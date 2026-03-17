الدوحة- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر (كتارا) عن أسماء الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في نسختها التاسعة لعام 2026.

وفاز بالجائزة الأولى القارئ محمد الوافي إدريس حمد من ليبيا، ومقدارها 500 ألف ريال (نحو 137 ألف دولار)، بينما نال الجائزة الثانية القارئ ضرغام جهادي خضير من العراق، وقيمتها 400 ألف ريال (نحو 110 آلاف دولار).

وحصل على الجائزة الثالثة القارئ مهدي غلام نجاد من إيران، وقيمتها 300 ألف ريال (نحو 82 ألف دولار)، وحصل على الجائزة الرابعة القارئ سيد مصطفى حسيني من إيران، وقيمتها 200 ألف ريال (نحو 55 ألف دولار)، وحصل على الجائزة الخامسة القارئ أحمد صافي الحلبي من سوريا، وقيمتها 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار).

جيل "كتارا"

تتراوح أعمار الفائزين الخمسة ما بين منتصف العشرينيات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، وهذه الفئة العمرية هي الأكثر مشاركة ليس في الدورة الحالية فحسب بل في أغلب الدورات المتعاقبة للجائزة.

الفائزون الخمسة ارتبطوا بالقرآن الكريم منذ طفولتهم، وجميعهم منخرطون في مهنة تعليم القرآن الكريم وتلاوته في بلدانهم، وزاد القارئ محمد الوافي إدريس حمد الفائز بالجائزة الأولى بتأليف الأناشيد الدينية التي تمجد تعاليم الإسلام وتشجع الشباب على التمسك بتعاليمه السمحة.

وأعرب الفائزون الخمسة عن اعتزازهم بالتتويج بجائزة كتارا لتلاوة القرآن، التي اعتبروها جائزة استثنائية لا يوجد لها مثيل في العالمين العربي والإسلامي، لما تتميز به من شفافية في التحكيم وحسن تنظيم، فضلاً عن قيمتها المادية الكبيرة.

تتويج رسمي وعالمية صاعدة

في غضون ذلك، توج المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الدكتور خالد السليطي الفائزين في بث مباشر نقله تلفزيون قطر.

وعقب التتويج، أكد السليطي أن جائزة كتارا لتلاوة القرآن أصبحت عالمية بدليل الزيادة المستمرة في أعداد المشاركين من دول أجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد المشاركات من 46 دولة أجنبية وصل إلى 611 مشاركة في الدورة الحالية للجائزة مقابل 655 مشاركة من 17 دولة عربية.

معايير تحكيم دقيقة

من جانبهم، اتفق أعضاء لجنة التحكيم على أن النسخة التاسعة هي الأكثر تميزا نظرا لتقارب مستويات المتسابقين، مما زاد من حدة التنافس وصعّب مهمة المحكمين.

وكانت لجنة الفرز قد اختارت 100 متسابق لخوض التصفيات النهائية من 20 دولة عربية وأجنبية، حيث تأهل 53 مشاركا من الدول العربية و47 مشاركا من دول غير عربية.

وأطلقت مؤسسة كتارا الجائزة في مارس/آذار 2017 بهدف اكتشاف المواهب المتميزة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل وفق قواعد علم التجويد، للوصول إلى أجمل وأعذب الأصوات.