حكاية مسجد.. "باب السلام" في عُمان ينقل المصلين من الضجيج إلى السكينة

من بساتين ولاية "سمائل"، شرقي سلطنة عُمان، استلهم مصممو مسجد "باب السلام" في العاصمة مسقط، فكرته. وضمن سلسلة "حكاية مسجد" على الجزيرة الوثائقية، قال مصممو المسجد إنهم أرادوا أن يكون "بابا" ينقل المصلين من ضجيج العالم الخارجي إلى حيث السكينة والسلام.

لاحظ المصممون أن المساجد في ولاية "سمائل" تقوم وسط البساتين بدون أسوار وتحيط بها قنوات مائية، ومن هنا جاءت الفكرة الأساسية.

بني المسجد بدون أسوار، بل تحيط به أشجار ومساحات خضراء وقنوات مائية في الباحات الخارجية لتلطيف الجو والترحيب بزائريه، وتمنحهم راحة نفسية تمهد لنقلهم إلى الداخل، حيث الرحابة الخالية من الزخارف لتساعدهم على التركيز في العبادة.

يمر الداخل إلى المسجد عبر أبواب ضخمة حافظت على الطراز العُماني المتعارف عليه في البيوت القديمة، ثم يدخل إلى قاعة الصلاة حيث يجد فضاء دائريا واسعا لا تقطعه أعمدة أو زوايا حادة، مما يعزز من الشعور بالسكينة والخشوع.

يبلغ قطر مصلى الرجال 24 مترا، ويوجد في سقفه فتحة لدخول الضوء بدرجات متفاوتة حسب حركة الشمس في ساعات النهار من أجل توفير الإضاءة.

وفي ساعات الليل، تضيء مصلى الرجال ثريا ضخمة من الكريستال على هيئة قبة، لتعويض غيابها عن سقف المسجد من الخارج.

راعى المصممون التناسق اللوني في كل ما يتعلق بالمسجد وعلاقته بالجغرافيا المحيطة. إذ يسيطر اللون الزهري الترابي، وهو لون الجبال الشاهقة القريبة من المسجد، على المشهد العام. وتجلى ذلك في اللون الخارجي للمسجد ولمئذنته أسطوانية الشكل التي ترتفع بالقرب منه.

استخدم المصممون اللون نفسه بدرجاته في السجاد الداخلي لمصلى الرجال، بداية من الدرجة الداكنة عند المداخل ثم التحول تدريجيا نحو الدرجات الأفتح.

مكان الوضوء أيضا يتوسطه مسطح مزروع، مع فتحة في السقف لتساعد في دخول أشعة الشمس وحركة الهواء بالداخل لتلطيف الجو وتنقيته.

ولأن الاستدامة كانت من شروط التصميم، يوجد ميل خفيف في أرضية مكان الوضوء للسماح للمياه الزائدة بالنزول في المسطح المزروع لريه، فيما تعاد تنقية مياه الوضوء واستخدامها في ري الأشجار والمساحات المزروعة حول المسجد، التي تُوزع ثمارها على أهل الحي.

وحظي تصميم المسجد بتقدير عالمي كبير لمراعاته النمط المعماري العُماني الأصيل مع الحفاظ على معايير الاستدامة. وترشح التصميم لجوائز عدة مثل "الأغا خان للعمارة" و"الفوزان للعمارة الإسلامية"، إضافة إلى دخوله قائمة أفضل 100 مكان لمجلة "التايم" الأمريكية.