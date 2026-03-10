21 رمضان.. عقيقة الحسن ورحيل مؤسس الدولة العثمانية

يمثل الحادي والعشرون من رمضان في الذاكرة التاريخية يوما للتحولات الكبرى؛ ففيه طويت صفحة المؤسس الأول لأعظم إمبراطوريات الإسلام المتأخرة، وفيه سجلت ملاحم الشام ضد الصليبيين، وشهدت فلسطين تضحيات كبار مشايخها في وجه الاحتلال البريطاني.

عقيقة الحسن بن علي (3 هـ)

في مثل هذا اليوم من العام الثالث للهجرة، عقّ النبي ﷺ عن حفيده الحسن بن علي بن أبي طالب (ابن ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم)، فذبح عنه عقيقة في يومه السابع، وحلق رأسه وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة، في سنة نبوية جليلة للاحتفاء بالمولود.

اختيار اسم "الحسن" كان تحولا عن أسماء الجاهلية (حيث أراد الإمام علي تسميته ‘حربا’)، وجاءت الصدقة بزنة شعره فضة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وربط الفرح الشخصي بحق الفقراء، وهو ما جعل ميلاد سبط النبي الأول يوما مشهودا في تاريخ آل البيت.

مولد مروان بن الحكم (2 هـ)

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان في مثل هذا اليوم، وُلد مؤسس الدولة الأموية الثانية (الفرع المرواني) حيث بويع بالخلافة في مرحلة حرجة.

أهميته تكمن في كونه "المؤسس الثاني" للدولة الأموية. بويع بالخلافة في مؤتمر "الجابية" (64 هـ) والبلاد في حالة تمزق كامل؛ حيث كانت معظم الأقاليم تدين بالولاء لعبد الله بن الزبير.

استطاع في فترة وجيزة، استعادة مصر والشام من يد الزبيريين، وبموته في رمضان، كان قد أرسى القواعد التي مكنت ابنه عبد الملك من القضاء على الفتنة واستكمال توحيد الدولة الإسلامية تحت راية واحدة لعقود طويلة.

الدولة العثمانية.. رحيل المؤسس (726 هـ)

في 21 رمضان، توفي المؤسس عثمان بن أرطغرل في مدينة "بورصة". انتقل عثمان بإمارته من قبيلة حدودية صغيرة إلى دولة فتية أصبحت لاحقا حامية حمى الإسلام لستة قرون.

ولد عثمان عام 656 هـ، وهي السنة ذاتها التي سقطت فيها بغداد على يد هولاكو؛ فكان ميلاده إيذانا بميلاد قوة ستعيد للأمة هيبتها.

مات ولم يترك من حطام الدنيا سوى سيفه وفرسه ودرعه، وبقيت ذريته تتوارث "سيف عثمان" كرمز للسيادة.

ملاحم الحروب الصليبية

معركة "حارم" ونصر نور الدين زنكي (559 هـ): التحمت الجيوش الإسلامية بقيادة الملك العادل نور الدين محمود زنكي بالقوات الصليبية المتحدة في "حارم" قرب حلب.

استدرج نور الدين فرسان الفرنج بخطة "الانهزام التكتيكي"، مما عزل خيالتهم عن مشاتهم، فأطبق عليهم المسلمون وأسروا كبار قادتهم (أمراء أنطاكية وطرابلس)، وقُتل نحو 10 آلاف صليبيين، مما مهد لاستعادة حصون الشام.

فلسطين ومقاومة الاحتلال

استشهاد الشيخ فرحان السعدي (1356 هـ / نوفمبر/تشرين الثاني 1937): في مثل هذا اليوم، أعدمت سلطات الانتداب البريطاني الشيخ المجاهد فرحان السعدي (رفيق القسام).

نُفذ الحكم في الشيخ الذي تجاوز الـ 77 من عمره وهو صائم في رمضان. قاد ثورة 1929 في جنين، واستمر في جهاده حتى أُسر وبندقيته في يده، فصار إعدامه وقودا لاشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى.

أحداث متفرقة في التاريخ

وفاة الإمام ابن ماجة (273 هـ): رحل صاحب "السنن"، أحد الكتب الستة المعتمدة، بعد حياة حافلة بالطلب والتصنيف في التفسير والتاريخ.

حفر قناة السويس (1275 هـ / أبريل/نيسان 1859): بدأت في هذا اليوم أعمال الحفر الأولية في مشروع القناة بمصر، المشروع الذي ربط الشرق بالغرب وغير خارطة التجارة العالمية.