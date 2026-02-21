حكاية مسجد.. جامع "صاحب الطابع" في تونس أسسه وزير وشارك في بنائه أسرى

في وسط المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بنى يوسف صاحب الطابع، وزير الباي حمودة باشا الحسيني، مسجده الذي حمل اسمه.

ويعد جامع "صاحب الطابع" آخر مسجد بني في تونس قبل الاحتلال الفرنسي، وكان حاضنة ثقافية واجتماعية وسياسية لأهالي حي الحلفاويين، وفق العضو المؤسس في جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية معتز عكاشة، ضمن سلسلة "حكاية مسجد" على الجزيرة الوثائقية.

رئيس قسم الدراسات الإسلامية ببيت الحكمة حميدة النيفر قال إن جامع "صاحب الطابع" كان ملتقى للتعليم وكل ما يرتبط ببناء الأسرة والمجتمع والتضامن الاجتماعي.

أما الباحثة المختصة في التاريخ والآثار الإسلامية نادية بوسعيدي فأشارت إلى أن هذا المسجد هو الوحيد الذي بناه وزير ويحمل اسمه، نظرا للمكانة الكبيرة لهذا الوزير لدى الباي حمودة باشا الحسيني.

مواد البناء والمزج بين عدة أنماط من العمارة، هي أيضا من الأشياء التي ميزت المسجد، كما يوضح معتز عكاشة، مشيرا إلى أن اختلاف ألوان المواد التي تم جلبها من دول أوروبية عدة أكسبت المسجد مزيجا فريدا من الألوان.

ويضيف عكاشة أن الوزير يوسف صاحب الطابع استعان بالمهندس الساسي بن فريجة لبناء مسجده مستفيدا من وجود أسرى تخصصوا في فنون النحت والنقش حسب طرازات عصر النهضة في إيطاليا.

وإضافة إلى النقوش الغربية، يتجلى التأثير الأندلسي في نقوش وزخرفة أسقف المسجد. ومن أهم ما يميزه منبره الحجري المزخرف ببلاطات من الزليج والرخام، ودكة المرددين التي كان يجلس فوقها الشيوخ لقراءة وختم القرآن الكريم.

وخصص الوزير يوسف صاحب الطابع الطابق الأرضي لبناء محلات تجارية أوقفها على المسجد وعلى المدرسة الملحقة به.

ويوضح حميدة النيفر أن هذا الأمر يعود إلى فكرة أن المسجد ليس فقط مكانا للتعبد، وإنما مؤسسة تتيح أيضا فرصة لمعيشة الحياة اليومية، مع وجود جمعيات ملحقة به تساهم في نشاط مجتمعي إيجابي.