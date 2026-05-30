يأتي كتاب إبراهيم بوغضن ليعيد، من زاوية جديدة، فتح النقاش حول الفقه السياسي الإسلامي من خلال قراءة معمقة في فكر الشيخ محمد الغزالي، أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي الإصلاحي في القرن العشرين.

ويضع القارئ أمام مشروع فكري يتجاوز مجرد العرض أو التلخيص؛ إذ لا يكتفي بعرض أفكار الغزالي، بل يسعى إلى تحليلها ضمن سياقها التاريخي والفكري، وإبراز ما فيها من عناصر قوة وضعف، وما يمكن أن تضيفه إلى النقاشات الراهنة حول علاقة الدين بالسياسة، وعلاقة الفقه بالواقع.

يؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب أن أهمية هذا العمل تكمن في طرحه لسؤال جوهري: هل يمكن أن يشكل فكر الغزالي أساسا لبناء نظرية سياسية إسلامية معاصرة؟ هذا السؤال يفتح الباب أمام نقاش واسع حول حدود الفكر الإصلاحي الإسلامي وإمكاناته، ويضع الغزالي في موقع وسط بين الفكر الكلاسيكي الذي ركز على النصوص والفقه التقليدي، والفكر الحديث الذي يسعى إلى التوفيق بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات الدولة الوطنية الحديثة.

ومن خلال هذا السؤال، يحدد المؤلف مسار الكتاب بوصفه قراءة نقدية متوازنة تجمع بين الإنصاف والتحليل، وتكشف عن جدوى مشروع الغزالي الفكري وحدوده، وتضعه في إطار أوسع من التحولات الفكرية والسياسية التي شهدها العالم الإسلامي خلال القرن الماضي.

لم تأت المقدمة في صورة مدخل تقليدي، بل صيغت على شكل إطار فكري محوري يوضح منذ البداية أن الشيخ محمد الغزالي لم يكن مجرد واعظ أو خطيب يقتصر دوره على الخطابة الدينية، وإنما كان صاحب رؤى وأنساق فكرية إصلاحية متكاملة تسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدين والسياسة على أسس مقاصدية وأخلاقية راسخة.

بهذا المعنى، يضع الكتاب القارئ أمام مشروع فكري يتجاوز حدود الوعظ إلى محاولة تأسيس منظور جديد للفقه السياسي الإسلامي؛ منظور يربط بين النصوص الشرعية ومقاصدها الكبرى وبين متطلبات الواقع المعاصر.

ومن هنا، يبرز الكتاب كدعوة صريحة لإعادة النظر في التراث السياسي الإسلامي، ليس باعتباره ماضيا مغلقا أو تجربة منتهية، بل باعتباره حقلا معرفيا حيا قادرا على التفاعل مع تحديات العصر، وإنتاج تصورات جديدة تستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم الإسلامي.

وهكذا تحولت المقدمة إلى إعلان منهجي يحدد طبيعة الرهان الفكري للكتاب، مؤكداً أن الغزالي يُقرأ هنا باعتباره مفكرا سياسيا إصلاحيا، وأن إعادة قراءة نصوصه تمثل خطوة ضرورية لفهم إمكانات الفقه السياسي الإسلامي وتحدياته في آن واحد.

وبذلك، فإنها تؤسس لقراءة نقدية متوازنة تضع فكره في مواجهة أسئلة العصر، وهو ما يمنح الكتاب قيمة علمية وفكرية مضاعفة، ويكشف عن عمق الاشتغال على المفردات والمفاهيم التي شكّلت مشروعه الإصلاحي.

يمثل الكتاب دراسة أكاديمية موثوقة، تقوم على استجلاء الرؤية السياسية للغزالي وإبراز طابعها المنهجي، مع ربطها بالإطار النظري الأوسع للفكر الإصلاحي الإسلامي

يسعى الكاتب إلى وضع النصوص ضمن منظومة فكرية متكاملة، تُظهر كيف أسهم الغزالي في بلورة ملامح تيار إصلاحي، داخل الصحوة الإسلامية الحديثة، تبنى خيار التغيير السلمي من داخل المؤسسات، ورأى في المشاركة السياسية وسيلة مشروعة للإصلاح، كما اعتبر الديمقراطية أداة قابلة للتوظيف في خدمة المشروع الإسلامي، ما دام ذلك لا يتعارض مع المرجعية الشرعية.

من خلال هذا العمل، ركز المؤلف على إبراز المنهج المقاصدي الذي اعتمده الغزالي في مقاربته للسياسة، حيث جعل العدل والحرية والكرامة مقاصد عليا ينبغي أن توجه الممارسة السياسية.

هذا التركيز على المقاصد يضع الغزالي في موقع متميز داخل الفكر الإسلامي الحديث، ويجعل من فكره مادة خصبة للنقاش وإعادة البناء، خصوصا في ظل الحاجة إلى تطوير نظرية سياسية إسلامية معاصرة قادرة على مواجهة تحديات الدولة الحديثة، وإبراز إمكاناتها وحدوده في آن واحد.

السياق التاريخي والفكري

عاش الغزالي في مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث كانت الدولة الوطنية في طور التشكّل، وكان النقاش محتدما حول موقع الشريعة في النظام السياسي، وحول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية. في تلك الحقبة، كان الفكر الإسلامي يتأرجح بين تيارات متشددة تميل إلى الانغلاق على النصوص، وبين تيارات إصلاحية تسعى إلى التوفيق بين النصوص ومتطلبات العصر. وكان الغزالي يمثل، حينها، تيارا وسطيا حاول أن يوازن بين المرجعية الإسلامية والانفتاح على العصر.

يضع بوغضن هذا السياق في قلب تحليله، ليبين أن الغزالي كان صاحب مشروع فقهي سياسي متكامل، يقوم على إعادة الاعتبار للشريعة كمرجعية عليا، والدعوة إلى إصلاح سياسي قائم على العدل والشورى، ونقد الاستبداد والفساد بوصفهما آفتين تعطلان مقاصد الدين.

الأطروحة المركزية

ينطلق الكتاب من أطروحة مركزية واضحة، تقوم على فرضية أن الشيخ محمد الغزالي كان يسعى إلى بناء فقه سياسي إسلامي متكامل يقوم على مقاصد الشريعة الكبرى. في هذا التصور، السياسة ليست مجرد إدارة مصالح أو تنظيم شؤون الدولة، وإنما هي التزام أخلاقي يهدف إلى تحقيق مقاصد الدين في المجتمع، مثل العدل والحرية والكرامة الإنسانية.

واعتبر أن الحكم الجائر يناقض جوهر الإسلام، وأن مقاومة الظلم واجب شرعي لا يقل أهمية عن أداء العبادات، وهو بذلك يضع السياسة في قلب المشروع الديني، لا على هامشه.

ومن أبرز ما يميز هذه الأطروحة أن الغزالي لم يغلق الباب أمام النظم الحديثة، بل دعا إلى الاستفادة منها، مثل الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، شريطة ألا تتعارض مع المرجعية الإسلامية. هذا الموقف يعكس وعيه بأن السياسة لا يمكن أن تنفصل عن العصر، وأنها تحتاج إلى أدوات وآليات حديثة لضمان المشاركة والشفافية والمساءلة، لكنه في الوقت نفسه ظل متمسكا بالخصوصية الإسلامية التي تمنح المشروع الإصلاحي هويته المميزة.

بهذا الطرح، يصبح الغزالي حلقة وسطى بين الفكر الإسلامي الكلاسيكي والفكر الإصلاحي الحديث الساعي إلى التوفيق بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات الدولة الوطنية.

هذه الوسطية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول إمكانية تطوير نظرية سياسية إسلامية معاصرة، تقوم على المقاصد الكبرى للشريعة وتستفيد من مكتسبات العصر، دون أن تفقد خصوصيتها أو تنغلق على نفسها. وتتحول الأطروحة هنا إلى محور للنقاش النقدي، وتضع الغزالي في موقعه الصحيح كأحد أبرز الأصوات الإصلاحية الوسطية في الفكر الإسلامي المعاصر.

قراءة متعددة الأبعاد

اعتمد المؤلف في كتابه على منهجية متعددة الأبعاد، صاغها في شكل قراءة متأنية تجمع بين العرض والتحليل والنقد عبر ثلاثة مستويات:

التحليل النصي: حيث رجع إلى مؤلفات الشيخ محمد الغزالي ليستخلص منها رؤيته السياسية ويحدد ملامح مشروعه الإصلاحي؛ وهي محاولة لإعادة بناء تصور الغزالي للفقه السياسي من خلال نصوصه، مع إبراز ما تحمله من إشارات إلى قضايا الحكم والعدل والشورى.

المقارنة الفكرية: فوضع الغزالي في مواجهة تيارات أخرى ليبرز خصوصية مشروعه الوسطي، موضحا أنه لم يكن أسيرا للجمود النصي كما في التيار السلفي، ولم ينخرط في منطق الصدام والعنف كما فعلت بعض الحركات السياسية، بل اختار طريق الإصلاح التدريجي القائم على الحوار والمقاصد.

التحليل النقدي للمتون: إذ لم يكتف بإبراز مواطن القوة في أطروحات الغزالي، بل كشف أيضا عن مواطن الضعف، مثل غياب التفصيل المؤسسي أو الطابع الوعظي الذي يغلب على كتاباته، رابطا أفكار الغزالي بالواقع السياسي والاجتماعي المعقد الذي عاش فيه.

يُظهر الكتاب اطلاع المؤلف الواسع وإلمامه العميق بمؤلفات الغزالي الأساسية؛ خاصة تلك التي تحمل نزعة نقدية حادة ضد الاستبداد والدعوة للتحرر في إطار المشروع الإسلامي؛ مثل: (الإسلام والاستبداد السياسي)، (الإسلام وأوضاعنا السياسية)، (الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية)، (الإسلام والمناهج الاشتراكية)، (قذائف الحق)، (الإسلام والحرية)، و(الإسلام والمستقبل).

هذا الاطلاع مكّنه من إعادة بناء رؤية الغزالي السياسية في سياقها التاريخي والاجتماعي، وإبراز ملامحها الإصلاحية التي كثيرًا ما تُغفل. كما أن المؤلف أظهر قدرة على المقارنة بين أطروحات الغزالي والتيارات الفكرية الأخرى، مما يعكس وعيه بمكانته داخل الفكر الإسلامي الحديث، ويؤكد أنه استوعب نصوصه في إطارها الفكري الأوسع، وحوّل هذا الاطلاع إلى مادة علمية نقدية تفتح آفاقا جديدة للنقاش.

نقاط القوة

عندما نتأمل في عناصر القوة التي تميز فكر الشيخ محمد الغزالي نجد نقدا جريئا للاستبداد وانفتاحا على العصر؛ فالغزالي لم يتعامل مع السياسة باعتبارها مجرد إدارة تقنية للمصالح، بل رآها امتدادا لمقاصد الشريعة الكبرى التي تتمثل في العدل والحرية والكرامة الإنسانية. هذا التركيز على المقاصد جعله قريبا من الفكر المقاصدي الحديث، حيث تتجاوز النصوص الجزئية لتبحث عن الغايات الكبرى التي تحقق مصلحة الإنسان والمجتمع.

ومن أبرز ما يميزه أيضا موقفه الحاسم من الاستبداد؛ فقد اعتبر أن الحكم الجائر يناقض جوهر الإسلام، وأن مقاومة الظلم واجب شرعي. بهذا الموقف، وضع نفسه في موقع نقدي مباشر تجاه الأنظمة الاستبدادية التي عطلت مقاصد الدين وحولت الحكم إلى أداة للهيمنة بدل أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة.

هذا النقد لم يكن مجرد موقف أخلاقي، بل كان جزءا من مشروعه الإصلاحي الذي يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدين والسياسة على أساس من الحرية والعدل.

كما أنه أظهر انفتاحا واضحا بدعوته إلى الاستفادة من النظم الحديثة مثل الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، شريطة ألا تتعارض مع المرجعية الإسلامية؛ وهو وعي منه بأن السياسة تحتاج إلى أدوات وآليات حديثة لضمان المشاركة والشفافية والمساءلة. بهذا المعنى، كان أقرب إلى القيم الحديثة في الحرية والعدل، مع تمسكه بالخصوصية الإسلامية في موقع وسط بين الانفتاح والهوية.

ويشكل البعد الأخلاقي حجر الزاوية في مشروع الغزالي؛ فالسياسة عنده التزام أخلاقي يمنح مشروعه عمقا إنسانيا، ويجعله مختلفا عن كثير من الطروحات السياسية التي تركز على الجانب التقني أو المؤسسي دون أن تولي اهتماما للقيم والمبادئ الكبرى، وهي عناصر تجعل مشروعه ذا قيمة كبيرة في النقاشات الراهنة.

مواطن الضعف

رغم عناصر القوة الواضحة، فإن القراءة النقدية التي قام بها بوغضن تكشف عن مواطن ضعف تحدّ من قدرة هذا الفكر على التحول إلى نظرية سياسية مكتملة:

غياب التفصيل المؤسسي: فالغزالي لم يقدم تصورا دقيقا لشكل الدولة أو بنيتها المؤسسية، واكتفى بطرح مبادئ عامة مثل العدل والشورى والحرية، مما يجعل مشروعه الإصلاحي أقرب إلى خطاب توجيهي منه إلى بناء نظري متكامل قادر على مواجهة تعقيدات الدولة الحديثة.

التردد بين النص والواقع: فهو أحيانا يميل إلى النصوص الشرعية في صياغة مواقفه، دون أن يقدم معالجة عملية للواقع السياسي والاجتماعي المعقد الذي كان يعيشه العالم الإسلامي في القرن العشرين، مما يقلل من جدوى أطروحاته عند محاولة تطبيقها في بيئة سياسية مليئة بالتحديات (الاستبداد، الفساد، والتدخلات الخارجية).

الطابع الوعظي والخطابي: إذ يظهر أسلوبه في كثير من الأحيان أقرب إلى الخطابة الدينية منه إلى التحليل القانوني أو السياسي الدقيق. هذا الأسلوب يمنحه تأثيرا جماهيريا كبيرا وتحريكا للوجدان الشعبي، لكنه يقلل من القيمة النظرية لخطابه عند مقارنته بمشاريع فكرية أخرى أكثر تفصيلا في الجانب المؤسسي والقانوني؛ لأنه لم يقدّم أدوات منهجية لترجمة المبادئ إلى سياسات عملية أو مؤسسات دستورية.

هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة مشروعه الإصلاحي، لكنها تضعه في موقع يحتاج إلى استكمال وتطوير، حتى يتحول إلى نظرية سياسية متكاملة قادرة على صياغة نموذج عملي للحكم في السياق المعاصر.

التموقع بين التيارات

لم يكتفِ بوغضن بعرض أطروحات الشيخ الغزالي في عزلة، بل سعى إلى وضعها في مواجهة مباشرة مع تيارات أخرى، ليبرز خصوصية مشروعه الإصلاحي الوسطي:

تميز مشروع الغزالي بالوسطية؛ رافضا الجمود السلفي والراديكالية السياسية الحركية، ومستفيدا من مكتسبات الفكر الغربي الديمقراطي دون ذوبان أو فقدان للهوية

مع السلفية التقليدية: يظهر أن الغزالي أكثر انفتاحا، إذ يركز على المقاصد الكبرى للشريعة بدل الانشغال بالجزئيات والظواهر الشكلية التي تميز الخطاب السلفي. هذا التوجه جعله يرفض الجمود النصي الذي يحصر الدين في أحكام جامدة، ويؤكد أن النصوص ينبغي أن تُقرأ في ضوء غاياتها.

مع الحركات الإسلامية السياسية: أبرز المؤلف أن الغزالي يختلف عنها في موقفه من العنف والعمل السياسي المباشر. فبينما تبنّت بعض هذه الحركات منطق الصدام مع الأنظمة القائمة، اختار الغزالي طريق الإصلاح التدريجي القائم على الحوار، مؤكدا أن التغيير الحقيقي يتم عبر بناء وعي مجتمعي وإصلاح أخلاقي وفكري يسبق أي تحول سياسي.

مع الفكر الغربي: يوضح المؤلف أن الغزالي يتقاطع مع الديمقراطية في قيم الحرية والعدل والمشاركة، لكنه يصر على المرجعية الإسلامية كإطار ناظم لهذه القيم، رافضا الذوبان الكامل في النموذج الغربي الذي قد يتعارض مع الهوية الإسلامية.

القيمة العلمية

تتجلى القيمة العلمية لكتاب بوغضن في كونه فتح نقاشا واسعا حول الفقه السياسي الإسلامي بوصفه علما له أصول وقواعد، وليس مجرد اجتهادات متفرقة أو مواقف ظرفية، معيدا الاعتبار لهذا الحقل المعرفي كعلم يحتاج إلى دراسة منهجية موازنة بين النصوص والمقاصد.

ويمكن صياغة القيمة العلمية للكتاب في ثلاثة مستويات مترابطة: فتح النقاش حول الفقه السياسي كعلم، تقديم نموذج إصلاحي يوازن بين النصوص والمقاصد، وإبراز حدود هذا النموذج بما يدفع إلى تطويره وتجاوزه نحو بناء نظرية سياسية أكثر اكتمالا.

ومع ذلك، فإن التحليل النقدي للكتاب يبرز حاجة الأطروحة إلى مزيد من التطوير على عدة مستويات:

المقارنة التطبيقية المعاصرة: يحتاج الكتاب إلى مقارنة أوسع مع تجارب سياسية إسلامية معاصرة وعملية (مثل التجربة التركية أو الماليزية)، لإبراز مدى تقاطع أو اختلاف أطروحات الغزالي مع هذه النماذج العملية واختبار صلاحيتها أمام تحديات الدولة الحديثة.

تحديد الأثر التاريخي اللاحق: يظل النقاش بحاجة إلى توسيع ليشمل أثر فكر الغزالي على الحركات الإسلامية بعده؛ لفهم كيف تم استقبال أفكاره، وكيف تم توظيفها أو تجاوزها في الممارسة السياسية لهذه الحركات في النصف الثاني من القرن العشرين.

الربط بالواقع الراهن: من المهم ربط مشروع الغزالي بالتحولات السياسية الراهنة في العالم العربي، خاصة بعد موجات الربيع العربي وما تلاها من انتكاسات وصعود جديد للاستبداد، ليكشف هذا الربط عن مدى راهنية أفكاره وحدودها في مواجهة واقع معقد تتداخل فيه العوامل الداخلية بالضغوط الدولية.

خلاصة القول

تكشف القراءة النقدية للمؤلف أن الشيخ محمد الغزالي كان بالفعل صاحب مشروع إصلاحي مهم، لكنه ظل محكوما بالسياق التاريخي والفكري لمرحلة ما بعد الاستعمار وبروز الدولة الوطنية الحديثة، حيث قدم أطروحات جريئة في نقد الاستبداد لكنه لم ينجح في تجاوز الطابع الوعظي والخطابي.

أما الكتاب نفسه، فقد نجح في إعادة الاعتبار للفقه السياسي الإسلامي كحقل معرفي مستقل، غير أن هذا النجاح يفتح الباب أمام أسئلة أكبر وأعمق: كيف يمكن تطوير هذا الفقه ليواكب تحديات الدولة الحديثة التي تقوم على مؤسسات معقدة وآليات دقيقة؟ وكيف يمكن تجاوز الطابع الوعظي لبناء نظرية سياسية إسلامية متكاملة قادرة على تقديم بدائل عملية في مجالات الحكم والدستور والحقوق؟

إن ما يقدمه الكتاب ليس إجابات نهائية، بل هو دعوة إلى التفكير وإعادة البناء، تمنحه مكانة خاصة في الدراسات الفكرية الإسلامية المعاصرة وتحوّل فكر الغزالي من مجرد نصوص وعظية إلى مادة غنية للنقاش النقدي المستقبلي.