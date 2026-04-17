معرض تونس الدولي للكتاب ينطلق 23 أبريل بمشاركة 394 دار نشر

تقام الدورة الأربعون لمعرض تونس الدولي ⁠⁠للكتاب ⁠⁠في الفترة من 23 أبريل/نيسان إلى 3 مايو/أيار بمشاركة 394 دار ⁠⁠نشر من بينها 184 دار نشر تونسية و210 من الخارج.

وتحل إندونيسيا (ضيف شرف) المعرض ⁠⁠الذي تشارك فيه 37 دولة في إطار التوجه نحو تعزيز الانفتاح على التجارب الثقافية الآسيوية. ويبلغ عدد عناوين الكتب المطروحة للجمهور أكثر من ‌‌148 ألف عنوان.

وقال مدير المعرض محمد صالح القادري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الدورة الجديدة تسجل "حضورا دوليا متزايدا وتنوعا في المضامين والبرامج.. بما يعزز مكانة المعرض كأحد أبرز التظاهرات الثقافية في تونس".

ويشهد المعرض مشاركة ⁠⁠أسماء أدبية بارزة، من بينها ⁠⁠الروائي الجزائري سعيد خطيبي الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2026، إلى جانب برنامج مخصص للأطفال يضم 216 ⁠⁠نشاطا موزعة على 7 أجنحة بمشاركة 75 مؤسسة، يجمع بين ⁠⁠الفنون التقليدية والتقنيات الحديثة.

ويتضمن البرنامج الثقافي ⁠⁠للمعرض سلسلة من الندوات واللقاءات وجلسات النقاش التي تتناول قضايا الترجمة والملكية الفكرية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بمشاركة نحو ‌‌150 ضيفا، إضافة إلى إحياء ذكرى ميلاد الفيلسوف والعالم ابن رشد، مع الاحتفاء بالفائزين بالجوائز ‌‌السنوية ‌‌للمعرض في النشر والترجمة والإبداع الأدبي والفكري.