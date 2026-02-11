هل فقدت كتب المعرفة جاذبيتها بعد تراجع مبيعاتها؟

ثقافة

epa12664910 Shelves are laden with old volumes in the 19th century classicist style library hall of the Archabbey of Pannonhalma near the town of Pannonhalma, northwestern Hungary, 20 January 2026. The historic library, which houses a collection of four hundred thousand books, has reopened to public visits after eight months of pest control procedures. The UNESCO Cultural World Heritage site was closed in June 2025 due to bread beetle (Stegobium paniceum) infestation. EPA/Csaba Krizsan HUNGARY OUT
رفوف مكدسة بالمجلدات القديمة في قاعة مكتبة دير بانونهالما شمال غرب المجر (الأوروبية)
Published On 11/2/2026
آخر تحديث: 12:02 (توقيت مكة)

داخل أروقة دور النشر العالمية، ثمة همس يتصاعد خلف الأبواب المغلقة حول أزمة لم تعد خافية على أحد، فالمجلدات الضخمة والكتب المرجعية الرصينة التي كانت تؤثث مكتبات القرن العشرين بدأت تتوارى تدريجيا، فاتحة المجال لتساؤلات قلقة حول مصير الكتب غير الخيالية. هل انتهى زمن الأفكار الكبرى؟ وأين ذهبت تلك العناوين التي كانت تشكل وعي الأجيال، لتعوضها مذكرات "المؤثرين" وكتيبات المساعدة الذاتية؟

الأرقام التي استعرضتها صحيفة "التايمز" البريطانية لعام 2025 تمنح هذه المخاوف صبغة اليقين؛ فبينما يزدهر قطاع الروايات الخيالية المدفوع بموجات "الفانتازيا الرومانسية"، سجلت مبيعات الكتب غير الخيالية تراجعا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017.

ويتعلق الأمر بخسارة تقدر بنحو 17 مليون كتاب مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ست سنوات، وهي وتيرة هبوط مستمرة تنذر بتحول جذري في عادات الاستهلاك الثقافي العالمي.

سطوة "البودكاست"

يرى خبراء النشر أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا النزيف هو الطفرة الهائلة في منصات "البودكاست" التي استقطبت الملايين. ففي بريطانيا وحدها، وصل عدد المستمعين لهذه المنصات إلى نحو 15.5 مليون شخص في عام 2025.

ولم يعد الكتاب يمتلك "حق الاحتكار" للمعلومة العميقة؛ فالمستمع اليوم يجد في البودكاست بديلا مجانيا وميسرا يمنحه زبدة المعرفة التي كان يضطر سابقا للبحث عنها بين دفتي مجلد ضخم، وبجهد أقل بكثير من القراءة.

ويوضح مارك ريتشاردز، أحد مؤسسي دار "سويفت بريس"، أن الكتاب ظل لعقود محتكرا للمعرفة العميقة في أي موضوع، لكنه اليوم يواجه منافسا شرسا يقدم محتوى مسموعا يحل محل القراءة المتأنية، إلى درجة أن بعض القراء باتوا يستخدمون هذه البرامج كبديل كامل عن الكتب، وهو ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالكتب الموسوعية التي تتناول التاريخ الحديث أو السير الذاتية التقليدية، والتي يبدو أنها باتت تنتمي لعصر مضى ولم تعد قادرة على الصمود أمام الوسائط الجديدة.

People walk past books on sale on a street, in Tehran, Iran, February 7, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
كتب مستعملة معروضة للبيع في أحد شوارع طهران (رويترز)

هوس المنصات

تكمن المفارقة في أن الأزمة ليست في رغبة القارئ فحسب، بل في سياسات "غابة النشر" الحديثة، فقد باتت دور النشر الكبرى تطارد "الجمهور الجاهز" بدلا من "المحتوى الجاد".

وتحت وطأة المخاطرة المالية، أصبح الناشرون يفضلون التعاقد مع مؤلفين يمتلكون مئات الآلاف من المتابعين على منصات "تيك توك" أو "إنستغرام" لضمان حد أدنى من المبيعات السريعة، حتى لو كان المحتوى يفتقر للرصانة المطلوبة.

وتبرز معاناة الأكاديميين والخبراء بوضوح في هذا السياق؛ إذ تروي المؤرخة راشيل هيويت كيف رُفضت مقترحاتها لثلاثة كتب جادة لأنها لا تمتلك "منصة" جماهيرية واسعة. لقد أصبح "الخبير" اليوم في نظر الناشر هو من يظهر للجمهور على يوتيوب، وليس بالضرورة من يمتلك المعرفة الأعمق.

هذا التوجه حول الكتاب من "قيمة فكرية" إلى "سلعة استهلاكية" تشبه المنتجات اليومية، حيث تخضع قرارات النشر لأقسام المبيعات التي تبحث عن الربح المضمون وتتجنب المغامرة بأصوات جديدة غير معروفة أو "غير رقمية".

غياب "الأفكار الكبرى"

تاريخيا، كانت صناعة النشر تعيش على "الكتب القاطرة" التي تجذب الجمهور العام للنقاشات الجادة، مثل "تاريخ موجز للزمن" لستيفن هوكينغ، أو كتاب "العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري" ليوڤال نوح هراري. لكن قائمة الأكثر مبيعا في الآونة الأخيرة خلت من هذه "الأفكار الكبرى"، واقتصرت على كتب الطبخ، وتطوير الذات، وموسوعات الأرقام القياسية.

ويعود ذلك جزئيا إلى أن إنتاج كتاب مرجعي ضخم يتطلب سنوات من البحث وتكاليف باهظة للطباعة والرسوم والخرائط، وهو ما لم يعد ممكنا اقتصاديا دون "سلف مالية" ضخمة لا تُمنح اليوم إلا للمشاهير.

وبدلا من أن يكون الكتاب أداة لتحدي العقل، تحول في كثير من الأحيان إلى "منتج سريع" يحاكي سرعة المنصات الرقمية. والأكاديميون الذين يمتلكون وظائف تضمن لهم دخلا ثابتا، باتوا هم وحدهم القادرين تقريبا على إنتاج الكتب الضخمة لأنهم لا يعتمدون كلياً على عوائد النشر أو "سلف" الناشرين، مما يجعل الكتاب المستقل الرصين مهددا بالانقراض الاقتصادي إذا استمرت دور النشر في سياسة "الأمان المالي" المفرط.

MILAN, ITALY - JULY 09: Professor and author Yuval Harari speaks to the audience during Fast Company European Innovation Festival Powered By Gucci on July 09, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images for Fast Company)
البروفيسور والمؤلف يوفال هراري يلقي كلمة أمام الحضور خلال مهرجان فاست كومباني الأوروبي للابتكار (غيتي إيميجز – أرشيف)

أزمة عابرة أم دورة حياة جديدة؟

رغم هذه القتامة، يرى بعض الوكلاء الأدبيين مثل توبي مندي وجون آش أن الصورة ليست سوداوية بالكامل. ثمة اعتقاد بأن هذه الأزمة "دورية"، وأن "الكتاب غير الخيالي" قد يستفيد مستقبلا من "رد الفعل العكسي" ضد الهواتف الذكية وتشتت الانتباه الرقمي.

ففي عالم يزداد تعقيدا، يبقى الكتاب هو المساحة الوحيدة التي تمنح القارئ فرصة لاستعادة قدرته على التركيز الطويل، ولا شيء يثبت "استعادة الانتباه" أكثر من حمل مجلد يقع في مئات الصفحات عن موضوع تاريخي أو علمي معقد.

وتثبت نجاحات بعض الكتب الاستقصائية الحديثة أن القارئ لا يزال يتوق للقصص الحقيقية المكتوبة ببراعة. فالمسألة في النهاية لا تتعلق بالمنصة أو الشهرة فحسب، بل بجودة التنفيذ وقدرة الكاتب على ملامسة قضايا تهم الناس في لحظة زمنية معينة وتقديم تحليل لا يمكن للبودكاست السريع أن يوفره.

ويبقى التحدي الأكبر أمام صناعة النشر هو التوقف عن الجري خلف "المحتوى السطحي" والعودة للمراهنة على رصانة الكتاب غير الخيالي كأداة لا غنى عنها لبناء الوعي وتوثيق الحقائق.

فإذا لم يستعد الناشرون دورهم في تمويل "المعرفة الحقيقية" ومنح الفرصة للعقول المبدعة، فإن الكتاب الواقعي قد يتحول قريبا من وسيلة لتغيير العالم إلى مجرد "ذكرى ورقية" في عصر يسوده الضجيج الرقمي والاختزال الفكري المتعمد.

المصدر: الجزيرة + تايمز

