عمّان- مع اقتراب شهر رمضان، نظمت مؤسسة "جدّي كنعان" المقدسية مهرجانها السنوي للأطفال في الأردن، ضمن سلسلة أنشطة تربوية تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بدينهم ومقدساتهم، لا سيما المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي مهرجان رمضان هذا العام في نسخته السابعة على التوالي، ليؤكد التزام المؤسسة بتقديم محتوى تربوي ممتع يربط بين التعلم والمتعة، ويهيئ الأطفال نفسيا وعمليا لاستقبال الشهر الفضيل، مع تعزيز ارتباطهم بالقدس والمسجد الأقصى وبقيمهما الدينية والتاريخية.

فعاليات تفاعلية تربوية

شمل المهرجان المقدسي أنشطة تربوية عدة صُممت بعناية لتعريف الطفل بتقاليد رمضان وقيمه الدينية، ومن أبرز هذه الأنشطة مسرح الدمى "هلّ هلالك يا رمضان" الذي قدَّم عروضا قصيرة تشرح بطريقة مبسطة تقاليد الشهر الفضيل وطقوسه، مع تسليط الضوء على القدس ومقدساتها لتعزيز ارتباط الأطفال بالمدينة المباركة.

كما تضمَّن النشاط تفاعلات حركية مع شخصية المسحراتي مصحوبا بطبله التقليدي، ويطرح المسحراتي أثناء جولاته أسئلة دينية عن رمضان وعن مدينة القدس، ليشارك الأطفال في تجربة تعليمية حيوية تجمع بين اللعب والتعلم، لتشجعهم على التفاعل والمنافسة الإيجابية بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وأكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة رنا القيسي أن المهرجان الرمضاني المقدسي "يتيح للأطفال تجربة عملية لأداء واجباتهم الدينية، مثل الصلاة والصيام والأنشطة الخيرية، بطريقة ممتعة ومحفزة، بحيث يشعر الطفل أن رمضان هو شهر العبادة والمتعة في الوقت ذاته، مع تعزيز ارتباطهم بالقدس ومقدساتها".

تجربة رمضانية

وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن المؤسسة تحرص على أن تكون الفعاليات متنوعة، إذ تحتوي على زوايا عدة لكل منها نشاط محدَّد، إضافة إلى سوق لبيع المنتجات الرمضانية المقدسية، موضحة أن الهدف من هذه الفعاليات هو غرس حب رمضان في نفوس الأطفال منذ الصغر من خلال اللعب واللقاءات اليومية والهدايا التشجيعية.

وأشارت إلى أن الفعاليات المقدسية تعكس التزام مؤسسة "جدّي كنعان" المستمر بتقديم محتوى تربوي مبتكر، يجمع بين المعرفة والمتعة والانتماء إلى المقدسات، ليصبح رمضان تجربة تعليمية شاملة تجمع الأطفال والأسر في أجواء من التعلم والفرح.

وتابعت رنا القيسي "نهدف لأن تكون القدس حاضرة في جميع مناسباتنا الدينية والوطنية والاجتماعية، إذ أنتجنا لرمضان خصوصا منتجا بعنوان ‘رمضاني مقدسي’ يرسم خارطة عبادة في الشهر الكريم للأطفال ممزوجة بطابع مقدسي".

المنتجات الرمضانية المقدسية

كما يُعَد السوق الخيري جزءا من سلسلة المنتجات السنوية للمؤسسة منذ 7 سنوات، ويقدّم مجموعة من الألعاب التعليمية والمنتجات التفاعلية التي تساعد الأطفال على التعرف على رمضان والاحتفال به بطريقة ممتعة ومفيدة، وتسهم هذه المنتجات في تعزيز الروابط بين الأطفال وهويتهم الدينية والمقدسية، كما توفر للأسر أدوات تعليمية يمكن استخدامها في المنزل لتعزيز التجربة الرمضانية.

وشارك في المهرجان عشرات الأطفال الذين عبَّروا عن سعادتهم بالأنشطة التفاعلية، وقال يحيى عبد الله (9 أعوام) أحد المشاركين في الفعاليات "أحببت مسرح الدمى كثيرا، وعرفت عن المسحراتي وكيف كان الناس يستيقظون للسحور".

وبيَّن في حديثه للجزيرة نت أنه تعلَّم أن رمضان ليس للصيام فقط بل للعبادة ومساعدة الآخرين، والتعرف على القدس ومقدساتها "وهذا جزء مهم من ديننا وتراثنا"، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة في الأنشطة المقدسية الرمضانية كل عام.

ويعكس حديث الطفل يحيى التفاعل الإيجابي للأطفال مع الأنشطة التعليمية والرمضانية التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى تعزيز ارتباطهم بالقدس ومقدساتها.

تعزيز الانتماء المقدسي

ويشكل مهرجان رمضان جزءا من سلسلة الأنشطة التربوية السنوية التي تنظمها المؤسسة منذ تأسيسها، إذ تعمل على تطوير أدوات تعليمية مبتكرة تتيح للأطفال التعرف على تاريخ القدس ومقدساتها بطريقة عملية وتفاعلية، بما يسهم في تعزيز انتمائهم وهويتهم الدينية.

ويؤكد القائمون على المهرجان أن استمرار هذه المبادرات مدة 7 سنوات يعكس نجاح التجربة وأثرها الإيجابي على الأطفال والأسر.

وأُسست مؤسسة "جدّي كنعان" عام 2014 برؤية واضحة لتطوير أدوات تعليمية مخصصة للقضية المقدسية، إذ تقدّم للأطفال من عمر 4 أعوام إلى 18 عاما ألعابا ومستلزمات تفاعلية تجمع بين الإبداع والجودة العالية، وتسلط الضوء على تراث القدس ومقدساتها.

وتهدف المؤسسة من خلال مهرجان رمضان إلى تمكين الأسر من دعم أطفالهم في الاستعداد لشهر الصيام بأسلوب عملي وتفاعلي يجمع بين الفائدة والمتعة.