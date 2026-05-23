الشغف وحده لا يكفي.. جلسة في معرض الدوحة تراهن على التخطيط

على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، انعقدت مساء الخميس جلسة حوارية عنوانها "الصناعات الإبداعية بين الشغف والاستدامة"، جمعت خبيرتين من حقلين متجاورين هما التخطيط الإستراتيجي، ودعم الابتكار المؤسسي.

وعلى عكس ما قد يوحي به عنوانها الناعم، حملت الجلسة أطروحة حازمة، تكاد تكون استفزازية لجيل تربّى على شعار "اتبع شغفك": الشغف ضروري، لكنه وحده لا يبني مسارا ولا يصنع صناعة.

التخطيط يتفوّق على الشغف

أوضح ما قيل في الجلسة جاء على لسان الدكتورة بثينة الأنصاري، الخبيرة في التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة. صاغت المعادلة بعبارة لافتة: التخطيط والشغف وجهان لعملة واحدة، غير أن التخطيط يتفوّق على الشغف في ضمان الاستمرارية وتحقيق النتائج.

هذه الجملة، في بساطتها، تنطوي على نقد هادئ لثقافة رائجة. فالخطاب التحفيزي السائد على وسائل التواصل يعلّق كل شيء على "الشغف"، ويوحي بأن العاطفة كفيلة وحدها بصناعة النجاح.

الأنصاري أعادت الأمور إلى نصابها، بقولها إن الشغف وقود يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة، أما التخطيط فهو ما يحوّل الاندفاعة العابرة إلى مسار يدوم. ومن هنا ركّزت على تطوير مهارات حديثي التخرج عبر التدريب المستمر، وربط المهارات بمتطلبات سوق العمل، وتوفير الحوافز المهنية لتجنّب التسرّب الوظيفي، وإتاحة أدوار فاعلة للشباب ضمن مسارات واضحة تقوم على الكفاءة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من الفكرة إلى أرض الواقع

من الزاوية المؤسسية، تحدّثت مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ندى العولقي، عن البنية التي تحوّل الأفكار إلى مشاريع. عرضت محاور عمل المجلس: تمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحلهم المختلفة، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنقل الابتكارات إلى أرض الواقع، ودعم المواهب الوطنية، وإتاحة تبادل الخبرات مع خبراء عالميين.

اللافت في طرح العولقي تأكيدها أن المسؤولية في دعم الابتكار مشتركة بين الأكاديمي والحكومي والخاص، وأن المنح التي يقدّمها المجلس تشجّع على التكامل والشراكة لا على العمل المنفرد. وهي إشارة إلى درس تعلّمته منظومات الابتكار حول العالم: الفكرة الجيدة تموت معزولة، وتزدهر حين تُحاط بشبكة تمويل وشراكة وسوق.

والنشر نفسه صناعة إبداعية، تحتاج بدورها إلى ما دعت إليه المتحدثتان شغف بالكلمة، وتخطيط يحوّل المخطوط إلى كتاب، والكتاب إلى سوق، والسوق إلى استدامة.