وتظهر الفكرة نفسها في دراسة الباحث الحاج محمد الحفظاوي حول العلامة ابن الطيب التافلالتي، مفتي القدس الشريف في القرن الثاني عشر الهجري. وتكشف سيرة العلامة التافلالتي وجها آخر للعلاقة المغربية بالقدس، متمثلا في حضور العالم الذي استقر في المدينة، ودرّس في المسجد الأقصى، وتحول إلى جزء من النسيج العلمي والاجتماعي لها.

حين تتحول الجغرافيا إلى ذاكرة

تقدم الباحثة راغية البلعمشي واحدة من أكثر الدراسات تركيبا داخل الكتاب، من خلال مقاربة الحضور المغربي في القدس من زاوية "الدبلوماسية الثقافية"، حيث تتعامل مع الوقف وحارة المغاربة كجزء من بنية لإنتاج الشرعية التاريخية.

وتضع الأكاديمية البلعمشي مؤسسة الوقف في صلب العلاقة المغربية بالقدس، وضمن هذا التصور، تُقرأ الأوقاف والزوايا والحارات كمعالم معمارية، وأدوات لترسيخ الامتداد الثقافي داخل القدس. وتتوقف الدراسة عند هدم حارة المغاربة عام 1967، حيث تدفع خسارة الحيز العمراني جهود إعادة إنتاج الذاكرة، وتشير الباحثة إلى أن تدمير الحارة أعاد تشكيل الحضور المغربي داخل الوعي الجماعي ليكون رمزا يجسد استمرار الارتباط بالقدس.

وتلتقي هذه الرؤية مع قراءة الباحثة حكيمة ماهير حول تشكل الوعي المغربي بالقدس عبر ثلاث مراحل تاريخية: التأسيس الديني، والتجذر المؤسسي، ثم الرمزية السياسية المعاصرة، متعاملة مع باب المغاربة وحارتهم والأوقاف التابعة لها بصفتها شواهد مادية على حضور تاريخي ممتد.

تلتقي خلاصات الباحثين عند نتيجة واحدة مفادها أن حركة المغاربة نحو القدس كانت مدفوعة بأبعاد معرفية وتأثيرات اجتماعية وثقافية ممتدة، إلى جانب الدافع التعبدي، ولذلك تتكرر داخل الكتاب مصطلحات الأوقاف، والمدارس العلمية، والزوايا، والمجاورة، بما يعكس بنية مؤسساتية متكاملة صنعتها قرون من التواصل.