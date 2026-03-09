رمضان في مرآة الأدب.. قراءة في أربع تجارب إسلامية

مع إطلالة رمضان المبارك كل عام، يعود المسلمون إلى صيامهم وقيامهم، حاملين تراثا روحيا ضاربا في أعماق التاريخ. ولم يقتصر هذا التراث على الشعائر فحسب، بل امتد ليشكل نسيجا أدبيا ثريا، صاغه الشعراء والكتاب عبر العصور، فحولوا أيام رمضان الفضيل إلى لوحات نابضة بالمعاني.

تفتح الجزيرة نت، من خلال هذا التقرير، نافذة على النصوص الأدبية في أربع بيئات إسلامية مختلفة، تستعيد من خلالها صورة رمضان كما رسمها باحثون من إيران وسوريا وغينيا والهند، وتتأمل كيف صاغ الأدباء تجربتهم الرمضانية، وكيف تحول الصوم من فريضة دينية إلى نص جمالي مفتوح التأويل.

التجربة السورية.. رمضان بين ذاكرة الطفولة ويقظة الضمير

يعد استقبال رمضان تقليدا عريقا في الثقافة العربية الإسلامية، فقد اعتاد الشعراء على استقبال رمضان بقصائد تفيض بالفرح والابتهال.

عن تجربته الشخصية، يبدأ الروائي السوري إبراهيم اليوسف حديثه بكشف طبيعة علاقته برمضان، قائلا: "تشكل علاقتي برمضان علامة خاصة، إذ لا أستقبله بفرح احتفالي كل عام ولا بعادة تقليدية، محاكية للجو العام، إنما أستقبله برهبة تشبه الدخول إلى ذاكرة مفتوحة، إنها رهبة تنبع من نشأتي، من محيطي العائلي، من تراكم الصور والتصورات الموروثة".

ويلفت اليوسف إلى تحول جوهري في مفهوم الصوم عبر التاريخ، فيشرح أن "قراءة التاريخ الأدبي لاحقا أكدت لي أن الصوم بالشكل الذي أعرفه لم يكن حاضرا في الأزمنة الأولى من الشعر، إذ عرف القدماء الجوع قسوة فرضتها الصحراء والحرب، ولم يخوضوه عبر اختيار أخلاقي إيماني".

ويعترف الشاعر السوري بخصوصية اقترابه من الهلال قائلا: "أشعر بأنني أدخل امتحانا شخصيا، لا أحد يراقبني، غير أن ذاكرة كاملة تنظر إلي، أصوم وفاء قبل أن أصوم التزاما".

ويقدم وصفه الخاص لتجربة الجوع في رمضان: "الجوع يكشف هشاشة الإنسان، والعطش يذكره بحدوده، والصمت يمنحه فرصة لسماع صوته الداخلي. عند هذه النقطة يتحول الصوم إلى تجربة إنسانية عامة، لا إلى طقس خاص بطائفة أو زمن".

ولهذا، حين يكتب عن رمضان، يؤكد أنه لا يراه شهرا للموائد ولا موسما للطقوس، بل "أكاديمية إلهية عليا للصبر، الصبر بوصفه قدرة على تأجيل الرغبة، وتقديم المواجهة والجلد على الملذة وإعادة ترتيب الأولويات".

التجربة الإيرانية

يقدم الكاتب والمترجم الإيراني حميد رضا مهاجراني رؤية عميقة لعلاقة الإيرانيين بشهر رمضان، حيث يمزج الحسي بالروحاني في لوحة فريدة.

يقول مهاجراني: "رمضان بالنسبة لنا يحمل معه الكثير من العطايا، مع رمضان ندرك رائحة الخبز الطازج، وعبق التفاح، ونسمع إلى أنغام شجريان العذبة وهو ينشد غزل مولانا جلال الدين الرومي":

أُغلق هذا الفم فانفتح فم آخر ليصير الآكل لقيمات الأسرار

هذا البيت، كما يرى مهاجراني، يختصر فلسفة الصيام برمتها؛ إنه انتقال من الجسداني إلى الروحاني، من الظاهر إلى الباطن.

وعن أبرز الصور البلاغية التي استخدمها الأدباء الإيرانيون، يؤكد: "جسّد الأدباء الإيرانيون رمضان في صور نورية شفافة، فشبهوه بالضيف الكريم الذي يحل بالبركات، وبالربيع الروحي الذي يزهر في القلوب بعد جدبها". ويوضح: "استعاروا له ألفاظ الطهر والمطر والنور، فجعلوا الصوم مصباحا يبدد ظلمات النفس، ونهرا يغسل أدرانها، فكأن الشهر عندهم فجر يتجدد في ضمير الأمة كل عام".

وينتقل مهاجراني إلى الحديث عن البعد الأخلاقي في التصوير الأدبي، فيشرح في حديثه للجزيرة نت، كيف تحولت الأخلاقيات الرمضانية إلى صور حية: "صوّر الأدب الرمضاني الصبر تاجا على جبين الصائم، والرحمة جناحا يظلل الفقراء، والتكافل جسرا تعبر عليه المودة بين الناس، كانت القصائد والخطب تبرز مشاهد الإيثار وكسر الأنانية، وتربط الجوع بإحساس أعمق بآلام المحتاجين". وهكذا تحوّل الشهر في البيان الأدبي إلى مدرسة أخلاقية حية.

أما عن سرّ تفرّد التصوير الأدبي لرمضان مقارنة بالمناسبات الأخرى، فيرى مهاجراني أنّ ذلك يعود إلى أصالة التجربة حيث يتميّز تصوير رمضان في التراث بأصالة نابعة من "عمق التجربة الروحية، لا من مجرّد الاحتفاء الشكلي بالمناسبة". فبينما اقتصر وصف بعض المناسبات على المظاهر والزينة، يشير المترجم مهاجراني إلى أنّ رمضان "انفرد بحضور وجداني يمس صميم الإنسان، ومن ثم بدا أدبه أكثر صدقا وتأملا، وأقرب إلى جوهر القيم".

ويخص مهاجراني الهلال باهتمام خاص إذ يقول: "يشكل استقبال هلال رمضان لحظة أدبية فريدة، لأن الهلال يجيء كخيط فضة يشق سواد السماء، يوقظ في النفوس ترقبا عذبا وأملا متجددا، إنه رمز البدء بعد انتظار، وإشارة العهد بين الأرض والسماء. لذا احتفى به الأدباء بوصفه بشارة نور وميثاق صفاء".

ويضيف المترجم الإيراني: "حولت البلاغة الأخلاق إلى صور حية؛ فجعلت الصبر صخرة تتحطم عليها الشهوات، والرحمة نهرا يتدفق بالعطاء، والتكامل بنيانا تشد بعضه بعضا". بهذه الاستعارات انتقلت القيم من حيز التجريد إلى مشاهد محسوسة تلامس الوجدان.

ويتوقف مهاجراني عند مفهوم "الجوع العاقل" في الأدب، معتبرا أن الانتقال من ألم الجوع إلى حكمة الجوع هو علامة على النضج الأدبي، ويرى أن "الجوع في رمضان، ليس حرمانا جسديا فحسب، بل يقظة أخلاقية تهذب الإرادة، إنه جوع يعلم القلب القناعة، ويذكر الغني بحق الفقير، وهنا تتجلى عبقرية الأدب في كشف المعنى وراء المعاناة".

التجربة الهندية

من شبه القارة الهندية، يقدّم البروفيسور عبد الغفور الهدوي كوناتدي، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية في كلية تونجان الحكومية، رؤية نقدية معمقة، تتجاوز الوصف إلى التحليل، وتنطلق من اللغة إلى الفلسفة.

يرى الهدوي أولى الصور البلاغية وأعمقها على الإطلاق في كلمة "رمضان"، حيث تحمل بعدا رمزيا بالغ الثراء. وهذا الشاعر الهندي أبو سهيل أنور عبد الله الفضفري، مرحبا بقدوم شهر رمضان في قصيدة "مرحبا بشهر الخير":

أظلَّ عليكمْ شهرُ خيرٍ على خَيرِ يُضيءُ سناهُ في القلوب سنَا بدْرِ

تلأْلأَ منهُ ليلهُ ونهارهُ بأنواعِ خيراتٍ تدومُ بلا ضَجرِ

وعن تجسيد الأخلاقيات الرمضانية، يؤكد عبد الغفور أن الصبر تحوّل في القصائد من "مجرد احتمال للجوع إلى فلسفة صمود وضبط للذات".

وينتقل إلى تقييم نقدي لافت، فيقارن بين أصالة تصوير رمضان وغيره من المناسبات، فبينما تظل صور الأعياد أو الحج محكومة غالبا بالإطار الاحتفالي الخارجي.

ويوضح عبد الغفور الهدوي أن "الرمضانيات قد تحولت الإنسان بين ضرورات الجسد وأشواق الروح، وهو ما منحها صدقا فنيا وعمقا نفسيا". وقد تجلت هذه الرؤية في نتاج كبار الأدباء؛ فبينما رأى بعضهم في الصوم غسولا للأرواح، وصفه آخرون رياضة ونسكا، واستلهم غيرهم من هلاله إشراقة الوجود.

أما عن لحظة استقبال الهلال، فيصفها الهدوي بأنها "نقطة التحول" الروحية الكبرى. وتتجلى فرادتها في الجمع بين "دهشة الرؤية البصرية" و"يقين التوبة الوجداني".

وعن مفهوم "الجوع" في رمضان، فيرى البروفيسور كوناتدي أنه لم يعد "الصوم حرمانا اضطراريا، بل اختيارا واعيا، يضع الغريزة تحت سلطة العقل، حيث تتحول المعدة الخاوية إلى مرآة يرى فيها الغني ملامح الفقير المنسية". إنها حالة من "اليقظة الوجدانية" التي "تخرج المرء من دوامة الروتين والامتلاء، لتضعه في مواجهة مباشرة مع ضميره".

رمضان في شعريّة التقاليد الأفريقية

من غرب أفريقيا، يطل علينا البروفيسور كبا عمران، عميد كلية الآداب وعلوم اللغة ومدير برنامج دكتوراه اللغة والحضارة العربية بجامعة الجنرال لانسانا كونتي، كوناكري، جمهورية غينيا، ليقدّم صورة لرمضان، تتشكّل في رحم التقاليد الاجتماعية والاحتفالات الجماعية.

ويؤكد عمران على خصوصية شهر رمضان في غرب القارة "تتغير مظاهر حياة المسلمين في غرب أفريقيا مع حلول رمضان، حيث تصنع الأسر أنواعا من الأطعمة الخاصة، وتكثر لقاءات الإفطار الجماعي وصلاة التراويح، وما يتبع ذلك من عيد الفطر الذي يستعد له أرباب الأسر".

كما يربط بين هذه الظواهر الاجتماعية والإبداع الشعري، فيشرح في حديثه للجزيرة نت "تثار النفوس لاستقبال شهر الصوم، وتتهيج المشاعر لما فيه من تقاليد، وتتأثر القلوب بما فيها من نفحات روحية".

ومن أجل هذا، لا بد أن تظهر مكانة الصوم وشهره المبارك في ما يتغنى به الشعراء الأفارقة، وكم من شاعر رحب به كضيف كريم، وكم منهم ودعه كضيف عزيز، وكم منهم يحن له عند قربه. ويقدم البروفيسور عمران نماذج من الشعراء الأفارقة الذين خلدوا رمضان في قصائدهم، ومن أبرزهم الشاعر النيجيري عبد الرحمن الزكوي، الذي يقول في رائيته الشهيرة:

ليلاً يَبُثُّ لمعشر الإسلامِ في كل الأراضي نفحةَ المعطارا

ليلاً يسير مع الملائك زائراً هو خيرُ من زار الأنامَ وسارا

أما الشاعر الغامبي محمد الإمام غساما، فيتجاوز الوصف إلى تحديد الفضائل، فيجعل من رمضان محطة للتربية الروحية والاجتماعية:

رمضان تذكرةٌ لنا، بل إنه شهرُ الجهادِ بروحنا والذاتِ

زِدْ أنه شهرُ التسامح بيننا فيه يعمُّ الخيرُ بالصدقاتِ

ويلفت البروفيسور الغيني الانتباه إلى ظاهرة شعرية لافتة، وهي تعدد القصائد التي ترحب برمضان.

يذكر أن الشاعر يعقوب دوكوري من مالي نظم قصيدة "أهلا أهلا يا رمضان"، كما نظم الشيخ أحمد بمبا السنغالي قصيدته المشهورة "خير ضيف"، ويشير كبا عمران إلى أن أكثر ما يميز رمضان في هذه المنطقة هو "تلاوة القرآن في التراويح والتهجد"، وهو ما انعكس في القصائد، كما في اللامية التي يقول صاحبها:

فها رمضان يسمعنا لحونا من القراء في نفل الليالي

ويطربنا بأصوات الدعاة دعاة للفضيلة والكمال

مزامر آل داود في المصلي يجود بالكتاب بلا اختلال

وحتى في وداع رمضان، تفيض المشاعر فينظم الشعراء قصائد الوداع، كما في ديوان الشيخ أبي الخليفة سي السنغالي:

ضاقت قلوبُ أحبَّةٍ من فرقةِ الحبِّ الصفيِّ لنعم ضيفٍ مُرادْ

إنَّا نودُّ لقاءَه في كلِّ عامٍ بِسَدادِ رَبٍّ طوَّلَ عمرَنا بسَدادْ

لوحة متكاملة

تقدم لنا هذه الأصوات الأربعة لوحة متكاملة الألوان، تثبت أن رمضان لم يكن أبدا مجرد طقس ديني جامد، بل كان وما زال منجم إبداع لا ينضب، يلهم الشعراء والكتاب في مختلف بيئاتهم لصياغة تجربتهم الإنسانية والروحية الأكثر عمقا وصدقا.

في إيران، نرى رمضان ضيفا نورانيا وربيعا روحيا. وفي غربي أفريقيا، وتحديدًا غينيا كوناكري، نراه تقاليد اجتماعية ونفحات شعرية. وفي جنوبي الهند، نراه موضوعًا للتأمل الفلسفي والنقد الأدبي. وفي سوريا، يشكل ظاهرة شخصية وامتحانًا للضمير.

وبالرغم من تنوع هذه الصور، يبقى الخيط الناظم واحدًا؛ إنه البحث عن المعنى، عن تلك اللحظة التي يلتقي فيها الجسد بالروح والفرد بالجماعة، والأرض بالسماء.