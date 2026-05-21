ناصر والصقر الشجاع.. رحلة في بناء الثقة واكتشاف القوة الداخلية

في زمن تتزاحم فيه القصص السريعة والمحتوى العابر، يأتي كتاب «ناصر والصقر الشجاع» باللغتين العربية والإنجليزية ليقدم للأطفال تجربة مختلفة؛ تجربة تخاطب القلب قبل العقل، وتزرع في القارئ الصغير معنى الشجاعة الحقيقية والثقة بالنفس بلغة دافئة وأسلوب تربوي قريب من عالم الطفولة.

"ناصر والصقر الشجاع" هو أحدث إصدارات الإعلامية اللبنانية الدكتورة رانيا الجمال، وقد تم إطلاقه ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، في خطوة تؤكد الحضور المتنامي لأدب الطفل الذي يجمع بين المتعة والقيمة الإنسانية.

الكتاب لا يكتفي بسرد حكاية مشوقة، بل يحمل في جوهره رسالة تربوية عميقة تتمثل في تعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال على مواجهة مخاوفهم، والإيمان بقدراتهم الداخلية مهما بدت التحديات كبيرة. ومن خلال شخصية "ناصر" وعلاقته الرمزية بالصقر الشجاع يتمكن البطل من التغلب على مخاوفه والتحليق عاليا.

تنسج الكاتبة رحلة نفسية وإنسانية تقرب الطفل من فكرة أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل.

ويحمل العمل بصمة واضحة من تجربة الكاتبة المهنية؛ فالكتاب يعد امتدادًا طبيعيًا لمسيرة رانيا الجمال في تدريب الناشئين واليافعين على مهارات التواصل، وتطوير الحضور الشخصي، وبناء الثقة بالنفس. هذه الخبرة انعكست بذكاء داخل النص، فجاءت الشخصيات قريبة من مشاعر الأطفال، وجاء الحوار مشبعًا برسائل إيجابية غير مباشرة، بعيدًا عن الوعظ التقليدي.

ما يميز الكتاب أيضًا هو قدرته على شرح أهمية دور الأهل والأصدقاء في حياة الطفل لمساعدته على الإيمان بقدراته ومواهبه الدفينة. فالطفل يجد نفسه داخل مغامرة مليئة بالصور والمعاني، بينما يكتشف الأهل والمربون نصًا يفتح باب الحوار مع الأطفال حول الخوف، والشجاعة، وتقدير الذات.

إعلان

إن «ناصر والصقر الشجاع» ليس مجرد قصة للأطفال، بل محاولة جميلة لصناعة جيل أكثر ثقة بنفسه، جيل يؤمن بأن الصوت المرتفع ليس دليلا على الثقة، وأن استخدام لغة الجسد له دور مهم في عرض فكرته وإيصال مشاعره بكل عفوية. وهو بذلك يضيف لبنة جديدة إلى مشهد أدب الطفل العربي الذي يحتاج اليوم إلى أعمال تلهم بقدر ما تمتع.