المعرض الدولي للكتاب بالرباط يحتفي بالرحالة بن بطوطة

اختار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، فرنسا "ضيف شرف" دورته الحادية والثلاثين المزمع تنظيمها في الفترة من الأول وحتى العاشر من مايو/أيار، مع الاحتفاء بشخصية الرحالة المغربي ابن بطوطة وتسليط الضوء على أدب الرحلات.

وتزامن الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض مع احتفال المغرب باختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الرباط "عاصمة عالمية للكتاب" لعام 2026.

وقال منظمو المعرض اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن الدورة الجديدة تشهد مشاركة 890 عارضا، من بينهم 320 بطريق مباشر و570 بطريق التوكيل، يمثلون 60 بلدا من مختلف القارات، كما يقدمون أكثر من 130 ألف عنوان كتاب في مختلف مجالات الأدب والثقافة والمعرفة.

ويشمل برنامج الدورة الحادية والثلاثين أكثر من 200 فعالية متنوعة بمشاركة 720 ضيفا من داخل المغرب وخارجه من مثقفين ومفكرين ومبدعين لمناقشة مختلف القضايا الثقافية ومستجدات الصناعات الإبداعية. ويركز جناح "ضيف الشرف" على فئة الشبان والناشئين مع استضافة الكاتبة الفرنسية الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب آني إرنو.

وفي إطار الاحتفاء بالشخصيات المغربية البارزة، يقيم المعرض "رواق ابن بطوطة" الذي يستضيف سلسلة ندوات عن الرحالة الشهير الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي مع عرض مخطوطات ووثائق نادرة حول ذاكرته وخرائط تحكي مسار رحلته من المغرب إلى الصين.

وتكرم الدورة الجديدة من المعرض بائعي الكتب المستعملة الذين وصفهم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في المؤتمر الصحفي بأنهم "أبطال الظل الثقافي".