أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مدينة طهران أحمد علوي أن الغارات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير/شباط، أسفر في يومه الأول عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وأشعل فتيل حرب امتدت آثارها إلى المنطقة برمتها.

وقال علوي: استُهدف بشكل مباشر ما لا يقل عن 120 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا في مختلف المحافظات، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بنيوية جسيمة .

وأشار بحسب التلفزيون الرسمي إلى قصر غولستان، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب مواقع أخرى، بينها قصر الرخام، ومتحف تيمورتاش المعروف أيضا بمتحف الحرب، وقصر سعد آباد، وكلها في طهران.

إرث القرن العشرين

وسعد آباد هو مجمع تاريخي ضخم في شمال طهران، يضم عددا من القصور والمباني الأثرية الواقعة في منطقة حرجية واسعة، ويعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين.

كما يضم عددا من المتاحف المخصصة لتاريخ إيران الثقافي، ومنه إرث حقبة الشاه المخلوع من السيارات والأزياء الرسمية والهدايا التذكارية من قادة الدول.

وإلى جانب المتاحف، يضم المجمع مقري إقامة الرئيس الإيراني ومحافظ طهران، بينما تقع منشآت للحرس الثوري والسلطة القضائية على مقربة منه.

مواقع عالمية تحت القصف

وفي منتصف مارس/آذار الجاري، أحصت اليونسكو أربعة مواقع متضررة من بين 29 موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي في إيران. والمواقع هي:

قصر غولستان: الذي يُقارن أحيانا بقصر فرساي، وهو من أقدم المواقع في العاصمة الإيرانية.

جامع أصفهان: في وسط إيران.

قصر جهل ستون: في أصفهان أيضا.

المواقع الأثرية: في وادي خرم آباد (غرب إير ا ن ).

كما تضررت منازل تاريخية عدة في مدينة بوشهر الساحلية المطلة على الخليج. وفي أصفهان، لحقت أضرار بساحة نقش جهان، وهي تحفة معمارية شُيّدت في القرن السابع عشر، تحيط بها مساجد وقصر وبازار.