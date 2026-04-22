منتدى "الصحافة في زمن الحرب".. معهد الجزيرة للإعلام يناقش تحديات التضليل في يوم حرية الصحافة

ينظم معهد الجزيرة للإعلام منتدى "الصحافة في زمن الحرب"، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة بحضور نخبة من الصحفيين والأكاديميين من العالم العربي.

المنتدى الذي سيُنظم عبر الإنترنت على امتداد يومي 3 و4 مايو/أيار، يأتي في سياق يواجه فيه الصحفيون في الميدان تحديات غير مسبوقة لضمان التغطية الحية والموثوقة، بينما تتعامل غرف الأخبار مع سياقات إعلامية معقدة مترتبة عن آثار الحروب مثل تضارب المعلومات وتفشي الدعاية، ما يفرض إعادة التفكير في أدوات التغطية ومعاييرها، وفي كيفية إنتاج معرفة صحفية دقيقة تحفظ المعنى وقيم المهنة ولا تسقط في فخ التبسيط أو التضليل.

أخلاقيات التغطية

ويسعى المنتدى إلى فتح نقاش معمّق حول هذه الإشكالات على مدى اليومين.

يُخصص اليوم الأول لجلستين تتناولان أخلاقيات المهنة في تغطية الحروب، وتستعرضان تجارب وشهادات صحفية يقدّمها أكاديميون وصحفيون من الميدان.

أما اليوم الثاني، فيركّز على أسئلة نابعة من واقع التغطية، من بينها: هل تحدد المصادر شكل التغطية الإخبارية في الحروب؟ وهل غيّرت غزة مفهوم تغطية الحروب؟

ورشات عملية وأدوات التحقق

وإلى جانب الجلسات النقاشية، يقدم المنتدى ورشات عملية يقدمها صحفيون متخصصون من شبكة الجزيرة تهدف إلى تمكين الصحفيين من أدوات التحقق عبر المصادر المفتوحة، والتحقق من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ندوة إلكترونية متخصصة عبر يومين تتناول القصة الصحفية الإنسانية، آليات إنتاجها وأهميتها أثناء الحروب والأزمات.

ويسهم المنتدى في تعزيز الحوار المستمر حول قضايا الصحافة وتمكين الصحفيين من التفكير النقدي في ممارساتهم وتعزيز قدرتهم على إنتاج تغطية مسؤولة تحفظ كرامة الضحايا وتواجه التضليل وتعيد الاعتبار للصحافة بوصفها شهادة على الحقيقة.