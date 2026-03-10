حين نفكّر في الفلاسفة، سرعان ما نرسم في أذهاننا صورة العزلة: رجال يلوذون بصوامعهم، بعيداً عن صخب المدن وتعقيدات العيش فيها.

غير أن سقراط يقوّض هذه الصورة النمطية؛ فقد كان فيلسوفا يعيش في قلب الحياة اليومية، بين الأسواق والمجالس، يسائل مَن حوله عن الخير والعدالة والحياة الصالحة، كاشفا -بهدوء مقلق- فجوات الوعي في نفوسهم ومجتمعهم.

إعادة رسم سقراط

يأتي كتاب "كأس الشوكران: سقراط، أثينا، والبحث عن الحياة الطيبة" للكاتبة البريطانية بيتاني هيوز، الصادر عن دار كنوبف دوبلداي الأميركية للنشر، ليعيد رسم هذه الشخصية في سياقها الحي، مقدّماً سقراط لا كاسم في كتب الفلسفة، بل ككائن من لحم ودم، منغمس في تفاصيل أثينا في أوجها، يعيش توتراتها وأسئلتها.

هكذا، لا نقرأ سيرة فيلسوف وحسب، بل نقترب من حياة تشكّلت في قلب المدينة، وانتهت بمحاكمة ستظل -إلى اليوم- موضع جدل وتأويل، تاركةً وراءها إرثاً مفتوحاً من التساؤل والتحدّي.

تفتتح هيوز مؤلفها بجملة تقريرية صريحة: "نحن نفكّر بالطريقة التي نفكّر بها لأن سقراط كان يفكّر كذلك"، مشيرة إلى أن تأثيره لا يقتصر على تاريخ الفلسفة، بل يمتد إلى طريقة تفكيرنا وعقلانيتنا اليوم.

ومن هذه البداية، تضع القارئ أمام فرضية مركزية: أن التفكير النقدي الذي نمارسه ليس مجرّد إرث نظري، بل امتداد حيّ لمنهج سقراطي تأسس قبل أكثر من ألفي عام. وتنجح الكاتبة هنا في تحويل الفكرة الفلسفية إلى تجربة معيشية، حيث يصبح التساؤل جزءاً من الحياة لا مجرّد نصّ يُقرأ في الكتب.

نشأة الفيلسوف وفلسفة الحوار

في قلب القرن الخامس قبل الميلاد، ترسم المؤلفة مشهداً حياً لأثينا وهي تتألّق كإحدى أعظم مدن العالم القديم: فضاء تتقاطع فيه السياسة بالفلسفة، وتُختبر فيه حدود الحرية والفكر في الساحات العامة. ضمن هذا المناخ المضطرب، يظهر سقراط بوصفه نتاجاً لمدينته بقدر ما هو فاعلٌ فيها، وهو ما يمنح قراءته بعداً ديناميكياً يتجاوز التصوير التقليدي للفيلسوف.

تتوقف المؤلفة عند تفاصيل نشأة سقراط، منذ ولادته عام 469 قبل الميلاد لأبٍ بنّاء وأمٍ قابلة (داية)، لتُبرز كيف تحوّلت هذه الخلفية البسيطة إلى مفتاحٍ لفهم منهجه لاحقاً. ومن هذه التجربة المبكّرة، تتبلور فكرة "التوليد" في فلسفته، كأسلوب يقوم على الحوار واستنطاق الأفكار، في ما يُعرَف بـ"المايوتكس" (Maieutics) -فن التوليد- وهو ما أكّده سقراط في حوارات أفلاطون، حين شبّه مهنته في استخراج الحقائق من عقول الناس بمهنة والدته في توليد الأطفال.

ومن خلال هذا البناء، لا يقدم النص سيرة فلسفية تقليدية، بل يعيد تشكيل سقراط الإنسان الذي يتكون داخل زمنه: فضوله، أسئلته، وحتى قلقه الوجودي، ليست صفات معزولة، بل انعكاس لعالم كان يعيد تعريف نفسه باستمرار.

أثينا وفيلسوفها المزعج

ما يميز الكتاب، الذي نقله إلى العربية الدكتور محمد بدوي بلغة رصينة حافظت على روح النص الأصلي، أنه لا يتوقف عند الوقائع أو الأفكار المجردة، بل يجمع بين التحليل الاجتماعي والسياسي والثقافي، مقدما صورة مركبة لسقراط بوصفه جزءا من نسيج المدينة.

هنا، تبرع هيوز في بناء مشهد أثينا الحي: أسواق مزدحمة، مسارح، احتفالات، وصراعات سياسية وعسكرية، في تصوير يمنح النص كثافة حسية واضحة. غير أن هذه الحيوية ليست غاية جمالية وحسب، بل أداة تحليلية تظهر كيف تتشكل الأسئلة الفلسفية في قلب التجربة اليومية. وبهذا، تنجح الكاتبة في ربط الفكر بالواقع، بدلا من عزله في إطار نظري أو أكاديمي جاف.

كما تعرض آثار الحروب التي أنهكت المدينة الإغريقية، مقدمة خلفية ضرورية لفهم شخصية سقراط الذي لم يترك وراءه أي نص مكتوب. إذ كل ما نعرفه عنه وصلنا عبر تلاميذه ومعاصريه، مثل أفلاطون وزينوفون وأريستوفانيس، وهو ما يجعل دراسته تحديا تاريخيا وفلسفيا في آن واحد.

وقد استثمرت الكاتبة هذا الغياب لتقديم صورة أقرب إلى إعادة تخييل موثقة، تمزج بين السرد الصحفي والتحقيق التاريخي، في محاولة لإعادة إحياء الشخصية داخل سياقها الإنساني.

فيلسوف الشارع

كان سقراط فيلسوف الشارع و"الأغورا" – ساحة المدينة المركزية- حيث يتلاقى الناس وتتقاطع الأفكار. لم يكن يبحث عن سلطة أو مال، بل عن الحقيقة، محاورا مواطنيه، دافعا إياهم إلى مراجعة معتقداتهم واستفزازهم بسؤال واحد: هل تفكرون حقا في ما تعيشون؟

كان يؤمن بأن الحياة التي لا نتأملها ولا نسائلها لا تستحق أن تعاش، وأن الفهم الحقيقي للذات لا يأتي إلا عبر الحوار والتفكير ومراجعة النفس باستمرار. وبهذا الأسلوب، أصبح سقراط نموذجا للفيلسوف الذي يعيش فكره، ولا يكتفي بالتنظير له. كانت كلماته، وأفعاله، ونمط حياته، درسا مستمرا حول كيفية العيش بوعي وصدق.

يعرض الكتاب، الصادرة طبعته العربية عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض، تفاصيل حياة سقراط اليومية: مشاركته في الحياة العامة، خدمته العسكرية، وتنقله بين مختلف طبقات المجتمع. وبهذا، تنجح المؤلفة في تقديم شخصية متعددة الأبعاد، تجمع بين البساطة الإنسانية والعمق الفكري، من دون أن تقع في تمجيد مفرط أو تبسيط مخل.

بأسلوبها الأدبي الرشيق والرصين، تنقلنا هيوز بين المشاهد التاريخية والحوارات الأخلاقية، لتجعلنا نعيش مع سقراط، نتأمل فلسفته، ونشعر بتحدياته ومعاناته، وكل تناقضاته وفضوله وحنقه أحيانا.

فقد أمضى الرجل جل حياته باحثا عن الحقيقة وإرشاد الشباب، غير متورط في السلطة، ولا متطلع إلى المال، ولا متسامح مع النفاق. عاش حياة متواضعة، لكنها غنية بالتجربة الإنسانية، عميقة بالمعرفة والتأمل.

المحاكمة والمصير: كأس السم والنبل

وهكذا، بعد حياة ملأتها التساؤلات والنقاشات، يصل الفيلسوف العجوز إلى اللحظة الحاسمة، ليواجه مجتمعا جاهلا جزئيا، مرتبكا، ومهووسا بالسلطة والمظاهر، فكان مصيره الموت عام 399 قبل الميلاد، إثر محاكمة هزلية بتهمتي "إفساد الشباب" و"عدم احترام الآلهة". فحكم عليه بشرب كوب السم، المصنوع من نبتة الشوكران، وقد رفض العرض بالفرار أو التنازل عن معتقداته. وبالتالي، اختار مواجهة مصيره بشجاعة نادرة، متناولا كأس السم بإرادته.

وتكشف هذه اللحظة، كما تقدمها هيوز، عن مفارقة لافتة: إذ إن تناول المحكوم السم بيده يلقي عبء الفعل على الفرد نفسه، ويمنح السلطة مظهرا قانونيا يبرئها من وصمة القتل مباشرة. فلا تبدو هذه جريمة قتل، بل تغدو انتحارا برعاية الدولة.

يقدم كتاب "كأس الشوكران" صورة واضحة عن مصير الحكماء والنخبة في المجتمعات التي لا تفهم قيمتهم، فالتاريخ يمتلئ بالدروس المأساوية. ولعل أحد أعظم الدروس التي يمكن أن نستقيها من حياة سقراط: أن النبل والاستقامة، مهما بدت خالدة، غالبا ما تصطدم بالجهل والسلطة. فالمجتمع الذي يخشى الحقيقة ويستصعب النقد لا يقتل الفيلسوف وحسب، بل يحاول دفن الحكمة نفسها.

في النهاية، لا تبدو محاكمة سقراط حدثا تاريخيا منتهيا، بقدر ما تظل سؤالا مفتوحا يتردد صداه حتى اليوم. فهل كانت أثينا تحاكم سقراط… أم تحاكم ذاتها وعجزها عن مواجهة الحقيقة؟ وهل تغير شيء حقا منذ ذلك الزمن السحيق؟

هل أصبحنا، بعد أكثر من 2500 سنة، أكثر تسامحا مع الأسئلة المزعجة، ومع الأصوات التي تقلق يقيننا، أم أننا ما زلنا نكرر، بأشكال مختلفة، المحاكمة ذاتها كلما واجهنا فكرا يرفض الامتثال؟