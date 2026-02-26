حكاية مسجد.. "شمس منتصف الليل" أول مسجد في القطب الشمالي

أكثر من 4 آلاف كيلومتر قطعها مبنى مسجد "شمس منتصف الليل" من أقصى جنوبي كندا وحتى أقصى شمالها قبل أن يستقر في موقعه النهائي في مدينة "إينوفيك" في القطب المتجمد الشمالي.

الرحلة الطويلة التي قطعها مبنى المسجد، عبر البر وفي النهر، منحت عشرات المسلمين من سكان "إينوفيك" أول مسجد لهم بعد أن كانوا يؤدون صلاة الجماعة في حاوية.

وضمن سلسلة "حكاية مسجد" على الجزيرة الوثائقية، روى مسلمون من مدينة "إينوفيك" كيف أصبحوا في حاجة إلى مسجد أكبر يجتمعون فيه بعد زيادة عددهم، ورغبتهم في أن تكون هناك أنشطة دينية واجتماعية.

نجح المسلمون في "إينوفيك" في شراء قطعة أرض لبناء المسجد، لكن تكلفة التشييد كانت مرتفعة للغاية، فبدأوا البحث عن طرف يساعد في الوصول إلى حل للأمر.

جاء الحل من أقصى جنوبي كندا، إذ قررت منظمة "زبيدة طالب" بناء المسجد في مدينة "وينيبغ" ثم إرساله إلى "إينوفيك" توفيرا للنفقات والتكاليف.

لكن رحلة المسجد كانت طويلة وشاقة، إذ قطع 2324 كيلومترا عبر البر على متن شاحنة، وشهدت هذه الرحلة بعض المواقف الصعبة بسبب حجمه الكبير وضرورة المرور على جسور معينة.

وشملت الرحلة أيضا، نقل مبنى المسجد إلى سفينة أبحرت 1740 كيلومترا عبر نهر ماكنزي، وسط مخاوف من أن يتجمد مجرى النهر كلما اقترب من الشمال.

أحد مسلمي "إينوفيك" وصف لحظة وصول مبنى المسجد بأنها لحظة "الفتح" التي رافقها الكثير من التكبير والتهليل، فيما قالت إحدى المسلمات إن سكان المدينة من غير المسلمين فرحوا بشدة لوصول المسجد أخيرا.

بدوره أشاد أحد سكان "إينوفيك" من قبائل "الإنويت"، الشعوب الأصلية للمنطقة، بالمسلمين من سكان المدينة وانفتاحهم ومساعدتهم للجميع بدون تمييز، قائلا إنه كان سعيدا من أجلهم عند وصول مبنى المسجد.

وبعد وصول مبنى المسجد إلى موقعه، كان لا بد من استكمال بعض الترتيبات وبناء منارة له قبل أن يفتتح للصلاة.

وعندما بدأ المؤذن في ترديد كلمات الأذان، لم يتمكن من مغالبة دموعه الحارة بعد أن تحقق حلم سعى مسلمو المدينة إلى تحقيقه لتقوية حضور الإسلام في هذه البقعة النائية من الأرض.