متحف القرآن الكريم بمكة يعرض مصحفا مذهبا من القرن الـ13 الهجري

عرض متحف القرآن الكريم في مكة المكرمة مصحفا مزخرفا يعود إلى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، يتميز بتذهيبات ورسوم نباتية دقيقة وأسطر محاطة بسحب ذهبية وفواصل بين الآيات على هيئة دوائر مذهبة.

المصحف مكتوب بمداد أسود متعدد الألوان، مضبوط بالكامل بالشكل والحركات، ويحمل في نهايته قيد وقف على جامع طمس اسمه بفعل الزمن. خضع لترميمات سابقة حافظت على مكوناته الفنية.

ومتحف القرآن الكريم هو أحد المكونات الأساسية في "حي حراء الثقافي"، المشروع الذي يقع عند سفح جبل حراء (جبل النور) حيث نزلت أولى آيات القرآن الكريم. دشن الحي في يناير/كانون الثاني 2023 على يد أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويشمل الحي مكونات متعددة تتجاوز المتحف القرآني، منها "معرض الوحي" الذي يقدم محاكاة تفاعلية لقصة نزول الوحي ويضم مجسما للغار بأبعاده الطبيعية، ومكتبة ثقافية متخصصة في تاريخ مكة والمدينة والسيرة النبوية، وطريقا مهيأ لصعود غار حراء، ومتحفا للقهوة السعودية، وحديقة ونزلا جبلية بإطلالات على الجبل. ويفتح المتحف ومعرض الوحي للزوار من السبت إلى الخميس، من الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتقليد وقف المصاحف على المساجد والمدارس ممارسة إسلامية عابرة للقرون والجغرافيا. كان الواقفون ينفقون على نسخ مصاحف فاخرة ويسجلون شروط الوقف في آخرها: لأي مسجد، وبأي شروط، ومع تحذيرات من بيعها أو نقلها. ويبدو أن المصحف قطع رحلة طويلة قبل أن يستقر في هذا المتحف.

وفي حقبته -القرن الـ19 الميلادي- كانت صناعة المصاحف الفاخرة قد بلغت ذروة من التطور في العالم الإسلامي لا سيما في السياقين العثماني والفارسي: تذهيب السحب حول الأسطر الأولى، وتأطير الصفحات بإطارات متعددة الألوان، واستخدام دوائر مذهبة للفواصل بين الآيات، وإدراج علامات الأجزاء والأحزاب، كل ذلك كان جزءا من تقليد فني واسع يعامل فيه المصحف بوصفه أعلى أشكال الفن الإسلامي وأقدسها.