22 رمضان.. اليوم الذي أعاد هندسة خارطة العالم من بدر إلى مدينة الزهراء

تحفل ذاكرة 22 رمضان بتحولات مفصلية رسمت ملامح السيادة والبيان في التاريخ الإسلامي. ففي مثل هذا اليوم عام 2 للهجرة (مارس/آذار 624)، لم تكن عودة النبي ﷺ إلى المدينة المنورة عقب "غزوة بدر الكبرى" مجرد تحرك عسكري عابر، بل كانت إعلانا استراتيجيا بانتهاء "مرحلة الاستضعاف" وبزوغ فجر "السيادة".

وقد مثل دخوله ﷺ المدينة في هذا التاريخ لحظة حاسمة لتبديد غبار "الحرب النفسية" التي أثارتها القوى الداخلية من المنافقين واليهود، ليعيد النصر صياغة المشهد السياسي في شبه الجزيرة العربية، محولا المدينة إلى قطب مهاب الجانب، ليتبدد أمام وقع الغنائم والأسرى كل رهان على وأد الدولة الناشئة.

عبد الرحمن الناصر: بعث الخلافة ومجد الأندلس

وفي امتداد لزخم هذا اليوم، شهد عام 277 هـ (يناير/كانون الثاني 891) ميلاد عبد الرحمن الناصر في قرطبة، الشخصية التي قدر لها أن تبعث مجد الخلافة في الأندلس بعدما فتتتها الثورات والنزعات الانفصالية.

تسلم الناصر الحكم في ظروف بالغة التعقيد، لكنه استطاع بعبقريته العسكرية والإدارية توحيد البلاد وإعلان "الخلافة الأموية" عام 316 هـ، محولا قرطبة في عهده الذي امتد لنصف قرن إلى عاصمة للعالم، ومركزا دبلوماسيا وحضاريا في قلب "مدينة الزهراء"، لتغدو الأندلس في القرن الرابع الهجري القوة العظمى المهيمنة على حوض البحر الأبيض المتوسط.

ابن تيمية بالقاهرة: صمود الفكر في وجه السلطة

وعلى صعيد الصراع الفكري والاشتباك مع السلطة، سجل يوم الخميس 22 رمضان عام 705 هـ (أبريل/نيسان 1306) وصول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرة في ذروة العصر المملوكي، ليواجه مجلسا للمحاكمة بقلعة الجبل حضره القضاة الأربعة.

لم يكن النقاش الذي دار في أروقة القلعة دينيا فحسب، بل كان صراعا وجوديا حول استقلال الفتوى وحرية الفكر في مواجهة المؤسسة الرسمية.

ورغم انتهاء المجلس بسجنه في "جب القلعة"، فإن ابن تيمية استطاع تحويل زنزانته إلى مدرسة بإنتاجه العلمي الغزير، مكرسا صمود الحجة والبيان في أصعب الظروف السياسية.

أحمد ديدات: ريادة المناظرة وتجديد الخطاب الدعوي

وفي التاريخ المعاصر، برز 22 رمضان عام 1336 هـ (يوليو/تموز 1918) كذكرى لميلاد الداعية أحمد ديدات، الذي أعاد صياغة الخطاب الدعوي الإسلامي في جنوب أفريقيا والعالم.

انتقل ديدات بالدعوة من أطر الوعظ التقليدية إلى رحاب "المناظرة العقلية"، مستندا إلى دراسة نقدية عميقة للنصوص الأصلية، مما جعله مدرسة عالمية أسلم على يديها الآلاف.

ورغم المرض العضال الذي أصابه لاحقا، ظل "الرجل الذي لا يتكلم" ملهما لأجيال من الدعاة، مرسخا فكرة أن الحجة القوية هي السلاح الأنجع في صراع الأفكار العالمي.