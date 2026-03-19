30 رمضان.. ذكرى رحيل داهية العرب وحارس السنة وغدر بونابرت

تعد ليلة عيد الفطر في الذاكرة التاريخية ليلة "انطواء السير العظيمة"؛ ففيها رحل داهية العرب وفاتح مصر، وفيها غاب حارس السنة النبوية، بينما شهدت ولادة عقول أندلسية صاغت وجدان الفكر الظاهري، ووقائع سياسية رسمت ملامح دول العصر الحديث.

وفاة "داهية العرب" عمرو بن العاص (43 هـ/ 664 م)

تمثل وفاة عمرو بن العاص في ليلة عيد الفطر وهو والٍ على مصر، نهاية جيل "الدهاة الأربعة" في العرب.

سجلت له لحظات إنسانية مهيبة عند الاحتضار، حيث روي عنه بكاء طويل ندمًا وخوفًا، وكان يقول: "اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك".

ترك عمرو خلفه "فسطاط مصر" كأول عاصمة إسلامية في أفريقيا، وجامعه الشهير الذي كان "جامعة" سبقت الأزهر بقرون، ورسخ بفتحه لمصر الامتداد الاستراتيجي للدولة الإسلامية نحو المغرب والشمال الأفريقي.

وفاة الإمام البخاري (256 هـ/ 870 م)

توفي الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ليلة العيد بقرية "خرتنك" في بخارى، بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب الفتن والمضايقات السياسية التي لاحقته في أواخر عمره.

رحل البخاري وقد أتم "الجامع المسند الصحيح"، المشروع الذي استغرق 16 عامًا من التدقيق والتعبد؛ حيث كان لا يضع حديثًا إلا واغتسل وصلى ركعتين.

بوفاته، فقد العالم الإسلامي أدق عقلية نقدية وتوثيقية في تاريخ الرواية الحديثية.

الإمام ابن حزم الأندلسي: من القصور إلى المحابر

وُلد في "الزهراء" بقرطبة (384 هـ/ 994 م) لأسرة وزارية ثرية في عهد الحاجب المنصور، لكنه آثر حياة العلم على بريق السلطة.

جدد المذهب الظاهري ليجعله مذهبًا يعتمد على النص المباشر بعيدًا عن التوسع في القياس والرأي.

يعد ابن حزم أول من كتب في "مقارنة الأديان" بمنهج علمي رصين في كتابه "الفصل"، كما خلد الجانب النفسي والوجداني في رائدته "طوق الحمامة"، ليصبح جسرًا معرفيًا بين الفقه والأدب والفلسفة.

اغتيال الأفضل شاهنشاه: بداية الانكسار

كان الأفضل هو "الحاكم الفعلي" للدولة الفاطمية، وهو بن بدر الجمالي (مجدد أسوار القاهرة).

اغتيال في ليلة العيد (515 هـ/1121 م) اغتاله الحشاشون (الباطنية) وقيل بتحريض من الخليفة الآمر بأحكام الله للتخلص من سطوته.

مثلت وفاته بداية الانهيار الفعلي لمنصب "الوزير المفوض" وضعف القبضة العسكرية الفاطمية أمام الزحف الصليبي.

سقوط يافا وغدر نابليون

سقطت مدينة يافا الفلسطينية في يد الفرنسيين في أواخر رمضان (1213 هـ/1799 م) لتشهد واحدة من أبشع جرائم الحرب في التاريخ الحديث.

أعدم نابليون بونابرت نحو 4000 من الحامية العثمانية الذين استسلموا بناء على وعود بالأمان، مما جعل "يافا" رمزا للصمود التاريخي في وجه الغدر الاستعماري.

تأسيس إمارة شرق الأردن

شهد هذا التاريخ (1341 هـ/1923 م) اعتراف بريطانيا رسميا بالملك عبد الله بن الحسين تحت الانتداب.

كانت هذه الخطوة حجر الزاوية في رسم الخارطة السياسية لبلاد الشام بعد سقوط الدولة العثمانية، وهي النواة التي تشكلت منها "المملكة الأردنية الهاشمية" الحالية.