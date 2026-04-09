من أساطيل البرتغال إلى حاملات الطائرات: هرمز مسرح الصراع عبر القرون

شكلت بلاد فارس، منذ فجر العصر الحديث، واحدة من أكثر الفضاءات الحضارية استقطابا لاهتمام الرحالة والدبلوماسيين والتجار الأوروبيين، ولا سيما البرتغاليين الذين بلغوا المحيط الهندي مطلع القرن السادس عشر. كانت الإمبراطورية الصفوية آنذاك قوة سياسية مهيمنة في الشرق الإسلامي، وشريكا استراتيجيا محتملا للقوى الأوروبية في مواجهتها مع الدولة العثمانية.

ترك البرتغاليون، في سياق احتكاكهم المباشر ببلاد فارس والخليج، نصوصا ورحلات وتقارير دبلوماسية تقدم صورة غنية عن المجتمع الفارسي ومؤسساته السياسية والثقافية. غير أن هذه الصورة لم تكن وصفا محايدا بالمعنى الكامل، بل كانت في الغالب مشروطة بإطار فكري أوروبي تشكل في سياق التوسع خارج الحدود القارية.

مع وصول البرتغاليين إلى المنطقة مطلع القرن السادس عشر، تحول مضيق هرمز إلى محور استراتيجي في مشروع الهيمنة البحرية الأوروبية، وباتت أهميته تتصدر كتابات الرحالة والمبعوثين البرتغاليين.

الوجود البرتغالي في الخليج وبدء السيطرة على هرمز

أدركت البرتغال، التي بلغت أوج توسعها البحري في أعقاب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند عام 1498، أن السيطرة على التجارة في المحيط الهندي لا تكتمل دون التحكم في الممرات البحرية الاستراتيجية التي تصل بين آسيا والشرق الأوسط.

اكتسب مضيق هرمز في هذا السياق أهمية استثنائية، لكونه البوابة البحرية التي تعبر منها تجارة الخليج وبلاد فارس نحو المحيط الهندي. لذلك سعى البرتغاليون منذ سنواتهم الأولى في المنطقة إلى ترسيخ وجودهم العسكري والتجاري في هذا الممر الحيوي.

ففي عام 1507، قاد القائد البحري أفونسو دي ألبوكيرك (1453 – 1515) حملة بحرية نحو الخليج، ثم نجح لاحقا في تثبيت السيادة البرتغالية على جزيرة هرمز عام 1515، فتحولت الجزيرة إلى قاعدة استراتيجية للإمبراطورية البرتغالية في المحيط الهندي.

هرمز مركز للتجارة العالمية

كانت جزيرة هرمز مطلع القرن السادس عشر واحدة من أهم الموانئ التجارية في العالم؛ شكلت نقطة التقاء بين تجارة الهند وبلاد فارس والعالم العربي، وممرا رئيسيا للبضائع الآسيوية في طريقها نحو أسواق البحر المتوسط وأوروبا.

وصف الرحالة البرتغاليون هرمز بأنها مدينة غنية ومزدهرة يقصدها التجار من كل حدب وصوب؛ كانت السفن ترسو في مرساها محملة بالتوابل القادمة من الهند، والحرير الفارسي، والخيول العربية، واللؤلؤ المستخرج من أعماق الخليج.

أدرك البرتغاليون مبكرا أن السيطرة على هرمز لا تعني امتلاك قاعدة عسكرية فحسب، بل تعني التحكم في تدفقات السلع والثروات بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

الرحالة البرتغاليون وصناعة المعرفة عن الشرق

تشير مصادر تاريخية متعددة إلى أن البرتغال لم تعتمد في تثبيت نفوذها في الخليج على القوة العسكرية وحدها، بل أسست في الوقت ذاته شبكة من الرحالة والمبعوثين الذين تركوا أوصافا دقيقة للمدن والموانئ والطرق التجارية في المنطقة.

ومن أبرزهم الرحالة دوارتي باربوزا، الذي وصف المدينة بأنها "غنية جدا ذات تجارة واسعة يقصدها التجار من الهند وفارس وبلاد العرب"، وهو ما يعكس مكانتها المحورية في شبكة تجارة المحيط الهندي.

ولم يغفل باربوزا الإشارة إلى تجارة الخيول بوصفها ركيزة اقتصادية بارزة في هرمز، مؤكدا أن "كثيرا من الخيول تنقل من هرمز إلى الهند، حيث تقدر بقيمة عالية وتباع بأثمان مرتفعة"، وهو دليل على انخراط هرمز في اقتصاد إقليمي ودولي بالغ التعقيد في تلك الحقبة.

أما توميه بيريش (1465-1540)، فلم يكن رحالة فحسب، بل صيدلانيا ودبلوماسيا عاش في الشرق طوال القرن السادس عشر. اشتهر بتأليف كتاب "الخلاصة الشرقية في أخبار البحر الأحمر وأخبار الصين"، الذي يعد من أقدم النصوص الأوروبية وأوسعها في وصف بلدان الشرق، والذي عكس إلماما دقيقا بشبكات التجارة والموانئ والعلاقات السياسية في المحيط الهندي.

من بين الرحالة البرتغاليين الذين تركوا شهادات قيمة عن المنطقة أيضا، يظهر اسم أنطونيو تينيرو الذي يظل من أبرز وجوه الاستكشاف البرتغالي في العصر الحديث المبكر.

اتسمت رحلة تينيرو بالمخاطرة والمغامرة، ودون في أثنائها ملاحظات دقيقة عن البلدان التي مر بها، واصفا سكانها وعاداتهم ولباسهم وأنماط حياتهم. ومن رحلته خلال بلاد فارس كتب قائلا: "مررت بأراض كثيرة من بلاد فارس والمشرق، وشاهدت مدنا عظيمة وعادات مختلفة لشعوب تلك البلاد".

تجاوزت هذه الرحلات طابعها الوصفي لتصبح جزءا من منظومة معرفية غير رسمية بأثر استخباراتي؛ إذ جمع الرحالة معلومات وافية عن الموانئ والتحصينات البحرية والأسواق التجارية، مما مكن البرتغاليين من استيعاب التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة واستثمارها.

الرحلات المستترة والمبعوثون السريون

لم تقتصر هذه المعرفة على الرحلات الرسمية، بل امتدت لتشمل بعثات استطلاعية سرية أجراها أوروبيون دخلوا مدن الشرق متنكرين في هيئة تجار أو حجاج. وغدا الجمع بين الدبلوماسية والاستطلاع والاستخبارات بذلك جزءا لا يتجزأ من سياسة الإمبراطورية البرتغالية في المشرق؛ إذ كانت المعرفة الدقيقة بالجغرافيا والمجتمعات المحلية شرطا لا غنى عنه لترسيخ النفوذ البحري.

اضطلع الرحالة بدور مزدوج: منتجو معرفة عبر تدوين مشاهداتهم، ووكلاء استخبارات غير رسميين عبر رصد الموانئ والتحصينات والأسواق.

مكنت هذه المعارف مجتمعة البرتغاليين من فهم التوازنات الإقليمية وتعزيز قدرتهم على إحكام التجارة البحرية.

تحولات النفوذ: من الصفويين إلى الهيمنة البريطانية

النفوذ الصفوي لم يدم طويلا، إذ شهد القرن السابع عشر تراجعه التدريجي مع صعود القوى المحلية، خاصة بعد استعادة الصفويين لهرمز عام 1622 بدعم إنجليزي، إلى جانب تنامي الدور العثماني في محيط المنطقة.

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، أعيد تشكيل التوازنات الإقليمية، بالتوازي مع تصاعد التنافس الأوروبي، خاصة من قبل بريطانيا وهولندا، للسيطرة على طرق التجارة البحرية، وهو ما يندرج ضمن ما وصفه المؤرخ الدنماركي نيلز ستينسغارد بـ"الثورة التجارية الآسيوية" وتحول مراكز الثقل في التجارة العالمية.

وقد تُوّج هذا المسار في القرن التاسع عشر بترسيخ النفوذ البريطاني في الخليج، حيث عملت بريطانيا على تأمين الممرات البحرية نحو الهند، مما أدخل المنطقة في صلب الحسابات الاستراتيجية للإمبراطورية البريطانية.

ومع بدء القرن العشرين، شكّل اكتشاف النفط نقطة تحول جذري، إذ انتقل الخليج من فضاء للتجارة التقليدية إلى مركز حيوي للطاقة العالمية، وهو ما ضاعف من أهميته الاستراتيجية.

وفي منتصف القرن نفسه، بدأت القوى الاستعمارية الأوروبية في الانسحاب تدريجيا، مقابل صعود الولايات المتحدة كقوة رئيسية في المنطقة، مما أعاد تشكيل موازين النفوذ ضمن نظام دولي جديد.

أما منذ أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا، فقد دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التوترات، خاصة عقب الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب العراقية–الإيرانية، مما زاد من حساسية مضيق هرمز أمنيا.

مضيق هرمز بين الماضي والحاضر

يكتشف دارس التاريخ البرتغالي في منطقة الخليج أن الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز لم تتبدل جوهريا عبر القرون. في القرن السادس عشر كان التحكم في هذا المضيق يعني السيطرة على تجارة التوابل والسلع الشرقية، فيما بات اليوم يمثل أحد أحرج الممرات التي يعبر منها ما يزيد على خمس تجارة النفط والغاز العالمية.

لهذا يحتفظ المضيق بمكانته في مقدمة نقاط التوتر الجيوسياسي على خريطة العالم، حيث تتقاطع مصالح القوى الدولية والإقليمية. فمن رحلات الجواسيس البرتغاليين المتنكرين في سعيهم إلى إحكام قبضتهم على هرمز قبل خمسة قرون، إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يبقى مضيق هرمز محورا استراتيجيا في الصراع على التجارة والطاقة والنفوذ.

يبين التاريخ بذلك أن السيطرة على الممرات البحرية لم تكن يوما شأنا عسكريا خالصا، بل كانت دائما مرتبطة بمعرفة دقيقة بالجغرافيا والسياسة والتجارة. من هذه الزاوية يصبح مضيق هرمز نموذجا حيا على استمرارية الصراع الجيوسياسي حول الممرات الاستراتيجية، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في قصة طويلة من التنافس على مفاتيح التجارة العالمية.