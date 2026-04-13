وثائقي "داخل غزة" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان "فيغرا" الدولي بفرنسا

نال وثائقي "داخل غزة"، الذي يتناول يوميات مراسلين لوكالة فرانس برس في غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الجائزة الكبرى للنسخة الثالثة والثلاثين من مهرجان "فيغرا" الدولي للأفلام الوثائقية نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا.

يحمل الفيلم توقيع المخرجة الفرنسية هيلين لام ترونغ، وهو إنتاج مشترك بين "أرته فرنسا" و"آر تي بي إف" (RTBF) و"فاكتستوري".

ويتابع العمل، الذي يمتد لـ 76 دقيقة، حياة أربعة صحافيين ومتعاونين مع وكالة فرانس برس يروون صعوبات ممارسة مهنتهم في قطاع تمزقه الحرب، في ظل منع وصول الصحافة الأجنبية إليه، وقد نال هذا العمل الفرنسي البلجيكي جائزة الجمهور أيضا.

غزة في قلب الجوائز: "شظايا حرب" و"سلاح الجوع"

لم تكن الجائزة الكبرى هي الحضور الوحيد لفلسطين في المهرجان الذي شهد مشاركة 57 عملا في مسابقته الرسمية، حيث توزعت الجوائز كالتالي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: نالها فيلم "شظايا حرب" للمخرجة سولين شالفون فيوريتي، المتمحور حول شهادات نساء من قلب الحرب، من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

أما فئة "تنويه خاص" فقد منحتها لجنة التحكيم لوثائقي "غزة سلاح الجوع" لفاني موريل وجيريمي بير، الذي يوثق المجاعة التي طالت أكثر من 500 ألف شخص في غزة بحسب التقارير.

يذكر أن المخرجة فاني موريل قد كرمت العام الماضي عن وثائقي حول الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

حقوق الإنسان والأصوات المناهضة للحروب

شملت منصة التتويج أعمالا وثقت صراعات سياسية واجتماعية بارزة:

جائزة حقوق الإنسان: منحت لفيلم "السجناء السياسيون، الأصوات التي تتحدى الكرملين" لمانون لوازو وإكاتيرينا مامونتوفا، حول السجناء الروس الذين انتقدوا الحرب في أوكرانيا.

أما فئة "دون الأربعين دقيقة": حاز وثائقي "قصة حياة" لفلورانس إيلو على الجائزة الكبرى.

وذهبت جائزة "تير ديستوار إينا-فيغرا" لفيلم "كاترين لوروا، فرنسية في حرب فيتنام" لماري كريستين غامبار، الذي يستعرض مسيرة إحدى النساء القليلات اللواتي غطين حرب فيتنام (1966-1968).

أما فئة "من منظور آخر" فقد نال فيها فيلم "جيزال الاثنتان" جائزة الجمهور، وهو يتناول نضال شابتين عام 1978 لإقرار الاغتصاب جريمة جنائية بدعم من المحامية جيزيل حليمي.