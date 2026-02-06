افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب وسوريون للجزيرة مباشر: لا رقابة ولا عناوين ممنوعة

افتتح في العاصمة السورية، اليوم الجمعة، معرض دمشق الدولي للكتاب أمام الزوار بمشاركة أكثر من 500 دار نشر و35 دولة، وذلك في نسخته الأولى منذ سقوط النظام المخلوع.

وعبر جولة في أروقة المعرض، نقلت الجزيرة مباشر انطباع الزوار الذين أجمعوا على أهمية هذا الحدث الثقافي، وتحدثوا عن تنوع في الكتب وعدم وجود رقابة على العناوين بعكس ما كان يحدث في السنوات المنصرمة.

وقال زائر من مدينة دوما إن معارض الكتاب السابقة لم تكن توفر كثيرا من العناوين المعروضة في هذا المعرض، وإنه لم يكن باستطاعتهم الحصول على هذه الكتب إلا بصعوبة وبطرق سرية.

كما تحدث زائر آخر من القامشلي عن توفر كتب في المعرض كانت ممنوعة في السابق، وعبر عن سعادته بحرية تداول الكتب في الوقت الراهن، وبحضور دور نشر لم يكن يسمح لها بالنشر أو المشاركة في هذه المعارض.

وأشاد بتنوع الكتب المعروضة، مما يمكن القارئ أو الباحث من الاطلاع على كتب ومراجع من أبواب وتخصصات مختلفة، وهو ما انعكس بالحضور الكثيف من المواطنين للمعرض.

وضمن جولتها في معرض دمشق الدولي، التقت الجزيرة مباشر بأحد المشاركين من دور النشر، الذي عبر عن رضاه عن آلية ومعايير عمل المعرض الذي يواكب أشهر معارض الكتب في العالم العربي. وأشار إلى أن المعرض، بخلاف المعارض في ظل النظام السابق، لم يمنع أي كتاب.

وعبّرت أكثر من زائرة للمعرض عن دهشتها من الإقبال الكبير من زوار المعرض وبالتنوع في الكتب المعروضة، وأشادت إحداهن بعثورها على كتب عن الثورة السورية.

ويذكر أن المعرض، الذي نزلت فيه قطر والسعودية بصفتهما ضيفتي شرف، يأتي بعد تحرير سوريا، ويعد فرصة لجمع المثقفين والكتاب ووضع اللبنة الأولى في مجال الثقافة والتنوع، كما قال أحد الزوار للجزيرة مباشر.